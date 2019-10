Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d0c75454-cc6e-40d9-889d-86e97e5b15ad","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Hulkot alakító színész szerint Orbán Viktor ugyanazt a forgatókönyvet követi, mint Donald Trump.","shortLead":"A Hulkot alakító színész szerint Orbán Viktor ugyanazt a forgatókönyvet követi, mint Donald Trump.","id":"20191011_Mark_Ruffalo_a_magyar_ellenzeknek_uzent","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d0c75454-cc6e-40d9-889d-86e97e5b15ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"705607b7-d9cf-4d69-86a2-ddbf844e3319","keywords":null,"link":"/kultura/20191011_Mark_Ruffalo_a_magyar_ellenzeknek_uzent","timestamp":"2019. október. 11. 18:55","title":"A Hulkot játszó Mark Ruffalo örül a magyar ellenzék összefogásának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86c8400c-0f39-4f96-b829-d5310ef8a4b2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"500 lóerős autókat vettek, hogy faragjanak a mentési részidőből.","shortLead":"500 lóerős autókat vettek, hogy faragjanak a mentési részidőből.","id":"20191011_Mar_nem_csak_a_rendorok_de_a_mentosok_is_szuperautokkal_jarnak_Dubaiban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=86c8400c-0f39-4f96-b829-d5310ef8a4b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a54c8a59-6d35-4b1d-b8e5-0c9d9fdd4bb4","keywords":null,"link":"/cegauto/20191011_Mar_nem_csak_a_rendorok_de_a_mentosok_is_szuperautokkal_jarnak_Dubaiban","timestamp":"2019. október. 11. 10:26","title":"Már nemcsak a rendőrök, de a mentősök is szuperautókkal járnak Dubaiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"068d6407-ef95-4386-aaa0-0da4039fd3db","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A gyógyszercéget egy férfi perelte be, mert egy készítmény mellékhatásaként növekedni kezdtek a mellei.","shortLead":"A gyógyszercéget egy férfi perelte be, mert egy készítmény mellékhatásaként növekedni kezdtek a mellei.","id":"20191011_8_milliard_dollaros_buntetest_kapott_a_Johnson__Johnson","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=068d6407-ef95-4386-aaa0-0da4039fd3db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e13c50b6-a744-4ce7-8f01-bffb754de2f1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191011_8_milliard_dollaros_buntetest_kapott_a_Johnson__Johnson","timestamp":"2019. október. 11. 15:33","title":"8 milliárd dolláros büntetést kapott a Johnson & Johnson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1fc5bcd-ea9e-48ce-8b3a-0a8144476e6d","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Budapest közvetlen közelében is feltűnt az afrikai sertéspestis. Budakeszinél több száz vaddisznó hullott el, és több tetemben is megtalálták a kórokozót. Hogyan került Magyarországra a kórokozó és mekkora veszélyt jelent?","shortLead":"Budapest közvetlen közelében is feltűnt az afrikai sertéspestis. Budakeszinél több száz vaddisznó hullott el, és több...","id":"20191011_Harom_perc_alatt_kepbe_hozzuk_a_sertespestisrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d1fc5bcd-ea9e-48ce-8b3a-0a8144476e6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcd18d7f-6462-4b05-b858-c7bc7b78f2d1","keywords":null,"link":"/360/20191011_Harom_perc_alatt_kepbe_hozzuk_a_sertespestisrol","timestamp":"2019. október. 11. 13:00","title":"Három perc alatt képbe hozzuk a sertéspestisről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4829793a-439a-420e-9e74-04bbc2e3129c","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Kórházi ágy minden stadionba, Érd-Budapest lakosságcsere-program és a hármas metró kiszélesítése - csak néhány javaslat a Duma Aktuál saját polgármester-jelöltjeitől. Ceglédi Zoltán, Hadházi László, Kovács András Péter és Litkai Gergely ismertetik a programjukat.","shortLead":"Kórházi ágy minden stadionba, Érd-Budapest lakosságcsere-program és a hármas metró kiszélesítése - csak néhány javaslat...","id":"20191011_A_Duma_Aktual_sajat_fopolgarmesterjeloltjei","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4829793a-439a-420e-9e74-04bbc2e3129c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7451f2e-c523-437a-80e6-31b65c41fe95","keywords":null,"link":"/360/20191011_A_Duma_Aktual_sajat_fopolgarmesterjeloltjei","timestamp":"2019. október. 11. 19:00","title":"Bemutatunk még négy új főpolgármester-jelöltet - egyenesen a Dumaszínházból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"916df2d5-892a-4443-a0fa-3fb6c69133b8","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A selejtezőből már csak két győzelemmel juthat ki az Európa-bajnokságra a magyar válogatott, és csak akkor, ha a szlovákok legalább egyet ikszelnek. De ha ez nem jön össze, egy halvány reménysugár még akkor is felcsillan.","shortLead":"A selejtezőből már csak két győzelemmel juthat ki az Európa-bajnokságra a magyar válogatott, és csak akkor, ha...","id":"20191011_magyar_valogatott_foci_eb_selejtezo_nemzetek_ligaja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=916df2d5-892a-4443-a0fa-3fb6c69133b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd2ff463-3f6e-45fd-a031-8c515fdbcb00","keywords":null,"link":"/sport/20191011_magyar_valogatott_foci_eb_selejtezo_nemzetek_ligaja","timestamp":"2019. október. 11. 15:45","title":"Győzelem vagy halál, esetleg mázli - így juthat még ki az Eb-re a magyar válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30a451c3-8241-4cbb-abae-ad5507a246cc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Feljelentésként értékelték az MSZP-s képviselő írásbeli kérdését és azt továbbították a nyomozó hatóságnak.","shortLead":"Feljelentésként értékelték az MSZP-s képviselő írásbeli kérdését és azt továbbították a nyomozó hatóságnak.","id":"20191011_ugyeszseg_Vari_Attila","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=30a451c3-8241-4cbb-abae-ad5507a246cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c85f9e69-ff16-4040-80a3-e3667a267b60","keywords":null,"link":"/itthon/20191011_ugyeszseg_Vari_Attila","timestamp":"2019. október. 11. 11:19","title":"Reagált a Legfőbb Ügyészség a pécsi fideszes jelölt ügyére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"807c2099-523a-4589-ba9b-3f718239be2c","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A híd három autóra zuhant rá, a bennük ülőknek esélyük sem volt a menekülésre.","shortLead":"A híd három autóra zuhant rá, a bennük ülőknek esélyük sem volt a menekülésre.","id":"20191011_leszakadt_autopalyahid_kina","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=807c2099-523a-4589-ba9b-3f718239be2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e5dd42f-bdd9-470c-91aa-5dbe67dbe912","keywords":null,"link":"/cegauto/20191011_leszakadt_autopalyahid_kina","timestamp":"2019. október. 11. 05:05","title":"Videóra vették, ahogy közlekedőkre omlik egy autópályahíd Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]