[{"available":true,"c_guid":"017e46c1-c644-4e15-ba3d-b3b9b1e81a6c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Közzétették a kamatdöntés indoklását, amire válaszul újabb történelmi mélypontra esett a forint. Később korrigált az árfolyam.","shortLead":"Közzétették a kamatdöntés indoklását, amire válaszul újabb történelmi mélypontra esett a forint. Később korrigált...","id":"20190924_forint_mnb_matolcsy_gyorgy_monetaris_tanacs_kamatdontes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=017e46c1-c644-4e15-ba3d-b3b9b1e81a6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a17949d-01f5-47bd-9508-ebd3ca418cb8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190924_forint_mnb_matolcsy_gyorgy_monetaris_tanacs_kamatdontes","timestamp":"2019. szeptember. 24. 15:24","title":"Bezuhant, majd korrigált a forint, miután Matolcsyék elmagyarázták, miért nem baj, ha gyenge","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77999288-adbd-4cef-a4ab-87bb8f569a62","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Dr. Tóth László üzleti tanácsokkal látja el Bácskai Jánost.","shortLead":"Dr. Tóth László üzleti tanácsokkal látja el Bácskai Jánost.","id":"20190924_Ellenzekikent_indul_a_fideszes_polgarmester_tanacsadoja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=77999288-adbd-4cef-a4ab-87bb8f569a62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc9757d5-e1c1-4fbc-a909-cba4e089f661","keywords":null,"link":"/itthon/20190924_Ellenzekikent_indul_a_fideszes_polgarmester_tanacsadoja","timestamp":"2019. szeptember. 24. 08:11","title":"Ellenzékiként indul a fideszes polgármester tanácsadója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4da30c32-4771-424a-b72d-fb60734d6f43","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hírt a kisfiú édesanyja a Facebookon jelentette be.","shortLead":"A hírt a kisfiú édesanyja a Facebookon jelentette be.","id":"20190925_Osszegyult_a_700_millio_Zentenek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4da30c32-4771-424a-b72d-fb60734d6f43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ceb08c25-e8fe-48bd-ab77-f744cfe714c4","keywords":null,"link":"/itthon/20190925_Osszegyult_a_700_millio_Zentenek","timestamp":"2019. szeptember. 25. 09:08","title":"Összegyűlt a 700 millió forint Zente kezelésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"489b07d0-3452-4f66-8950-9e83e2fb58cb","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"A kétszeres Oscar-díjas spanyol filmrendező, a kortárs filmművészet egyik legérdekesebb alakja szeptember 25-én lesz hetvenéves. Vagy ma, 24-én lett az.","shortLead":"A kétszeres Oscar-díjas spanyol filmrendező, a kortárs filmművészet egyik legérdekesebb alakja szeptember 25-én lesz...","id":"20190924_Pedro_Almodovar_szuletesnap_portre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=489b07d0-3452-4f66-8950-9e83e2fb58cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1cbec65-02b1-443a-9844-d5f3760f0853","keywords":null,"link":"/kultura/20190924_Pedro_Almodovar_szuletesnap_portre","timestamp":"2019. szeptember. 24. 15:41","title":"Ma ünnepli születésnapját Pedro Almodóvar. Vagy holnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf99712e-525c-4a59-84b0-d61cd4d07f61","c_author":"OTP Bank Nyrt.","category":"brandcontent","description":"Az idei évben nem kevesebb mint 112 034 jelentkező próbált bekerülni valamilyen felsőoktatási intézménybe. Habár 78 900-an a következő hetekben megkezdhetik felsőfokú tanulmányaikat, a leendő önköltséges hallgatók száma így is megdöbbentően magas: 16 661. \r

A 16 661 egyetemista családjai lesznek azok, akiknek biztosan szembe kell nézniük a következő években a plusz anyagi kihívásokkal. \r

Az OTP Bank Öngondoskodási Index felmérése szerint a szülők 85 százalékának szívügye, hogy a gyermek jövőjét anyagilag támogassa, ebből 62 százaléknak pedig egyenesen ez a legfontosabb céljai közé tartozik. Ellentmondásosnak hathat a tény, hogy mégis csak ötödük gyűjt előre gyermeke jövőjének támogatására.\r

Az idei Pont Ott Partin jártunk, és továbbtanulásról, anyagi kihívásokról, pénzügyi tudatosságról kérdeztük az újdonsült hallgatókat és szüleiket. ","shortLead":"Az idei évben nem kevesebb mint 112 034 jelentkező próbált bekerülni valamilyen felsőoktatási intézménybe. Habár 78...","id":"20190902_Kis_lepesekkel_a_nagy_jovo_fele__tervek_es_kilatasok_a_Pont_Ott_Partin__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cf99712e-525c-4a59-84b0-d61cd4d07f61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3602a2d0-2482-4870-9dc8-97487eb29f61","keywords":null,"link":"/brandcontent/20190902_Kis_lepesekkel_a_nagy_jovo_fele__tervek_es_kilatasok_a_Pont_Ott_Partin__video","timestamp":"2019. szeptember. 24. 16:15","title":"Így készülnek anyagilag a családok az egyetemre – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0723300e-97a4-4758-a9a0-4e20c02b4f01","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ez ám a kitartás!","shortLead":"Ez ám a kitartás!","id":"20190923_Elveszett_kutya_border_collie_kereses","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0723300e-97a4-4758-a9a0-4e20c02b4f01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1118cf8-4367-49ee-9831-3fb6adb3b2b6","keywords":null,"link":"/elet/20190923_Elveszett_kutya_border_collie_kereses","timestamp":"2019. szeptember. 23. 16:23","title":"Az állását is otthagyta, hogy 57 napon át kereshesse a kutyáját - megtalálta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"639bb3a3-6858-44ac-8fc2-993c34d3528c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színésznőnek van egy fontos kérése is.","shortLead":"A színésznőnek van egy fontos kérése is.","id":"20190924_Helen_Mirrent_egy_rakas_szemettel_fotoztak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=639bb3a3-6858-44ac-8fc2-993c34d3528c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a77e46e8-8ed4-4440-b277-8272f1b545ec","keywords":null,"link":"/elet/20190924_Helen_Mirrent_egy_rakas_szemettel_fotoztak","timestamp":"2019. szeptember. 24. 09:29","title":"Helen Mirrent egy rakás szeméttel fotózták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efb73a38-ac76-48d9-95e7-446abd8250c0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A nemrégiben a hazai kereskedésekbe is megérkezett miniterepjáróból most egy 1:10 méretarányú, még kisebb változat tűnt fel a színen. ","shortLead":"A nemrégiben a hazai kereskedésekbe is megérkezett miniterepjáróból most egy 1:10 méretarányú, még kisebb változat tűnt...","id":"20190925_az_eredetinel_is_cukibb_az_osszelegozhato_suzuki_jimny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=efb73a38-ac76-48d9-95e7-446abd8250c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e04a8ac6-7fa0-4400-bd05-be7a0586e79d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190925_az_eredetinel_is_cukibb_az_osszelegozhato_suzuki_jimny","timestamp":"2019. szeptember. 25. 06:41","title":"Az eredetinél is cukibb az összelegózható Suzuki Jimny","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]