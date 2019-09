Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f06128a2-42fd-4e79-abef-774552b482aa","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Carl Frochnak többször is kemény ütéseket mértek a fejére profi bokszkarrierje során. Lehet, hogy akkor történt valami, mert ma már úgy véli, a Föld igenis lapos.","shortLead":"Carl Frochnak többször is kemény ütéseket mértek a fejére profi bokszkarrierje során. Lehet, hogy akkor történt valami...","id":"20190926_carl_froch_nasa_bokszolo_laposfold_hivok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f06128a2-42fd-4e79-abef-774552b482aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae8711eb-f1c5-4e68-9d5d-c57230fc9edb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190926_carl_froch_nasa_bokszolo_laposfold_hivok","timestamp":"2019. szeptember. 26. 15:03","title":"Egy ismert bokszbajnok azt hiszi, hogy a Föld lapos, a NASA pedig átver minket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a4110f7-2742-4a89-a85a-0b6c65d0647f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hiába látszik, hogy manipulálták a képeket, a Bácskai Napló főszerkesztője állítja, ők nem hamisítottak fényképet.","shortLead":"Hiába látszik, hogy manipulálták a képeket, a Bácskai Napló főszerkesztője állítja, ők nem hamisítottak fényképet.","id":"20190924_A_bajai_onkormanyzati_lapnal_allitjak_ok_nem_hamisitottak_fenykepet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8a4110f7-2742-4a89-a85a-0b6c65d0647f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1bc4cd0-cd33-40ae-b3b9-4b860b9cc0c7","keywords":null,"link":"/itthon/20190924_A_bajai_onkormanyzati_lapnal_allitjak_ok_nem_hamisitottak_fenykepet","timestamp":"2019. szeptember. 24. 20:16","title":"A bajai önkormányzati lapnál állítják, ők nem hamisítottak fényképet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bd9b4f6-f385-4ce1-a3dd-cec2456d06c6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Három embert hallgattak ki gyanúsítottként állatkínzás miatt. ","shortLead":"Három embert hallgattak ki gyanúsítottként állatkínzás miatt. ","id":"20190925_Ut_melle_kitett_kutyak_miatt_indult_eljaras_Kaposvaron","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2bd9b4f6-f385-4ce1-a3dd-cec2456d06c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd4c5e52-c5cf-4491-a46b-27cf95a6bdef","keywords":null,"link":"/itthon/20190925_Ut_melle_kitett_kutyak_miatt_indult_eljaras_Kaposvaron","timestamp":"2019. szeptember. 25. 18:27","title":"Út mellé kitett kutyák miatt indult eljárás Kaposváron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"775b46f1-ca94-4adf-bc68-965d55b2e400","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az adakozó szeretné megőrizni névtelenségét, de annyi kiderült, ismert emberről van szó.","shortLead":"Az adakozó szeretné megőrizni névtelenségét, de annyi kiderült, ismert emberről van szó.","id":"20190925_Az_utolso_100_milliot_egyetlen_ember_kuldte_el_Zente_kezelesere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=775b46f1-ca94-4adf-bc68-965d55b2e400&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"201ee88c-cbd1-4cd0-b824-4d7ebb36e9ff","keywords":null,"link":"/itthon/20190925_Az_utolso_100_milliot_egyetlen_ember_kuldte_el_Zente_kezelesere","timestamp":"2019. szeptember. 25. 11:45","title":"Az utolsó 100 milliót egyetlen ember küldte el Zente kezelésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"970c43d3-8520-439c-a97f-bb3b89046b28","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20190925_Igy_keszul_Will_Smith_ai_budapesti_koncertjere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=970c43d3-8520-439c-a97f-bb3b89046b28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a499374-e04d-4c74-abae-5bf5bdc355bf","keywords":null,"link":"/kultura/20190925_Igy_keszul_Will_Smith_ai_budapesti_koncertjere","timestamp":"2019. szeptember. 25. 12:10","title":"Így készül Will Smith a budapesti koncertjére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2ef07cb-703e-450b-9112-7545444f51bd","c_author":"Dobszay János","category":"itthon","description":"Szubjektív lapajánló.","shortLead":"Szubjektív lapajánló.","id":"201939_gyorstalpnyalo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b2ef07cb-703e-450b-9112-7545444f51bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd013c81-71f1-4719-b09a-f5f8dff06e4b","keywords":null,"link":"/itthon/201939_gyorstalpnyalo","timestamp":"2019. szeptember. 26. 13:45","title":"Dobszay János: Gyorstalpnyaló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9336756-7334-4ed7-bc4d-feba5e785012","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Leejtették, vízbe tették és meghajlították az idei iPhone-okat, hogy kiderüljön, melyikre mennyire érdemes vigyázni.","shortLead":"Leejtették, vízbe tették és meghajlították az idei iPhone-okat, hogy kiderüljön, melyikre mennyire érdemes vigyázni.","id":"20190924_apple_iphone_11_pro_okostelefon_torturateszt_video_strapateszt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e9336756-7334-4ed7-bc4d-feba5e785012&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e7c7079-2593-4a07-b1d6-0e5e931c468c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190924_apple_iphone_11_pro_okostelefon_torturateszt_video_strapateszt","timestamp":"2019. szeptember. 25. 10:03","title":"Hajlították, törték: tortúrateszten jártak az új iPhone-ok, meglepetést okozott a 11 Pro","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83a810d6-e09f-4a5c-a7bf-ad0d38d3543e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hiába vitték tőzsdére a cég részvényét, annak értéke folyamatosan csökken.","shortLead":"Hiába vitték tőzsdére a cég részvényét, annak értéke folyamatosan csökken.","id":"20190926_Defektet_kapott_az_Uber","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=83a810d6-e09f-4a5c-a7bf-ad0d38d3543e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55c34300-1c32-4a12-94ee-0b1a9e795a88","keywords":null,"link":"/kkv/20190926_Defektet_kapott_az_Uber","timestamp":"2019. szeptember. 26. 15:08","title":"Defektet kapott az Uber","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]