Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"949b8f8f-d060-4c2d-84d1-bba5cb23051b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Súlycsökkentés, plasztikai műtétek – ilyen reklámokkal is találkozni az Instagramon, a posztok ráadásul a fiatalokhoz is eljutnak. Nem csoda, hogy a képmegosztónak lépnie kellett.","shortLead":"Súlycsökkentés, plasztikai műtétek – ilyen reklámokkal is találkozni az Instagramon, a posztok ráadásul a fiatalokhoz...","id":"20190919_instagram_influenszer_sulycsokkentes_plasztikai_mutet_reklam_hirdetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=949b8f8f-d060-4c2d-84d1-bba5cb23051b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2634344-39f2-4ad7-921c-b02ee3811cbd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190919_instagram_influenszer_sulycsokkentes_plasztikai_mutet_reklam_hirdetes","timestamp":"2019. szeptember. 19. 14:03","title":"Rossz hírt közölt néhány influenszerrel az Instagram","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f548006-04c0-432d-8ec4-a5b5b2835373","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A féktelen bérverseny és az áremelkedések vannak a háttérben.","shortLead":"A féktelen bérverseny és az áremelkedések vannak a háttérben.","id":"20190918_Keptelenseg_megfekezni_a_korhazi_adossagot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6f548006-04c0-432d-8ec4-a5b5b2835373&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23961162-900e-420c-bbab-b001490e138f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190918_Keptelenseg_megfekezni_a_korhazi_adossagot","timestamp":"2019. szeptember. 18. 12:54","title":"Képtelenség megfékezni a kórházi adósságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5ef1632-23b5-45bf-a78b-19a6d4db2d8b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pedig korábban még a meghívót is ő jegyezte.","shortLead":"Pedig korábban még a meghívót is ő jegyezte.","id":"20190917_Simonka_betegnek_mondta_magat_a_sajat_forumara_sem_ment_el","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a5ef1632-23b5-45bf-a78b-19a6d4db2d8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf413fa7-7ffe-4506-804f-a9b6b7cfd254","keywords":null,"link":"/itthon/20190917_Simonka_betegnek_mondta_magat_a_sajat_forumara_sem_ment_el","timestamp":"2019. szeptember. 17. 18:07","title":"Simonka betegnek mondta magát, a saját fórumára sem ment el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb55bd47-97be-42bd-b207-427ab8553744","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai kormány megvonja az államtól a szövetségi engedélyt arra, hogy önállóan határozza meg a kipufogógáz-kibocsátási szabályokat.\r

","shortLead":"Az amerikai kormány megvonja az államtól a szövetségi engedélyt arra, hogy önállóan határozza meg...","id":"20190919_donald_trump_kalifornia_karosanyag_kibocsatas_autogyarak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bb55bd47-97be-42bd-b207-427ab8553744&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"340ea6e1-eee6-4c1f-b286-179e6c6b8e6c","keywords":null,"link":"/vilag/20190919_donald_trump_kalifornia_karosanyag_kibocsatas_autogyarak","timestamp":"2019. szeptember. 19. 05:33","title":"Trump nem engedi, hogy szigorúbban szabályozza a károsanyag-kibocsátást Kalifornia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf808ca3-7ef2-481d-807b-c8c146aa1e58","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ügyvédje szerint a volt kém a beszervezési kísérlet visszautasítása miatt kapott olyan sokára menedékjogot Oroszországban. ","shortLead":"Ügyvédje szerint a volt kém a beszervezési kísérlet visszautasítása miatt kapott olyan sokára menedékjogot...","id":"20190918_Snowden_azt_allitja_az_oroszok_megprobaltak_beszervezni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cf808ca3-7ef2-481d-807b-c8c146aa1e58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab7970bd-13af-44cf-8974-04b0c4cfcdc1","keywords":null,"link":"/vilag/20190918_Snowden_azt_allitja_az_oroszok_megprobaltak_beszervezni","timestamp":"2019. szeptember. 18. 13:06","title":"Snowden azt állítja, az oroszok megpróbálták beszervezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cece112-2f96-4f17-a168-b8be92eab96e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezzel a limitált szériás Bentaygával garantáltan ritkán találkozhatunk majd az utakon. ","shortLead":"Ezzel a limitált szériás Bentaygával garantáltan ritkán találkozhatunk majd az utakon. ","id":"20190919_ultraluxus_bentley_divatterepjaro_cowboyoknak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7cece112-2f96-4f17-a168-b8be92eab96e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eca0f177-9016-4670-9a2f-9e4eea3c398a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190919_ultraluxus_bentley_divatterepjaro_cowboyoknak","timestamp":"2019. szeptember. 19. 07:59","title":"Ultraluxus Bentley divatterepjáró cowboyoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f0c0115-de90-4236-8816-31b417fdfac8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mark Zuckerbergék sokáig küzdöttek, hogy megszerezzék a Snapchatet, ám a tárgyalások kudarcba fulladtak. Az app pedig azóta is ontja magából a fejlesztéseket, most például egy szelfis újdonságot készítettek.","shortLead":"Mark Zuckerbergék sokáig küzdöttek, hogy megszerezzék a Snapchatet, ám a tárgyalások kudarcba fulladtak. Az app pedig...","id":"20190917_snapchat_3d_szelfi_mark_zuckerberg_facebook_instagram","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4f0c0115-de90-4236-8816-31b417fdfac8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80ef6fd0-e664-4b1f-9de0-4b26818deefc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190917_snapchat_3d_szelfi_mark_zuckerberg_facebook_instagram","timestamp":"2019. szeptember. 17. 17:48","title":"Olyan dolgot talált ki a Snapchat, amit a Facebook azonnal le akar majd másolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00a4fcbf-b2e9-482d-8605-f9de4e078d83","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikaiak után hamarosan a britek is használni fogják az arcazonosításra szolgáló technológiát, elsőként a londoni Gatwick repülőtéren.","shortLead":"Az amerikaiak után hamarosan a britek is használni fogják az arcazonosításra szolgáló technológiát, elsőként a londoni...","id":"20190918_gatwick_repuloter_arcazonositas_biometrikus_azonositas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=00a4fcbf-b2e9-482d-8605-f9de4e078d83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"860c3780-cdd8-4dbc-85a3-3a30e7ae57a5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190918_gatwick_repuloter_arcazonositas_biometrikus_azonositas","timestamp":"2019. szeptember. 18. 14:03","title":"Megvan, melyik lesz az első londoni repülőtér, ahol arcfelismeréssel dolgoznak majd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]