[{"available":true,"c_guid":"a679eb59-fbec-4f5f-b8df-a4c6aa24965f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Pedig Révész Máriusz kormánybiztos szerdán még arról beszélt, hogy több mindenen is változtatni kell.","shortLead":"Pedig Révész Máriusz kormánybiztos szerdán még arról beszélt, hogy több mindenen is változtatni kell.","id":"20191011_elektromos_roller_kresz_modositas_revesz_mariusz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a679eb59-fbec-4f5f-b8df-a4c6aa24965f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cea38da-f545-45d8-be75-32800b5024c0","keywords":null,"link":"/cegauto/20191011_elektromos_roller_kresz_modositas_revesz_mariusz","timestamp":"2019. október. 11. 06:05","title":"E-rollerek: nincs a kormány asztalán a KRESZ módosítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6c9dc36-cc32-4f8c-b82f-12806218dba6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az észak-koreai KCNA hírügynökség és az orosz TASZSZ hírügynökség olyan együttműködési megállapodást írt alá, amivel még \"az újságírók munkáját is segíteni fogják\".","shortLead":"Az észak-koreai KCNA hírügynökség és az orosz TASZSZ hírügynökség olyan együttműködési megállapodást írt alá, amivel...","id":"20191009_oroszorszag_eszak_korea_tass_kcna_alhirek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d6c9dc36-cc32-4f8c-b82f-12806218dba6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc7d9a15-fc4d-48cb-9aa6-46901db86b6c","keywords":null,"link":"/tudomany/20191009_oroszorszag_eszak_korea_tass_kcna_alhirek","timestamp":"2019. október. 09. 14:08","title":"Összeállt Oroszország és Észak-Korea – együtt küzdenek az álhírek ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"151b6511-d2ca-4e4c-b1ff-438da0c8af58","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Olyan rossz az idő, hogy a mentőcsapatok képtelenek eljutni oda, ahol eltűnt.","shortLead":"Olyan rossz az idő, hogy a mentőcsapatok képtelenek eljutni oda, ahol eltűnt.","id":"20191010_himalaja_wittek_peter_hegymaszo_mentocsapatok_lavina","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=151b6511-d2ca-4e4c-b1ff-438da0c8af58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7ec61fa-1fc0-48ae-8056-b38b2d747713","keywords":null,"link":"/elet/20191010_himalaja_wittek_peter_hegymaszo_mentocsapatok_lavina","timestamp":"2019. október. 10. 14:26","title":"Nem tudják keresni a Himalájában eltűnt magyar hegymászót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6543f8ff-854e-4022-92a2-d9d4679eadeb","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy amerikai gyökerű multicég részesedését venné meg a Mol a Reuters szerint.","shortLead":"Egy amerikai gyökerű multicég részesedését venné meg a Mol a Reuters szerint.","id":"20191010_mol_azerbajdzsan_olajmezo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6543f8ff-854e-4022-92a2-d9d4679eadeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e42130e-529e-48f2-822b-532ce3207a9b","keywords":null,"link":"/kkv/20191010_mol_azerbajdzsan_olajmezo","timestamp":"2019. október. 10. 12:40","title":"Komoly bizniszre készül a Mol, és ez Orbánnak is tetszene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"","category":"360","description":"Gulyás szerint erkölcstelen Borkai adriai hajóútja, Szijjártó beismerte a török vétót, egy osztrák és egy lengyel szerző kapta az irodalmi Nobel-díjat. 