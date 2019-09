Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f99722a0-6999-4695-b26c-d060439b0290","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A Clark Ádám tér és a Lánchíd is érintett.","shortLead":"A Clark Ádám tér és a Lánchíd is érintett.","id":"20190927_klimasztrajk_klimavaltozas_forgalomkorlatozas_budapest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f99722a0-6999-4695-b26c-d060439b0290&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"287fbdc7-5c33-49e5-9707-3914515dc538","keywords":null,"link":"/cegauto/20190927_klimasztrajk_klimavaltozas_forgalomkorlatozas_budapest","timestamp":"2019. szeptember. 27. 07:01","title":"A klímasztrájk miatt forgalomkorlátozásra kell készülni Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4b879f8-baa3-4fec-9066-32fa7cb6e98a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Molnár Gusztáv bátorítani szeretné sorstársait, hogy ismerjék fel a problémát, és ne szégyelljenek segítséget kérni. ","shortLead":"Molnár Gusztáv bátorítani szeretné sorstársait, hogy ismerjék fel a problémát, és ne szégyelljenek segítséget kérni. ","id":"20190927_Molnar_Gusztav_alkoholizmus_fuggoseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e4b879f8-baa3-4fec-9066-32fa7cb6e98a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23639a1c-da59-415a-9d1e-1e2964dc88c2","keywords":null,"link":"/elet/20190927_Molnar_Gusztav_alkoholizmus_fuggoseg","timestamp":"2019. szeptember. 27. 11:26","title":"Őszintén beszélt alkoholizmusáról a Drága örökösök sztárja ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4da30c32-4771-424a-b72d-fb60734d6f43","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A hírt maga a kisfiú édesanyja osztotta meg Facebook-oldalán.","shortLead":"A hírt maga a kisfiú édesanyja osztotta meg Facebook-oldalán.","id":"20190925_Meszaros_Lorinc_es_csaladja_ajanlotta_fel_a_hianyzo_100_milliot_Zente_kezelesere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4da30c32-4771-424a-b72d-fb60734d6f43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24942bd3-ea0e-4aa6-b6cf-a497ce129db4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190925_Meszaros_Lorinc_es_csaladja_ajanlotta_fel_a_hianyzo_100_milliot_Zente_kezelesere","timestamp":"2019. szeptember. 25. 21:49","title":"Mészáros Lőrinc és családja ajánlhatta fel a hiányzó 100 milliót Zente kezelésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bb5cfb5-029a-465f-b944-d65c509e6212","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A sok alkalmazásnál használható éjszakai/sötét módot kap a népszerű képmegosztó, az Instagram felülete is. Először az androidosok tapasztalhatják a fényfogyatkozást.","shortLead":"A sok alkalmazásnál használható éjszakai/sötét módot kap a népszerű képmegosztó, az Instagram felülete is. Először...","id":"20190926_instagram_ejszaka_sotet_mod_android_10_ios_13","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3bb5cfb5-029a-465f-b944-d65c509e6212&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"731c159a-fca1-4dd0-a155-cfbe8a5439ee","keywords":null,"link":"/tudomany/20190926_instagram_ejszaka_sotet_mod_android_10_ios_13","timestamp":"2019. szeptember. 26. 09:03","title":"Az Instagram el fog sötétülni – szó szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f4f94ca-99eb-4c8a-8957-ad1389cede0d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész-rapper a Szent István-bazilika előtt adott ingyenes koncertet.","shortLead":"A színész-rapper a Szent István-bazilika előtt adott ingyenes koncertet.","id":"20190926_will_smith_szuletesnapi_koncert_bazilika","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0f4f94ca-99eb-4c8a-8957-ad1389cede0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3bc6c33-e1d2-4a2e-a4aa-a9d1c8fa5316","keywords":null,"link":"/elet/20190926_will_smith_szuletesnapi_koncert_bazilika","timestamp":"2019. szeptember. 26. 06:11","title":"Nagy bulit csinált Will Smith Budapesten – fotók, videók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb15aedc-0f73-4872-b015-ff66945e4c08","c_author":"Oroszi Babett","category":"360","description":"Az ország 26. leggazdagabb emberét eddig elkerülte a rivaldafény, mivel mindenki az üzlettársát, Szíjj Lászlót vizslatta. A versenyszerűen lovagló Varga Károly pályája a Közgéppel most újabb lendületet kaphat.","shortLead":"Az ország 26. leggazdagabb emberét eddig elkerülte a rivaldafény, mivel mindenki az üzlettársát, Szíjj Lászlót...","id":"201939__orban_vagyonkezeloi__regiuj_arcok__varga_karoly__vakon_turas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bb15aedc-0f73-4872-b015-ff66945e4c08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"503780e5-9499-4fb3-8a60-fb87a5348d21","keywords":null,"link":"/360/201939__orban_vagyonkezeloi__regiuj_arcok__varga_karoly__vakon_turas","timestamp":"2019. szeptember. 26. 11:00","title":"A tiszakécskei árnyékmilliárdos nem fordítva ül a lovon, és most beülhetett a Közgépbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e282ab31-4206-49ca-9ca6-e0fba1d9512e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem is olyan kényelmetlen pozíció a Fidesznek az Európai Néppárt felfüggesztett tagjának lenni. A HVG cikke viszont arra hívja fel a figyelmet, hamarosan három területen is nehéz meccsek várnak Orbán pártjára.","shortLead":"Nem is olyan kényelmetlen pozíció a Fidesznek az Európai Néppárt felfüggesztett tagjának lenni. A HVG cikke viszont...","id":"20190925_Haromszor_verhetik_ezt_Orban_Viktornak_vissza","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e282ab31-4206-49ca-9ca6-e0fba1d9512e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97b1009f-0364-4ee7-a1c0-8745f10f4e26","keywords":null,"link":"/itthon/20190925_Haromszor_verhetik_ezt_Orban_Viktornak_vissza","timestamp":"2019. szeptember. 25. 16:35","title":"Háromszor verhetik ezt Orbán Viktoron vissza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a907546-7b70-401d-9c61-11defa5bfbb7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Hyundai szerint az új légzsáknak köszönhetően jelentősen csökkenhet a személyi sérülések száma.","shortLead":"A Hyundai szerint az új légzsáknak köszönhetően jelentősen csökkenhet a személyi sérülések száma.","id":"20190925_a_sofor_es_elso_utasa_kozott_nyilik_ki_a_legujabb_legzsak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0a907546-7b70-401d-9c61-11defa5bfbb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78a68d53-19e6-45a4-966a-9aceba518bb2","keywords":null,"link":"/cegauto/20190925_a_sofor_es_elso_utasa_kozott_nyilik_ki_a_legujabb_legzsak","timestamp":"2019. szeptember. 25. 13:21","title":"A sofőr és első utasa között nyílik ki a legújabb légzsák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]