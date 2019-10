Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1b939c65-38a3-4793-b09b-2a07969560e3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Fejér megyei rendőrök gyorsított eljárásban intézkedtek a szerb sofőr ellen. ","shortLead":"A Fejér megyei rendőrök gyorsított eljárásban intézkedtek a szerb sofőr ellen. ","id":"20191010_horrorkaravan_m1_bicske_szerb_sofor_rendorseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1b939c65-38a3-4793-b09b-2a07969560e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00d9661f-d8d7-4500-99b8-670316b6b7a9","keywords":null,"link":"/cegauto/20191010_horrorkaravan_m1_bicske_szerb_sofor_rendorseg","timestamp":"2019. október. 10. 11:20","title":"Új nap, új horrorkaraván, bónusz fűnyírótraktorral","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5c4dbdf-49c4-4071-a3bd-2402911f580e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elvileg minden vállalkozás számára lehetővé tenné a Microsoft, hogy a határidő lejárta után még három évig biztonságban használhassa a Windows 7-et, persze azért ezt nem ingyen teszi.","shortLead":"Elvileg minden vállalkozás számára lehetővé tenné a Microsoft, hogy a határidő lejárta után még három évig biztonságban...","id":"20191011_windows7_kiterjesztett_biztonsagi_frissites_barmilyen_vallalkozas_szamara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a5c4dbdf-49c4-4071-a3bd-2402911f580e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10d10066-5344-4a01-bf99-0f12d92ba968","keywords":null,"link":"/tudomany/20191011_windows7_kiterjesztett_biztonsagi_frissites_barmilyen_vallalkozas_szamara","timestamp":"2019. október. 11. 10:03","title":"Több Windows 7-használó járhat jól, miután engedékenyebb lett a Microsoft","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd9cdfa3-b23f-4391-a84c-7e054a1cc359","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Több kárt okozott, mint hasznot, az biztos. ","shortLead":"Több kárt okozott, mint hasznot, az biztos. ","id":"20191011_Sajat_autokent_hasznalta_a_rabizott_kocsit_egy_szerelo_amig_tonkre_nem_ment_aztan_ugy_hagyta","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fd9cdfa3-b23f-4391-a84c-7e054a1cc359&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8e91a88-2380-4006-9f09-58b5e3f09fe9","keywords":null,"link":"/cegauto/20191011_Sajat_autokent_hasznalta_a_rabizott_kocsit_egy_szerelo_amig_tonkre_nem_ment_aztan_ugy_hagyta","timestamp":"2019. október. 11. 11:55","title":"Saját autóként használta a rábízott kocsit egy szerelő, amíg végleg tönkre nem ment","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbb00035-2cd5-4e8c-b3d6-53cd31396b42","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szervezők szerint a tönkretett plakát azt mutatja: foglalkozni kell még ezekkel a témákkal. ","shortLead":"A szervezők szerint a tönkretett plakát azt mutatja: foglalkozni kell még ezekkel a témákkal. ","id":"20191010_Megrongaltak_az_egyik_plakatot_az_ARC_kiallitason","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dbb00035-2cd5-4e8c-b3d6-53cd31396b42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"000a5450-07ca-462a-b784-0db6b31c3e66","keywords":null,"link":"/elet/20191010_Megrongaltak_az_egyik_plakatot_az_ARC_kiallitason","timestamp":"2019. október. 10. 14:12","title":"Megrongálták az egyik plakátot az ARC kiállításon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18673481-5170-458f-9869-df24c0b55c2e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Saját csatornát indított a videojátékosoknak létrehozott Twitch szolgáltatón Donald Trump. Játszani persze aligha fog rajta, másra kell.","shortLead":"Saját csatornát indított a videojátékosoknak létrehozott Twitch szolgáltatón Donald Trump. Játszani persze aligha fog...","id":"20191011_donald_trump_twitch_csatorna_elnokvalasztas_2020","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=18673481-5170-458f-9869-df24c0b55c2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"beb5290b-1b59-4cdf-8c27-f27566309a74","keywords":null,"link":"/tudomany/20191011_donald_trump_twitch_csatorna_elnokvalasztas_2020","timestamp":"2019. október. 11. 15:03","title":"Itt vajon mi készül? Donald Trump beregisztrált a Twitchre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e089f84-c937-4895-9bbd-ad08c9561c2c","c_author":"Bisnode","category":"brandchannel","description":"Amikor üzleti partnerkapcsolatot építünk ki, már szinte rutinszerű, hogy az együttműködő cégről minél több információt megpróbálunk beszerezni. De ez nem elég: a vállalatok mögötti emberekre is oda kell figyelnünk.","shortLead":"Amikor üzleti partnerkapcsolatot építünk ki, már szinte rutinszerű, hogy az együttműködő cégről minél több információt...","id":"bchbisnode_20191010_Mire_jo_a_vallalati_partnerkontroll","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7e089f84-c937-4895-9bbd-ad08c9561c2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf4ea2bb-be37-45f4-a964-624b06442a3d","keywords":null,"link":"/brandchannel/bchbisnode_20191010_Mire_jo_a_vallalati_partnerkontroll","timestamp":"2019. október. 10. 11:30","title":"Elkerülhető kockázatok: mire jó a vállalati partnerkontroll?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Bisnode Magyarország Kft.","c_partnerlogo":"43a71079-f977-48dd-a8a5-88608c9d6783","c_partnertag":"bchbisnode"},{"available":true,"c_guid":"d1fc5bcd-ea9e-48ce-8b3a-0a8144476e6d","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Budapest közvetlen közelében is feltűnt az afrikai sertéspestis. Budakeszinél több száz vaddisznó hullott el, és több tetemben is megtalálták a kórokozót. Hogyan került Magyarországra a kórokozó és mekkora veszélyt jelent?","shortLead":"Budapest közvetlen közelében is feltűnt az afrikai sertéspestis. Budakeszinél több száz vaddisznó hullott el, és több...","id":"20191011_Harom_perc_alatt_kepbe_hozzuk_a_sertespestisrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d1fc5bcd-ea9e-48ce-8b3a-0a8144476e6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcd18d7f-6462-4b05-b858-c7bc7b78f2d1","keywords":null,"link":"/360/20191011_Harom_perc_alatt_kepbe_hozzuk_a_sertespestisrol","timestamp":"2019. október. 11. 13:00","title":"Három perc alatt képbe hozzuk a sertéspestisről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy kisteherautó ütközött össze egy személygépkocsival.","shortLead":"Egy kisteherautó ütközött össze egy személygépkocsival.","id":"20191011_Halalos_baleset_tortent_Bekes_megyeben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a00e47f-42fa-48e7-9d81-b0c392529dd7","keywords":null,"link":"/cegauto/20191011_Halalos_baleset_tortent_Bekes_megyeben","timestamp":"2019. október. 11. 19:22","title":"Halálos baleset történt Békés megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]