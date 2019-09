Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6a3abf86-141f-4b1b-90d6-eac26998d8c7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Eurostat felmérése szerint még mindig az autó dominálja a belföldi tömegközlekedést az összes uniós országban. A leginkább Litvániában ülnek autóba az emberek, de mennyire népszerű Magyarországon a négykerék?","shortLead":"Az Eurostat felmérése szerint még mindig az autó dominálja a belföldi tömegközlekedést az összes uniós országban...","id":"20190916_Magyarorszagon_buszoznak_a_legtobbet_az_unios_tagallamok_kozul","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a3abf86-141f-4b1b-90d6-eac26998d8c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1d23609-b58f-4d6e-9aa8-19d28b15c9b5","keywords":null,"link":"/elet/20190916_Magyarorszagon_buszoznak_a_legtobbet_az_unios_tagallamok_kozul","timestamp":"2019. szeptember. 16. 12:14","title":"Magyarországon buszoznak a legtöbbet az uniós tagállamok közül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6dbc907-e40a-4593-9579-2642e687df55","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A portált anonim módon jegyezték be egy panamai cég segítségével. Az irodába Kubatov Gábor is ellátogatott már.","shortLead":"A portált anonim módon jegyezték be egy panamai cég segítségével. Az irodába Kubatov Gábor is ellátogatott már.","id":"20190916_fidesz_szavazok_adatgyujtes_kubatov_gabor_georg_spottle","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e6dbc907-e40a-4593-9579-2642e687df55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d106640a-fa28-47d4-bdad-34243ac87483","keywords":null,"link":"/itthon/20190916_fidesz_szavazok_adatgyujtes_kubatov_gabor_georg_spottle","timestamp":"2019. szeptember. 16. 13:59","title":"Amerikában regisztrált címen gyűjtik a Fidesz-szavazók adatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df97d7b8-e048-4701-b70f-bd4efa60c39d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Torinói drukkerekre csaptak le most, de más városokban is vizsgálódnak az olasz rekordbajnok szurkolói körében.","shortLead":"Torinói drukkerekre csaptak le most, de más városokban is vizsgálódnak az olasz rekordbajnok szurkolói körében.","id":"20190916_orizetbe_vetel_juventus_szurkolo_olaszorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=df97d7b8-e048-4701-b70f-bd4efa60c39d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c53291d8-cf97-490c-9dbc-eabaef0df09d","keywords":null,"link":"/sport/20190916_orizetbe_vetel_juventus_szurkolo_olaszorszag","timestamp":"2019. szeptember. 16. 11:11","title":"Zsarolás, pénzmosás miatt vettek őrizetbe Juventus-szurkolókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0331a70-aaea-42f9-9244-ce51c224ea35","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ellenzék utolsó reménye az idei önkormányzati választás Török Gábor szerint.","shortLead":"Az ellenzék utolsó reménye az idei önkormányzati választás Török Gábor szerint.","id":"20190916_Torok_Gabor_Ha_az_ellenzek_nem_nyer_Budapesten_akkor_megirhatjuk_a_2022es_eredmenyt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e0331a70-aaea-42f9-9244-ce51c224ea35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1a94bd5-3001-41d3-9836-b05ff76dee5e","keywords":null,"link":"/itthon/20190916_Torok_Gabor_Ha_az_ellenzek_nem_nyer_Budapesten_akkor_megirhatjuk_a_2022es_eredmenyt","timestamp":"2019. szeptember. 16. 21:22","title":"Török Gábor: Ha az ellenzék nem nyer Budapesten, akkor megírhatjuk a 2022-es eredményt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13413330-913d-4aff-a994-50fa18875cca","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A vevő és az eladó érdekét is szolgálja az ingatlan adásvételi szerződésének közjegyzői okiratba foglalása, mert az így közvetlenül végrehajthatóvá válik.","shortLead":"A vevő és az eladó érdekét is szolgálja az ingatlan adásvételi szerződésének közjegyzői okiratba foglalása, mert...","id":"20190915_Szakerto_erdemes_kozjegyzoi_okiratba_foglalni_az_ingatlan_adasveteli_szerzodeset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=13413330-913d-4aff-a994-50fa18875cca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66015fce-66ba-4622-b9b9-63f959881f4a","keywords":null,"link":"/kkv/20190915_Szakerto_erdemes_kozjegyzoi_okiratba_foglalni_az_ingatlan_adasveteli_szerzodeset","timestamp":"2019. szeptember. 15. 11:52","title":"Szakértő: érdemes közjegyzői okiratba foglalni az ingatlan adásvételi szerződését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25d152c7-af6b-4db3-8f6b-678e4267379b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Arról is beszélt, hogy a reformáció megújította a magyarságot. ","shortLead":"Arról is beszélt, hogy a reformáció megújította a magyarságot. ","id":"20190915_Kover_A_politikanak_tamogatnia_kell_az_egyhazi_oktatas_valasztasat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=25d152c7-af6b-4db3-8f6b-678e4267379b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cce4369a-67f4-40b5-841a-8e8e8d5562c7","keywords":null,"link":"/itthon/20190915_Kover_A_politikanak_tamogatnia_kell_az_egyhazi_oktatas_valasztasat","timestamp":"2019. szeptember. 15. 16:57","title":"Kövér: A politikának támogatnia kell az egyházi oktatás választását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"742d28e5-50de-4060-aaf7-007d81ac48d4","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egy lovaskocsi is meggyulladt a közelben, de azt már eloltották. ","shortLead":"Egy lovaskocsi is meggyulladt a közelben, de azt már eloltották. ","id":"20190915_Masfel_napja_langol_otszaz_korbala_Fejer_megyeben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=742d28e5-50de-4060-aaf7-007d81ac48d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91c580b7-e66a-4de3-ac39-fa6647d17a9a","keywords":null,"link":"/itthon/20190915_Masfel_napja_langol_otszaz_korbala_Fejer_megyeben","timestamp":"2019. szeptember. 15. 14:20","title":"Másfél napja lángol ötszáz körbála Fejér megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e3ecf6a-3114-4076-9eab-f91b55a0d347","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Donald Trump beleszállt az energiatakarékos izzókba, mondván, azok fénye miatt tűnik sokszor narancssárgának. A szakemberek szerint viszont egészen más áll(hat) a háttérben.","shortLead":"Donald Trump beleszállt az energiatakarékos izzókba, mondván, azok fénye miatt tűnik sokszor narancssárgának...","id":"20190916_donald_trump_amerikai_elnok_narancssarga_borszin_energiatakarekos_izzok_bronzosito","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2e3ecf6a-3114-4076-9eab-f91b55a0d347&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5dab234-0cb7-4723-8c42-123eb0e06adb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190916_donald_trump_amerikai_elnok_narancssarga_borszin_energiatakarekos_izzok_bronzosito","timestamp":"2019. szeptember. 16. 11:03","title":"Donald Trump megmagyarázta, miért tűnik sárgának, de remélhetőleg csak viccelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]