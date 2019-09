Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1cd8291e-67e5-4048-8edd-29f0e507f166","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világ legjobb Apple-elemzőjeként ismert Ming-Chi Kuo szerint komoly dizájnváltás jöhet a 2020-as iPhone-oknál.","shortLead":"A világ legjobb Apple-elemzőjeként ismert Ming-Chi Kuo szerint komoly dizájnváltás jöhet a 2020-as iPhone-oknál.","id":"20190925_apple_iphone_12_okostelefon_iphone_2020_fem_keret_iphone_4_ming_chi_kuo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1cd8291e-67e5-4048-8edd-29f0e507f166&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"797795c9-7042-4487-a410-0a8dcfa60e9f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190925_apple_iphone_12_okostelefon_iphone_2020_fem_keret_iphone_4_ming_chi_kuo","timestamp":"2019. szeptember. 25. 18:03","title":"Nagy változás jöhet az iPhone-oknál, új formát kaphatnak jövőre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cd06823-690d-4441-8cfb-64bc85e3331f","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Tárgyalóasztalhoz hívják az áruházláncokat a hazai tojástermelők, az elmúlt időszakban ugyanis több olyan probléma is felvetődött, amely veszélybe sodorhatja az ágazat szereplőinek működését. Az indokolatlan akciók és a ketreces tartás ellen indított harc is gondot okoz a Tojásszövetség szerint. \r

","shortLead":"Tárgyalóasztalhoz hívják az áruházláncokat a hazai tojástermelők, az elmúlt időszakban ugyanis több olyan probléma is...","id":"20190926_tojas_termeles_tojasszovetseg_aruhazlancok_targyalas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2cd06823-690d-4441-8cfb-64bc85e3331f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da21f1bf-498e-4804-b99b-06d0a63c5d5a","keywords":null,"link":"/kkv/20190926_tojas_termeles_tojasszovetseg_aruhazlancok_targyalas","timestamp":"2019. szeptember. 26. 05:51","title":"Az \"indokolatlan akciók\" miatt tárgyalnának a tojástermelők az áruházakkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e407f622-770f-4958-99f9-bf3d9a1091c1","c_author":"Remifemin Plus","category":"brandchannel","description":"Az ötvenes nők köszönik szépen, nem kérnek még a passzív nyugdíjas évekből. Gyakran mellőzöttek, pedig többféle szempontból is értékesek.","shortLead":"Az ötvenes nők köszönik szépen, nem kérnek még a passzív nyugdíjas évekből. Gyakran mellőzöttek, pedig többféle...","id":"remifeminplus_20170223_Nok_50_felett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e407f622-770f-4958-99f9-bf3d9a1091c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd3aeaa2-4ddb-40c5-84e3-106ad65d3ad7","keywords":null,"link":"/brandchannel/remifeminplus_20170223_Nok_50_felett","timestamp":"2019. szeptember. 25. 17:30","title":"Nők 50 felett: sokan vannak és élvezni akarják az életet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Remifemin Plus","c_partnerlogo":"cd42846e-a5c8-4d98-bff2-b679f367dab4","c_partnertag":"remifeminplus"},{"available":true,"c_guid":"da9135f0-91eb-45db-a8b7-f36abf4e825a","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"Elfogadta a kannabisz saját fogyasztást szolgáló birtoklását és termesztését engedélyező tervezetet szerdán az Ausztrál Fővárosi Terület (ACT) törvényhozása – közölték hivatalos források.","shortLead":"Elfogadta a kannabisz saját fogyasztást szolgáló birtoklását és termesztését engedélyező tervezetet szerdán az Ausztrál...","id":"20190925_Legalizaltak_a_marihuanat_az_ausztral_fovarosban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=da9135f0-91eb-45db-a8b7-f36abf4e825a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6fced08-754d-40a3-ab93-d8f14862bf4d","keywords":null,"link":"/elet/20190925_Legalizaltak_a_marihuanat_az_ausztral_fovarosban","timestamp":"2019. szeptember. 25. 15:53","title":"Legalizálják a marihuánát az ausztrál fővárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A 710-es főutat le is kellett zárni a munkálatok miatt.","shortLead":"A 710-es főutat le is kellett zárni a munkálatok miatt.","id":"20190924_Vilaghaborus_loszereket_talaltak_Balatonkenesenel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cee405fa-492c-457b-9d7a-db7428d4a1af","keywords":null,"link":"/cegauto/20190924_Vilaghaborus_loszereket_talaltak_Balatonkenesenel","timestamp":"2019. szeptember. 24. 14:52","title":"Világháborús lőszereket találtak Balatonkenesénél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"528c97ac-4bd0-42fd-9420-9d48d48fae93","c_author":"Zelki Benjámin","category":"kkv","description":"Már a második nagy átszervezés fejeződik be a Volánbusznál, de a közlekedők a gyakorlatban ebből szinte semmit sem vesznek majd észre. Az egységes menetrend bevezetésében, ami az ingázók életét valóban megkönnyítené, semmilyen előrelépés nincs. ","shortLead":"Már a második nagy átszervezés fejeződik be a Volánbusznál, de a közlekedők a gyakorlatban ebből szinte semmit sem...","id":"20190925_Oktober_elsejen_indul_az_uj_Volanbusz_de_a_szinen_es_a_logon_kivul_semmi_nem_valtozik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=528c97ac-4bd0-42fd-9420-9d48d48fae93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6aad81b-4542-4b7a-a8c6-d77ef756edaa","keywords":null,"link":"/kkv/20190925_Oktober_elsejen_indul_az_uj_Volanbusz_de_a_szinen_es_a_logon_kivul_semmi_nem_valtozik","timestamp":"2019. szeptember. 25. 12:15","title":"Október elsején indul az új Volánbusz, de a színen és a logón kívül semmi sem változik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82d35107-f8a7-4267-af8c-8862bf22cf37","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190926_Marabu_FekNyuz_Elmelyult_demokracia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=82d35107-f8a7-4267-af8c-8862bf22cf37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3e78bd3-f883-45a8-a49c-f41034803eb8","keywords":null,"link":"/itthon/20190926_Marabu_FekNyuz_Elmelyult_demokracia","timestamp":"2019. szeptember. 26. 09:01","title":"Marabu FékNyúz: Elmélyült demokrácia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a907546-7b70-401d-9c61-11defa5bfbb7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Hyundai szerint az új légzsáknak köszönhetően jelentősen csökkenhet a személyi sérülések száma.","shortLead":"A Hyundai szerint az új légzsáknak köszönhetően jelentősen csökkenhet a személyi sérülések száma.","id":"20190925_a_sofor_es_elso_utasa_kozott_nyilik_ki_a_legujabb_legzsak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0a907546-7b70-401d-9c61-11defa5bfbb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78a68d53-19e6-45a4-966a-9aceba518bb2","keywords":null,"link":"/cegauto/20190925_a_sofor_es_elso_utasa_kozott_nyilik_ki_a_legujabb_legzsak","timestamp":"2019. szeptember. 25. 13:21","title":"A sofőr és első utasa között nyílik ki a legújabb légzsák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]