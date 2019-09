Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Orbán Viktor szombaton az olasz Fratelli d'Italia párt rendezvényén tartott előadást, illetve adott interjút. A meghívó pártelnök, Giorgia Meloni előzőleg nagy elismeréssel beszélt Orbánról, és ahogyan Rómában szelfizett a miniszterelnökkel, illetve a vele érkező Novák Katalin családügyi államtitkárral, feltehetően tényleg kedveli a magyar kormányt. A meghívó pártelnök, Giorgia Meloni előzőleg nagy elismeréssel beszélt Orbánról, és ahogyan Rómában szelfizett a miniszterelnökkel, illetve a vele érkező Novák Katalin családügyi államtitkárral, feltehetően tényleg kedveli a magyar kormányt. Olasz meghívója szétszelfizte magát Orbánnal és Novák Katalinnal Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk ebben a szubjektív visszatekintésben. Ezen a héten Karafiáth Orsolyának a következő szavakból kellett ihletet merítenie: árfolyam, dróntámadás, kamujelölt, klímapara, Rammstein. Egy megkötésünk volt csupán: adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk ebben a szubjektív visszatekintésben. Ezen a héten Karafiáth Orsolyának a következő szavakból kellett ihletet merítenie: árfolyam, dróntámadás, kamujelölt, klímapara, Rammstein. Az én hetem: Karafiáth Orsolya és a Mágus kacaja A miniszterelnök az Atreju nevű rendezvény meghívottjaként tartott beszédet. Giuseppe Conte olasz kormányfőnek is visszaüzent Orbán Viktor Rómában. A miniszterelnök az Atreju nevű rendezvény meghívottjaként tartott beszédet. Orbán beszédét énekelve és tapsolva szakították félbe Rómában A széles rétegeknek szánt készítmények helyébe a személyreszabottság varázsának mámora lép. A közeljövő szépségiparában már nem a jól csengő nevű hatóanyagok gondoskodnak majd az exkluzivitásról. A széles rétegeknek szánt készítmények helyébe a személyreszabottság varázsának mámora lép. Volt idő, hogy a radioaktív krémre esküdtek, ma már a digitális szépségiparé a jövő Majdnem húszezren osztották meg a fotókat, melyek nem Ausztráliában, hanem egy londoni fesztiválon készültek. Hamis szemétkupaccal próbálták lejáratni az ausztrál klímatüntetőket Izraeli tudósok rekonstruálták a gyenyiszovai ember csontvázát egy 70 ezer évvel ezelőtt élt 13 éves lány csontmaradványaiból nyert DNS-minták alapján. Így nézhetett ki 70 000 éve egy 13 éves lány – képek Még a "szuperkorallok" is bajba kerülhetnek az egyre melegedő óceánokban, ezek a nagy hőmérsékletingadozásokhoz szokott korallok is csak korlátozottan tudnak ellenállni a víz szokatlanul magas hőmérsékletének. A rendkívül ellenálló "szuperkorallok" sem bírják már sokáig a globális felmelegedést