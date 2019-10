Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"caccc443-4745-4dba-a3a5-697a4f89cdf7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Idén ötvennégy fiatal művészt jelöltek a díjra. ","shortLead":"Idén ötvennégy fiatal művészt jelöltek a díjra. ","id":"20191002_Junior_Prima_Dij_szinhaz_es_filmmuveszet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=caccc443-4745-4dba-a3a5-697a4f89cdf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"108bfd30-3ddf-428d-b7f1-7525e9b60d8f","keywords":null,"link":"/kultura/20191002_Junior_Prima_Dij_szinhaz_es_filmmuveszet","timestamp":"2019. október. 02. 17:17","title":"Dér Zsolt és Fehér Balázs Benő is Junior Prima Díjat kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70ed2956-035b-42fe-85ce-15061539d7bb","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"A nem épp önszántából távozott Havas Ágnes után valószínű, hogy a Filmalap döntőbizottságának munkájára sem tart igényt Káel Csaba, az új filmügyi kormánybiztos.","shortLead":"A nem épp önszántából távozott Havas Ágnes után valószínű, hogy a Filmalap döntőbizottságának munkájára sem tart igényt...","id":"20191003_Alakul_a_szakitas_Andy_Vajna_oroksegevel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=70ed2956-035b-42fe-85ce-15061539d7bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d9861d4-0da6-42e4-8ca2-22f048615451","keywords":null,"link":"/kultura/20191003_Alakul_a_szakitas_Andy_Vajna_oroksegevel","timestamp":"2019. október. 03. 15:32","title":"Alakul a szakítás Andy Vajna örökségével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83de2b10-a24b-4a48-8286-2ede547bd415","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Októbertől a Duma Aktuál új epizódjai csak a hvg360-on lesznek láthatók.

Ceglédi Zoltán, Hadházi László, Kovács András Péter és Litkai Gergely kommentálják és elemzik a híreket Berki Krisztián polgármesteri programjától a legelképesztőbb zászlótartórúd-átadásig. Az október 2-i Duma Aktuál premier előtt ráhangolódásképp a korábbi felvételekből tallóztunk.","shortLead":"Októbertől a Duma Aktuál új epizódjai csak a hvg360-on lesznek láthatók.

Ceglédi Zoltán, Hadházi László, Kovács András...","id":"20191001_Duma_Aktual_sin_sun_es_ozmozdony_avagy_gondolatok_a_MAV_kabalafigurapalyazatahoz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=83de2b10-a24b-4a48-8286-2ede547bd415&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad6c8612-c4ee-43e1-8f0f-f84ef2a0e5f1","keywords":null,"link":"/360/20191001_Duma_Aktual_sin_sun_es_ozmozdony_avagy_gondolatok_a_MAV_kabalafigurapalyazatahoz","timestamp":"2019. október. 01. 18:55","title":"Duma Aktuál: Sín sün és őzmozdony, avagy gondolatok a MÁV kabalafigura-pályázatához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"caa68b46-4e1e-4d0f-a9c3-ea5bd7acd25b","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az élelmiszeripari szereplők szerint nehézkes az újrahasznosítás, és az adományozásra, illetve a takarmányozásra is túl szigorú szabályok vonatkoznak.","shortLead":"Az élelmiszeripari szereplők szerint nehézkes az újrahasznosítás, és az adományozásra, illetve a takarmányozásra is túl...","id":"20191003_Egyelore_meg_olcsobb_megsemmisiteni_az_hulladek_elelmiszert_a_feldolgozok_szerint","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=caa68b46-4e1e-4d0f-a9c3-ea5bd7acd25b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"912bb195-599b-496d-8921-d3fb441e1be2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191003_Egyelore_meg_olcsobb_megsemmisiteni_az_hulladek_elelmiszert_a_feldolgozok_szerint","timestamp":"2019. október. 03. 07:18","title":"Egyelőre olcsóbb megsemmisíteni a hulladék élelmiszert a feldolgozók szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d489fc63-b596-46d4-8f03-2d76da4b91a5","c_author":"Gergely Márton - Tóth Richárd","category":"360","description":"A budaörsi Wittinghoff Tamást szexvideója már több mint egy éve, Karácsony Gergely megvágott hangfelvétele pedig több mint egy hónapja készen állt már arra, hogy az ellenzéki politikusok ellen bevessék a kampányban. Mindkettő a múlt héten került végül nyilvánosságra, így Orbán Viktor már beleírhatta a vasárnapi kongresszusi beszédébe is, mint az ellenzék alkalmatlanságának példája. ","shortLead":"A budaörsi Wittinghoff Tamást szexvideója már több mint egy éve, Karácsony Gergely megvágott hangfelvétele pedig több...","id":"20191003_Botranyok_a_kampanyhajraban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d489fc63-b596-46d4-8f03-2d76da4b91a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ab66885-b041-4d91-87e1-d84108249878","keywords":null,"link":"/360/20191003_Botranyok_a_kampanyhajraban","timestamp":"2019. október. 03. 07:00","title":"Szexvideó és lehallgatás: Kinek a megbízásából készültek a felvételek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8b956a0-3df2-4c12-b80c-1ea290f318a7","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Filmes relikviákból rendeztek árverést Londonban.","shortLead":"Filmes relikviákból rendeztek árverést Londonban.","id":"20191002_Kalapacs_ala_kerult_Jack_Nicholson_hirhedt_fejszeje_a_Ragyogasbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f8b956a0-3df2-4c12-b80c-1ea290f318a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95e6263e-6715-450f-a84d-d0239c70b0c7","keywords":null,"link":"/kultura/20191002_Kalapacs_ala_kerult_Jack_Nicholson_hirhedt_fejszeje_a_Ragyogasbol","timestamp":"2019. október. 02. 15:30","title":"Több mint 60 millió forintot ért Jack Nicholson hírhedt fejszéje a Ragyogásból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c20b50f-cbf8-41ea-ae28-ae0897162781","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Michael Ignatieff szerint nem vonják be a lobogót, küzdenek tovább.","shortLead":"Michael Ignatieff szerint nem vonják be a lobogót, küzdenek tovább.","id":"20191003_ceu_rektor_michael_ignatieff_orban_viktor_fidesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8c20b50f-cbf8-41ea-ae28-ae0897162781&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63a079f4-1f52-4309-9c49-011197a532b9","keywords":null,"link":"/itthon/20191003_ceu_rektor_michael_ignatieff_orban_viktor_fidesz","timestamp":"2019. október. 03. 11:42","title":"CEU-rektor: Magyarország nem lesz mindig egypártrendszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0356f93-1243-4b74-b636-5616a12ca20c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A józsefvárosi ellenzék közös polgármester-jelöltje még nem látta a nyomozást megszüntető határozatot, így egyelőre azt sem tudták eldönteni, mi legyen a következő lépés. ","shortLead":"A józsefvárosi ellenzék közös polgármester-jelöltje még nem látta a nyomozást megszüntető határozatot, így egyelőre azt...","id":"20191003_Piko_Andras_Szemelyes_bocsanatkerest_varunk_Kocsis_Matetol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a0356f93-1243-4b74-b636-5616a12ca20c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a065671c-0b36-4348-8083-62ac34d8bddb","keywords":null,"link":"/itthon/20191003_Piko_Andras_Szemelyes_bocsanatkerest_varunk_Kocsis_Matetol","timestamp":"2019. október. 03. 17:23","title":"Pikó András: Személyes bocsánatkérést várunk Kocsis Mátétól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]