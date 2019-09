Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5f7327fc-d3fe-414b-82df-e723f30c6ffe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"És ezzel segítik a Fideszt, írja a Gödi Összefogás Facebook-posztjában.","shortLead":"És ezzel segítik a Fideszt, írja a Gödi Összefogás Facebook-posztjában.","id":"20190910_God_MSZP_Liberalisok_ellenzek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5f7327fc-d3fe-414b-82df-e723f30c6ffe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"866871d2-3994-412d-b4ab-17f9393aed86","keywords":null,"link":"/itthon/20190910_God_MSZP_Liberalisok_ellenzek","timestamp":"2019. szeptember. 10. 11:53","title":"Gödön az MSZP–Liberálisok-szövetség \"ráindul\" az egységes ellenzékre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fe7b257-4ae4-497b-8e6f-e19e564be5ed","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bemutatta az új Európai Bizottság összetételét Ursula von der Leyen. A magyar biztos a bővítésért és a szomszédságpolitikáért felel majd. ","shortLead":"Bemutatta az új Európai Bizottság összetételét Ursula von der Leyen. A magyar biztos a bővítésért és...","id":"20190910_Europai_Bizottsag_Ursula_von_der_Leyen_Trocsanyi_Laszlo_EUbiztos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fe7b257-4ae4-497b-8e6f-e19e564be5ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d54ac4cc-07e8-4eae-a657-7bd45ad71983","keywords":null,"link":"/itthon/20190910_Europai_Bizottsag_Ursula_von_der_Leyen_Trocsanyi_Laszlo_EUbiztos","timestamp":"2019. szeptember. 10. 12:25","title":"Itt a lista: Trócsányi László a bővítési portfóliót kapta az Európai Bizottságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"181ea5cf-28a2-43c5-9ad0-45abfcae21c8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök két héttel elhalasztja a kínai termékekre kivetett büntetővámok bevezetését.","shortLead":"Az amerikai elnök két héttel elhalasztja a kínai termékekre kivetett büntetővámok bevezetését.","id":"20190912_Trump_haladekot_ad_a_kereskedelmi_haborura_mert_nemzeti_unnep_lesz_Kinaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=181ea5cf-28a2-43c5-9ad0-45abfcae21c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3478e3c-d37d-4e01-b72f-4929519d065f","keywords":null,"link":"/vilag/20190912_Trump_haladekot_ad_a_kereskedelmi_haborura_mert_nemzeti_unnep_lesz_Kinaban","timestamp":"2019. szeptember. 12. 05:08","title":"Trump haladékot ad a kereskedelmi háborúra, mert nemzeti ünnep lesz Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cedb006b-efa4-47a3-9de9-e41e7a742b40","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A szünetben pedig a tiltakozók a stadion körül élőláncot alkottak.","shortLead":"A szünetben pedig a tiltakozók a stadion körül élőláncot alkottak.","id":"20190911_Kifutyultek_a_kinai_himnuszt_Hongkongban_az_Iran_elleni_valogatott_meccsen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cedb006b-efa4-47a3-9de9-e41e7a742b40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1c808a3-63a5-4e56-8f50-1eab282bc4dd","keywords":null,"link":"/sport/20190911_Kifutyultek_a_kinai_himnuszt_Hongkongban_az_Iran_elleni_valogatott_meccsen","timestamp":"2019. szeptember. 11. 07:14","title":"Kifütyülték a kínai himnuszt Hongkongban az Irán elleni válogatott meccsen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd12f84f-ff92-4707-8d27-86b8d9f6f588","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Új angolnafajra bukkantak a kutatók az Amazonas folyóban. A tudósok eddig úgy tudták, hogy a legmagasabb feszültség, amit egy elektromos angolna produkálni tud, az 650 volt, ez a hal azonban 860 voltos feszültséget is képes előállítani. ","shortLead":"Új angolnafajra bukkantak a kutatók az Amazonas folyóban. A tudósok eddig úgy tudták, hogy a legmagasabb feszültség...","id":"20190911_Brutalisan_eros_uj_elektromos_angolnafajt_fedeztek_fel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bd12f84f-ff92-4707-8d27-86b8d9f6f588&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a9dc9d4-8b1e-4a30-8022-8d227a9abce8","keywords":null,"link":"/elet/20190911_Brutalisan_eros_uj_elektromos_angolnafajt_fedeztek_fel","timestamp":"2019. szeptember. 11. 09:50","title":"Brutálisan erős, új elektromosangolna-fajt fedeztek fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eeea4e59-39de-43b5-bd44-9de5509e3109","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Soros a The Wall Street Journal napilapnak mondta el, mi a véleménye Donald Trump Kínát, azon belül a Huaweit korlátozó lépéseiről.","shortLead":"Soros a The Wall Street Journal napilapnak mondta el, mi a véleménye Donald Trump Kínát, azon belül a Huaweit korlátozó...","id":"20190910_soros_gyors_donald_trump_huawei_szankcio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eeea4e59-39de-43b5-bd44-9de5509e3109&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42ce2af2-7a07-4ca2-96db-32ced11433df","keywords":null,"link":"/tudomany/20190910_soros_gyors_donald_trump_huawei_szankcio","timestamp":"2019. szeptember. 10. 16:03","title":"Megszólalt Soros György, aki szerint Trump legjobb döntése a Huawei elleni fellépés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c727ccf-80f2-416d-94fd-accf2020207b","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"kkv","description":"Nem tömegtermékekkel, hanem minőségi árukkal tudna betörni a magyar élelmiszeripar a világpiacra – mondta el a hvg.hu-nak a Coop Rallyn Bognár Lajos, az Agrárminisztérium élelmiszerlánc-felügyeletért felelős helyettes államtitkára. A főállatorvost arról is kérdeztük, kiheverte-e már a magyar ipar a tavalyi listeriafertőzést.","shortLead":"Nem tömegtermékekkel, hanem minőségi árukkal tudna betörni a magyar élelmiszeripar a világpiacra – mondta el...","id":"20190911_elelmiszer_biztonsag_bognar_lajos_coop_rally","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6c727ccf-80f2-416d-94fd-accf2020207b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"326bb5ac-6c05-4cc9-938b-9b736f1b81f3","keywords":null,"link":"/kkv/20190911_elelmiszer_biztonsag_bognar_lajos_coop_rally","timestamp":"2019. szeptember. 11. 15:45","title":"Változás jön: a jövőben nem lehet mindent eladni trappistaként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfaa1644-3788-4044-a004-f0be72174336","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Képviselő lenne Fülöpházán. ","shortLead":"Képviselő lenne Fülöpházán. ","id":"20190910_vak_komondor_balogh_jozsef_fulophaza_kepviselojelolt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bfaa1644-3788-4044-a004-f0be72174336&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afa41729-cf69-4841-86e2-0efcbff3e3ff","keywords":null,"link":"/itthon/20190910_vak_komondor_balogh_jozsef_fulophaza_kepviselojelolt","timestamp":"2019. szeptember. 10. 19:40","title":"A vak komondoros Balogh József megint indul a választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]