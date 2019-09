Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8fad6e75-1dc1-417c-bd97-b5c1f3c2ae20","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"itthon","description":"Tarlóst azért szeretjük, mert nem olyan, mint a Fidesz. És aki nem olyan, az vitázik.","shortLead":"Tarlóst azért szeretjük, mert nem olyan, mint a Fidesz. És aki nem olyan, az vitázik.","id":"20190916_Tarlos_Istvant_varjak_a_mikrofonnal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8fad6e75-1dc1-417c-bd97-b5c1f3c2ae20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98ba92ab-2add-4d79-9222-0f99a7f63717","keywords":null,"link":"/itthon/20190916_Tarlos_Istvant_varjak_a_mikrofonnal","timestamp":"2019. szeptember. 16. 08:16","title":"Tóta W.: Tarlós Istvánt várják a mikrofonnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"937ab315-784b-46d1-811e-b6275cb3a9da","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190914_Mindenki_visszaelesre_gyanakszik_Egerben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=937ab315-784b-46d1-811e-b6275cb3a9da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96d68bc3-18f1-460e-9ff1-024e2ee2c93d","keywords":null,"link":"/itthon/20190914_Mindenki_visszaelesre_gyanakszik_Egerben","timestamp":"2019. szeptember. 14. 20:43","title":"Mindenki visszaélésre gyanakszik Egerben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aaa58280-07c5-4bd4-aeaa-ce854f7b611c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elfajult a szópárbaj.","shortLead":"Elfajult a szópárbaj.","id":"20190916_karacsony_gergely_tarlos_istvan_fopolgarmester_jelolt_onkormanyzati_valasztas_kampany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aaa58280-07c5-4bd4-aeaa-ce854f7b611c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e333274-8271-4a99-a725-d82847fd49fb","keywords":null,"link":"/itthon/20190916_karacsony_gergely_tarlos_istvan_fopolgarmester_jelolt_onkormanyzati_valasztas_kampany","timestamp":"2019. szeptember. 16. 09:41","title":"Negatív kampányt kezdett Karácsony Tarlós ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f5cb1d9-94ff-4789-aded-2fec6cbbe929","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Legutóbbi hét meccsén már a hatodszor talált be.","shortLead":"Legutóbbi hét meccsén már a hatodszor talált be.","id":"20190916_nemanja_nikolics_ismet_golt_szerzett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5f5cb1d9-94ff-4789-aded-2fec6cbbe929&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"158e474d-fd3a-4c7d-b5ed-a4c543eb9461","keywords":null,"link":"/sport/20190916_nemanja_nikolics_ismet_golt_szerzett","timestamp":"2019. szeptember. 16. 10:47","title":"Nikolics ismét gólt szerzett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccfda266-2447-4ce1-a555-5dbf93869ad2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az elmúlt napokban hetekben több közéleti szereplő is jó ötletnek tartotta, hogy a fogyatékkal élő, sérült emberekkel példálózzon különböző politikai kérdésekben, a legjobb esetben is elviselendő emberekként bemutatva őket. Néhány civilnek, sérült embereknek elegük lett ebből.","shortLead":"Az elmúlt napokban hetekben több közéleti szereplő is jó ötletnek tartotta, hogy a fogyatékkal élő, sérült emberekkel...","id":"20190915_Mi_a_tarsadalom_letukrozodese_vagyunk_es_igenis_meg_kell_mutassuk_magunkat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ccfda266-2447-4ce1-a555-5dbf93869ad2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ae71da2-4a20-4bd4-85c0-f36d67080bd2","keywords":null,"link":"/elet/20190915_Mi_a_tarsadalom_letukrozodese_vagyunk_es_igenis_meg_kell_mutassuk_magunkat","timestamp":"2019. szeptember. 15. 16:42","title":"\"Mi a társadalom letükröződése vagyunk, és igenis meg kell mutassuk magunkat!\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4bd9194-066f-462f-ba8b-d60d3182981a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Újabb levelet kapott Észak-Koreából az amerikai elnök. ","shortLead":"Újabb levelet kapott Észak-Koreából az amerikai elnök. ","id":"20190916_Trump_meghivast_kapott_Phenjanba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a4bd9194-066f-462f-ba8b-d60d3182981a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5218de12-67d3-4ae7-84c1-b1445d7ec236","keywords":null,"link":"/vilag/20190916_Trump_meghivast_kapott_Phenjanba","timestamp":"2019. szeptember. 16. 05:40","title":"Trump meghívást kapott Phenjanba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f9d302c-8091-410a-8952-46be2cf93ec2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy új menekültszétosztási rendszer keretében Portugália és Luxemburg is vesz át az Ocean Viking civil hajó fedélzetén Lampedusához érkezett illegális bevándorlókból, előbbi nyolcat, utóbbi kettőt.","shortLead":"Egy új menekültszétosztási rendszer keretében Portugália és Luxemburg is vesz át az Ocean Viking civil hajó fedélzetén...","id":"20190915_Portugalia_es_Luxemburg_is_vesz_at_menekulteket_az_Ocean_Vikingrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6f9d302c-8091-410a-8952-46be2cf93ec2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa9a1317-3691-47ff-b6c0-2d0b763fbca7","keywords":null,"link":"/vilag/20190915_Portugalia_es_Luxemburg_is_vesz_at_menekulteket_az_Ocean_Vikingrol","timestamp":"2019. szeptember. 15. 09:28","title":"Portugália és Luxemburg is vesz át menekülteket az Ocean Vikingről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5567a512-b84f-4a96-911b-f6c8df34a11a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20190915_europai_navigacio_galileo_joker_androidos_virus_uj_iphone_11_pro_telekom_magenta_1_kedvezmenyek_bitcoin_atutalas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5567a512-b84f-4a96-911b-f6c8df34a11a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12d2dd83-3cd1-4ee0-8b4b-75ef21c43b31","keywords":null,"link":"/tudomany/20190915_europai_navigacio_galileo_joker_androidos_virus_uj_iphone_11_pro_telekom_magenta_1_kedvezmenyek_bitcoin_atutalas","timestamp":"2019. szeptember. 15. 12:03","title":"Ez történt: sokan kattantak rá a GPS-t leváltó új, európai navigációra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]