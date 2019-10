Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5d6ab71a-8158-49b0-b75c-3c1d69ee5361","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Jövő május 20-án szólóprojektjével lép fel a Müpában a Blur, és a Gorillaz frontembere.","shortLead":"Jövő május 20-án szólóprojektjével lép fel a Müpában a Blur, és a Gorillaz frontembere.","id":"20191002_Jon_Damon_Albarn","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5d6ab71a-8158-49b0-b75c-3c1d69ee5361&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66c3fafe-3284-4834-b0e6-a8f6c981ffaa","keywords":null,"link":"/kultura/20191002_Jon_Damon_Albarn","timestamp":"2019. október. 02. 10:30","title":"Jön Damon Albarn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f95100b0-c1ef-449a-a05a-fa937b356da3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Nem viseli jól az amerikai elnök, hogy vizsgálódnak az ukrajnai ügyekkel kapcsolatban.","shortLead":"Nem viseli jól az amerikai elnök, hogy vizsgálódnak az ukrajnai ügyekkel kapcsolatban.","id":"20191002_Trump_impeachment_puccs","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f95100b0-c1ef-449a-a05a-fa937b356da3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22dc22e5-e01a-4b3e-b86d-59c0b4c940bc","keywords":null,"link":"/vilag/20191002_Trump_impeachment_puccs","timestamp":"2019. október. 02. 05:02","title":"Trump már ott tart, hogy az impeachment-eljárás puccs, amivel elvennék az amerikaiak vallását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce969e2a-3d71-460c-a8e3-b87c6249a45e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Országos Étterem Hét keretében immáron kilencedik éve várják a vendégeket jobbnál jobb éttermek igen kedvező árakon, három kategóriában. A paletta meglehetősen színes, az őszi hazai és nemzetközi választékot 130 vendéglátóhely adja, köztük 25 új, amelyek először csatlakoztak a programhoz.","shortLead":"Az Országos Étterem Hét keretében immáron kilencedik éve várják a vendégeket jobbnál jobb éttermek igen kedvező árakon...","id":"20191001_Orszagos_Etterem_Het__ime_a_lista","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ce969e2a-3d71-460c-a8e3-b87c6249a45e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8206a3ef-0f11-4ac3-875d-cec94193192c","keywords":null,"link":"/elet/20191001_Orszagos_Etterem_Het__ime_a_lista","timestamp":"2019. október. 01. 08:51","title":"Indul az Országos Étterem Hét - íme a lista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"577ae945-4ef9-4781-9f69-e0800cda2c87","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A japán gyártó felfrissítette népszerű crossover modelljét, mely mostantól nagyobb teljesítményű változatban is kapható.","shortLead":"A japán gyártó felfrissítette népszerű crossover modelljét, mely mostantól nagyobb teljesítményű változatban is kapható.","id":"20191002_erosebb_hibrid_hajtassal_erkezett_az_uj_toyota_chr","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=577ae945-4ef9-4781-9f69-e0800cda2c87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0785160f-0b08-4392-a1e0-39df9d4e6bad","keywords":null,"link":"/cegauto/20191002_erosebb_hibrid_hajtassal_erkezett_az_uj_toyota_chr","timestamp":"2019. október. 02. 07:59","title":"Erősebb hibrid hajtással érkezett az új Toyota C-HR","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"710a34e1-eb75-4e65-ad68-4945c7ee7ce0","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Módszeresen csökken az Emmi hatásköre, mától már az egyházi tanodákat is a Belügyminisztérium felügyeli.\r

