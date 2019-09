Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Világszerte tüntettek a klímaváltozás megállításáért, a minisztert gyakorlatilag lehülyézték, van már poloskatérkép. Ez a hvg360 esti hírösszefoglalója. ","shortLead":"Világszerte tüntettek a klímaváltozás megállításáért, a minisztert gyakorlatilag lehülyézték, van már poloskatérkép...","id":"20190927_Radar_360","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65b1adc5-9fb5-4795-af26-ce3e09d5164a","keywords":null,"link":"/360/20190927_Radar_360","timestamp":"2019. szeptember. 27. 17:30","title":"Radar 360: Újabb súlyos kifogás Trócsányi ellen, nemigen lesz biztos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b86304f3-2db7-4751-9ace-3d450c27e4cd","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A brit hajó 130 méter hosszú és 15 ezer tonnás.","shortLead":"A brit hajó 130 méter hosszú és 15 ezer tonnás.","id":"20190926_David_Attenboroughrol_neveztek_el_hatalmas_sarkkutato_hajot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b86304f3-2db7-4751-9ace-3d450c27e4cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a566bd8-4004-4f84-bf69-8308f7759298","keywords":null,"link":"/tudomany/20190926_David_Attenboroughrol_neveztek_el_hatalmas_sarkkutato_hajot","timestamp":"2019. szeptember. 26. 19:51","title":"David Attenboroughról neveztek el egy hatalmas sarkkutató hajót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3bb3cd7-5edf-4586-bb59-af12df099b6b","c_author":"HVG","category":"360","description":"Egy eddig csak a festőművészeknek tulajdonított ábrázolási technika jelenik meg ösztönösen a hétköznapi Instagram-felhasználók szelfijein – olvasható ki egy kutatásból. ","shortLead":"Egy eddig csak a festőművészeknek tulajdonított ábrázolási technika jelenik meg ösztönösen a hétköznapi...","id":"201939_osztonosen_megtervezett_szelfik_forditsd_fele_amasik_orcadat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d3bb3cd7-5edf-4586-bb59-af12df099b6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"230d2862-c98d-40d0-9471-f458461b27f7","keywords":null,"link":"/360/201939_osztonosen_megtervezett_szelfik_forditsd_fele_amasik_orcadat","timestamp":"2019. szeptember. 27. 12:00","title":"Átnéztek 3200 szelfit, furcsa „középre húzást” találtak a kutatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b81b103e-44f5-4137-93fd-98da3ceea3c1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint a Google nagyon szeretné, ha az androidos felhasználók lecserélnék a Google Play Musicot, és a jövőben a YouTube Musicon hallgatnának zenét.","shortLead":"A jelek szerint a Google nagyon szeretné, ha az androidos felhasználók lecserélnék a Google Play Musicot, és a jövőben...","id":"20190927_google_android_10_android_9_youtube_music_google_play_music","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b81b103e-44f5-4137-93fd-98da3ceea3c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7863a4c1-bb30-4346-9479-dc9bd1728058","keywords":null,"link":"/tudomany/20190927_google_android_10_android_9_youtube_music_google_play_music","timestamp":"2019. szeptember. 27. 18:33","title":"Zenehallgatás másként: lecseréli népszerű alkalmazását a Google az új androidos mobilokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e073785c-af57-4641-b751-dbddc64f8f2b","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Hosszú kihagyás után adott rádióinterjút a miniszterelnök a Kossuth rádió reggeli műsorában. Trócsányi Lászlót ki akarják lőni, azt is elmondta, miért. A baloldalt pedig focis hasonlattal középpályáshoz hasonlította. „Harcolni kell, egyre erősebbek vagyunk” – mondta.","shortLead":"Hosszú kihagyás után adott rádióinterjút a miniszterelnök a Kossuth rádió reggeli műsorában. Trócsányi Lászlót ki...","id":"20190927_Orban_Viktor_Karacsonyrol_Lassan_megsajnalom","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e073785c-af57-4641-b751-dbddc64f8f2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a1f2c51-5763-480b-a3d1-ea0fa38e27f1","keywords":null,"link":"/itthon/20190927_Orban_Viktor_Karacsonyrol_Lassan_megsajnalom","timestamp":"2019. szeptember. 27. 07:59","title":"Orbán Viktor Karácsonyról: Lassan megsajnálom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b64d931-765c-4840-88a5-9e58e7aff673","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az uniós tagállamok meg akarnak állapodni, de a magyarok ebből is kimaradnak. ","shortLead":"Az uniós tagállamok meg akarnak állapodni, de a magyarok ebből is kimaradnak. ","id":"20190925_Hiaba_bukott_meg_meg_mindig_Salvinit_tamogatja_menekultugyben_a_magyar_kormany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9b64d931-765c-4840-88a5-9e58e7aff673&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b11e5e44-d79f-4069-b07d-41f296f530c3","keywords":null,"link":"/itthon/20190925_Hiaba_bukott_meg_meg_mindig_Salvinit_tamogatja_menekultugyben_a_magyar_kormany","timestamp":"2019. szeptember. 25. 19:22","title":"Hiába bukott meg Salvini, még mindig őt támogatja menekültügyben a magyar kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4de764e-3d8c-419a-8908-edd62f244103","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A család most tárgyal a génterápia gyártójával, hogy Magyarországra hozzák a gyógyszert.","shortLead":"A család most tárgyal a génterápia gyártójával, hogy Magyarországra hozzák a gyógyszert.","id":"20190927_zente_izomsorvadas_kezeles_gyogyszer_700_millio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e4de764e-3d8c-419a-8908-edd62f244103&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2629028-01a1-43e9-ba4a-8692cf8af845","keywords":null,"link":"/elet/20190927_zente_izomsorvadas_kezeles_gyogyszer_700_millio","timestamp":"2019. szeptember. 27. 09:11","title":"Még nem kezdődhet meg a beteg kisfiú, Zente kezelése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dba5af4-d6ed-466c-bda1-d807dbb08c53","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Miért utalnak háromszor annyi adományt egyetlen beteg gyerek gyógyszerére, mint amennyi egy teljes karácsonyi adakozási akcióban összegyűlt? Hogy lehet az, hogy a magyarok keveset jótékonykodnak, de néhány ilyen gyűjtés nagy sikerre vezet? Tényleg kevésbé szívesen adakoznak a természeti katasztrófák áldozatainak a menekültválság után? Áttekintettük, milyen a jótékonykodási kedv ma Magyarországon.","shortLead":"Miért utalnak háromszor annyi adományt egyetlen beteg gyerek gyógyszerére, mint amennyi egy teljes karácsonyi adakozási...","id":"20190925_jotekonykodas_adakozas_zente_gyogyszer_adomanyok_segelyszervezet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5dba5af4-d6ed-466c-bda1-d807dbb08c53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40c06f8a-0011-4747-a62c-1938fb9ac10d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190925_jotekonykodas_adakozas_zente_gyogyszer_adomanyok_segelyszervezet","timestamp":"2019. szeptember. 25. 20:00","title":"Ha a magyarok ritkán adakoznak, hogyan lehetett ennyire sikeres a 700 milliós gyűjtés?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]