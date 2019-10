Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5f44f365-f912-48fa-9303-9548ea63a1d6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Egy motorlopás miatt őrizetbe vett férfi elvette a fegyvert az egyik rendőrtől, majd lövöldözni kezdett. ","shortLead":"Egy motorlopás miatt őrizetbe vett férfi elvette a fegyvert az egyik rendőrtől, majd lövöldözni kezdett. ","id":"20191004_rendor_lovoldozes_Trieszt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5f44f365-f912-48fa-9303-9548ea63a1d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7047ef7-3260-48ba-8f27-25795b2908b2","keywords":null,"link":"/vilag/20191004_rendor_lovoldozes_Trieszt","timestamp":"2019. október. 04. 22:02","title":"Két rendőrt lőtt agyon egy ámokfutó Triesztben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91616198-5dcf-47f7-a3b4-43977a8ff28a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hat férfit a ferencvárosi rendőrök kerítették kézre. ","shortLead":"A hat férfit a ferencvárosi rendőrök kerítették kézre. ","id":"20191003_magyar_szlovak_eb_selejtezo_verekedes_elfogas_szlovak_drukkerek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=91616198-5dcf-47f7-a3b4-43977a8ff28a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8be9ff0d-eaa2-4e8c-8dd4-dac70c235484","keywords":null,"link":"/itthon/20191003_magyar_szlovak_eb_selejtezo_verekedes_elfogas_szlovak_drukkerek","timestamp":"2019. október. 03. 11:23","title":"Szlovák drukkereket verő magyar szurkolókat fogott a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Teljes szélességében lezárták az utat.","shortLead":"Teljes szélességében lezárták az utat.","id":"20191003_Harom_auto_es_egy_mikrobusz_utkozott_Godollonel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c596543-b7e8-49a5-bbd3-991b993b917f","keywords":null,"link":"/cegauto/20191003_Harom_auto_es_egy_mikrobusz_utkozott_Godollonel","timestamp":"2019. október. 03. 19:09","title":"Három autó és egy kisbusz ütközött Gödöllőnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca2f4ba9-555a-4f9d-b197-6d5e6b55fec5","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20191003_Marabu_FekNyuz_Veszhelyzet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ca2f4ba9-555a-4f9d-b197-6d5e6b55fec5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be601f27-a620-47cd-ba90-6b2bb581fcee","keywords":null,"link":"/itthon/20191003_Marabu_FekNyuz_Veszhelyzet","timestamp":"2019. október. 03. 09:29","title":"Marabu FékNyúz: Vészhelyzet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67d37937-4f01-45b5-bc9a-c6df72800e4b","c_author":"HVG","category":"360","description":"Tiborcz István erősít az ingatlaniparban és parkoltatni is fog.","shortLead":"Tiborcz István erősít az ingatlaniparban és parkoltatni is fog.","id":"201940_lonyay_29_projekt_tiborcz_ujabb_cege","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=67d37937-4f01-45b5-bc9a-c6df72800e4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"970ade65-0d23-4b5e-b0b1-6825972ef56a","keywords":null,"link":"/360/201940_lonyay_29_projekt_tiborcz_ujabb_cege","timestamp":"2019. október. 03. 13:30","title":"Tovább épül Orbán Viktor vejének cégbirodalma ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96a7d923-2020-4483-bfc9-5e28815a28f6","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Benjamin Netanjahu izraeli kormányfő politikai jövője a tét a patthelyzetet okozó választás után. Közben az önálló palesztin állam létrehozására egyre csekélyebb az esély.","shortLead":"Benjamin Netanjahu izraeli kormányfő politikai jövője a tét a patthelyzetet okozó választás után. Közben az önálló...","id":"201940__izraeli_koaliciokereses__netanjahu_jovoje__egy_allam__tulelogyakorlat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=96a7d923-2020-4483-bfc9-5e28815a28f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fdb0a7f-f46f-4688-9a53-ccd859dc2e90","keywords":null,"link":"/360/201940__izraeli_koaliciokereses__netanjahu_jovoje__egy_allam__tulelogyakorlat","timestamp":"2019. október. 04. 13:00","title":"Lehetetlen küldetésnek tűnik kormányt alakítani Izraelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f50e83eb-1d1a-4eb5-96bc-5931e0a22b6a","c_author":"HVG","category":"360","description":"Ha gondolkodni még nem is képes, de tudományos felfedezéseket már meg tud jósolni a mesterséges intelligencia. Legalábbis ezt állítják a Berkeley Egyetem kutatói, akik a gépi tanulás és a nyelv kapcsolatát vizsgálják.","shortLead":"Ha gondolkodni még nem is képes, de tudományos felfedezéseket már meg tud jósolni a mesterséges intelligencia...","id":"201940_josolo_mesterseges_intelligencia_elorelato_elemzes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f50e83eb-1d1a-4eb5-96bc-5931e0a22b6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5437c25-3840-40c3-8cf2-353081c3d903","keywords":null,"link":"/360/201940_josolo_mesterseges_intelligencia_elorelato_elemzes","timestamp":"2019. október. 03. 14:00","title":"A mesterséges intelligencia képes megjósolni, mit találhatunk fel legközelebb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"737360c3-3fa3-4382-9e6f-0d26545268bc","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A hétvégi FINA úszó-világkupára készülő versenyzőinek tartott edzést a Duna Arénában.","shortLead":"A hétvégi FINA úszó-világkupára készülő versenyzőinek tartott edzést a Duna Arénában.","id":"20191003_shane_tusup_fina_vilagkupa_duna_arena","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=737360c3-3fa3-4382-9e6f-0d26545268bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"151e6ec7-1a35-40a9-aac1-cf155933df7b","keywords":null,"link":"/sport/20191003_shane_tusup_fina_vilagkupa_duna_arena","timestamp":"2019. október. 03. 12:53","title":"Úgy volt, hogy nem jön, aztán Shane Tusup mégis megjelent Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]