[{"available":true,"c_guid":"f2fb25ef-6636-4481-bf1e-6f0c65547e0b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Magyar Hírlap és a Szabad Föld fotórovatának egykori vezetője 63 éves korában, hosszú betegség után szerda hajnalban hunyt el.","shortLead":"A Magyar Hírlap és a Szabad Föld fotórovatának egykori vezetője 63 éves korában, hosszú betegség után szerda hajnalban...","id":"20190925_Meghalt_Habik_Csaba_fotografus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f2fb25ef-6636-4481-bf1e-6f0c65547e0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27e61ecd-8e41-498a-81d2-a5d03a77abe1","keywords":null,"link":"/kultura/20190925_Meghalt_Habik_Csaba_fotografus","timestamp":"2019. szeptember. 25. 18:30","title":"Meghalt Habik Csaba fotográfus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"775b46f1-ca94-4adf-bc68-965d55b2e400","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Arról is beszélt a kisfiú édesanyja, hogy mikor kezdhetik el az életmentő gyógyszerrel a kezelést.","shortLead":"Arról is beszélt a kisfiú édesanyja, hogy mikor kezdhetik el az életmentő gyógyszerrel a kezelést.","id":"20190926_Zente_edesanyja_megerositette_Meszaros_Lorinc_adta_az_utolso_szaz_milliot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=775b46f1-ca94-4adf-bc68-965d55b2e400&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0af502e1-5d9c-4842-9ea2-504e98254976","keywords":null,"link":"/elet/20190926_Zente_edesanyja_megerositette_Meszaros_Lorinc_adta_az_utolso_szaz_milliot","timestamp":"2019. szeptember. 26. 20:51","title":"Zente édesanyja megerősítette: Mészáros Lőrinc adta az utolsó százmilliót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e64a9fe3-b3a7-4129-82f2-034a434f31ed","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A vonatkozó androidos telefont csak októberben mutatják be, de egy videó már mutatja, mire képes a kínai Oppo által fejlesztett új mobiltöltési technológia.","shortLead":"A vonatkozó androidos telefont csak októberben mutatják be, de egy videó már mutatja, mire képes a kínai Oppo által...","id":"20190927_oppo_reno_ace_65w_gyorstolto_mobiltolto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e64a9fe3-b3a7-4129-82f2-034a434f31ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11e58384-b845-44ef-b05d-cb212b2f64a8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190927_oppo_reno_ace_65w_gyorstolto_mobiltolto","timestamp":"2019. szeptember. 27. 11:03","title":"Videó: ennyire gyorsan működik az új, szupergyors mobiltöltő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4ba5c70-6e01-42ad-a054-c6ebfe41e358","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A nőnek a mozgalmat elindító Twitter-posztja miatt ment bíróságra a megvádolt férfi.","shortLead":"A nőnek a mozgalmat elindító Twitter-posztja miatt ment bíróságra a megvádolt férfi.","id":"20190925_Ragalmazas_mitat_iteltek_el_a_francia_MeToomozgalom_elinditojat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f4ba5c70-6e01-42ad-a054-c6ebfe41e358&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af3263f4-41d5-4a2f-bebd-d7fc7be89a69","keywords":null,"link":"/elet/20190925_Ragalmazas_mitat_iteltek_el_a_francia_MeToomozgalom_elinditojat","timestamp":"2019. szeptember. 25. 17:53","title":"Rágalmazás miatt ítélték el a francia MeToo-mozgalom elindítóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30e53c18-5746-4b29-836c-e0558a9c2477","c_author":"Samsung","category":"brandchannel","description":"Volt idő, amikor a mobiltelefon valóságos státuszszimbólum volt, ma pedig már ugyanolyan nélkülözhetetlen része az életünknek, mint a ruha vagy a cipő. Lássuk, honnan hová jutott ez a technológia, a legfontosabb mérföldkövek bemutatásával.\r

