[{"available":true,"c_guid":"58233db3-8b36-4b50-a23a-45aa1bf712df","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Karácsony Gergely szerint racionális, hogy a miniszterelnök eddig békülékeny hangot ütött meg a választás után, fő forgatókönyvként nem azzal számol, hogy a kormány nem ad majd pénzt valamire, de Budapest szerinte már most jobb helyzetben van. Úgy látja, a Fidesz elkényelmesedett a választás előtt. ","shortLead":"Karácsony Gergely szerint racionális, hogy a miniszterelnök eddig békülékeny hangot ütött meg a választás után, fő...","id":"20191016_Karacsony_orban_fidesz_tarlos_budapest_valasztas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=58233db3-8b36-4b50-a23a-45aa1bf712df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0d9fa35-5607-49d4-ade4-c085761f5592","keywords":null,"link":"/itthon/20191016_Karacsony_orban_fidesz_tarlos_budapest_valasztas","timestamp":"2019. október. 16. 13:04","title":"Karácsony jövő héten tárgyalna Orbánnal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26a0c4af-a7e8-4124-98a6-f9f4b6fab918","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Ez több mint 127 milliárd forint. A miniszterelnök szerint szoros együttműködésünk lehet Azerbajdzsánnal és Törökországgal.","shortLead":"Ez több mint 127 milliárd forint. A miniszterelnök szerint szoros együttműködésünk lehet Azerbajdzsánnal és...","id":"20191015_orban_viktor_azerbajdzsan_turk_tanacs","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=26a0c4af-a7e8-4124-98a6-f9f4b6fab918&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c64aca86-b32f-43b8-93e1-bcadae846c16","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191015_orban_viktor_azerbajdzsan_turk_tanacs","timestamp":"2019. október. 15. 13:55","title":"A magyar Eximbank 382 millió eurós hitelkeretet ad a Türk Tanács tagállamainak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a00678a7-61c2-45d0-8c07-3d19aa8f72e1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kényelmesnek mondott állószékekkel forradalmasítanák a légi közlekedést. ","shortLead":"A kényelmesnek mondott állószékekkel forradalmasítanák a légi közlekedést. ","id":"20191015_Alloszekekkel_sporolnanak_meg_tobb_helyet_a_repulokon__igy_neznenek_ki_az_ulesek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a00678a7-61c2-45d0-8c07-3d19aa8f72e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65f07d73-79b3-48ef-a52c-14f179041bae","keywords":null,"link":"/elet/20191015_Alloszekekkel_sporolnanak_meg_tobb_helyet_a_repulokon__igy_neznenek_ki_az_ulesek","timestamp":"2019. október. 15. 11:49","title":"Állószékekkel spórolnának még több helyet a repülőkön – így néznének ki az ülések","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61ed9e3a-e2b8-419e-b7f3-962dc440e4fd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Andy Vajna örököse maga mellé vette férje volt üzlettársát, akinek egyedüli aláírási joga van az AV Perfect Kft.-ben.","shortLead":"Andy Vajna örököse maga mellé vette férje volt üzlettársát, akinek egyedüli aláírási joga van az AV Perfect Kft.-ben.","id":"20191016_Vajna_Timea_orokles_vagyon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=61ed9e3a-e2b8-419e-b7f3-962dc440e4fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"466b4bc6-7b13-43ef-9aa7-635b83028708","keywords":null,"link":"/kkv/20191016_Vajna_Timea_orokles_vagyon","timestamp":"2019. október. 16. 10:51","title":"Vajna Tímea sokat örökölt, de egyedül nem rendelkezhet a vagyonról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fef053a-b92d-46ab-a60d-4c76ee1acc78","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Azt ígéri a Tesla vezetője, hogy nagyon futurisztikus autóval rúgják fel a hagyományos platós piacot is.","shortLead":"Azt ígéri a Tesla vezetője, hogy nagyon futurisztikus autóval rúgják fel a hagyományos platós piacot is.","id":"20191015_Elon_Musk_Tesla_pickup","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8fef053a-b92d-46ab-a60d-4c76ee1acc78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d81b69e-f1f0-4d37-8199-8f2633dedfe7","keywords":null,"link":"/cegauto/20191015_Elon_Musk_Tesla_pickup","timestamp":"2019. október. 15. 14:49","title":"Elon Musk: Olyan lesz a Tesla pickupja, mint valami harci jármű a jövőből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bd85a53-d173-41b8-8e4e-c4a02362c56a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az ELMŰ zuglói kábelhálózatában keletkezett üzemzavar, ez okozta az áramszünetet.","shortLead":"Az ELMŰ zuglói kábelhálózatában keletkezett üzemzavar, ez okozta az áramszünetet.","id":"20191015_zuglo_aramszunet_puskas_arena","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9bd85a53-d173-41b8-8e4e-c4a02362c56a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7b8f174-c2b0-44e3-92f5-850dee9ee36f","keywords":null,"link":"/kkv/20191015_zuglo_aramszunet_puskas_arena","timestamp":"2019. október. 15. 12:12","title":"Állítják, nem a Puskás Aréna miatt ment el az áram Zuglóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d9e69f4-876c-47af-98d4-139c3341ff37","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Talán meglepő, hogy ingatlanozik is az Aston Martin, de azért az autók itt is előkerülnek. Egy 71,5 millió dolláros lakás mellé például adnak egy 3 milliós autót is.","shortLead":"Talán meglepő, hogy ingatlanozik is az Aston Martin, de azért az autók itt is előkerülnek. Egy 71,5 millió dolláros...","id":"20191014_Aston_Martin_Vulcan_Miami_Penthouse","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7d9e69f4-876c-47af-98d4-139c3341ff37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba176408-259a-474b-a5da-00ace49e0f11","keywords":null,"link":"/cegauto/20191014_Aston_Martin_Vulcan_Miami_Penthouse","timestamp":"2019. október. 15. 16:18","title":"Igaz, hogy 21 milliárd forint ez a lakás, de adnak hozzá egy Aston Martin Vulcant","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34800174-d3e3-41ac-811d-81fc67e1be97","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A 31 éves Ava Karabatic le akarja győzni a jövő évi elnökválasztáson az 51 éves Kolinda Grabar-Kitarovicot. ","shortLead":"A 31 éves Ava Karabatic le akarja győzni a jövő évi elnökválasztáson az 51 éves Kolinda Grabar-Kitarovicot. ","id":"20191015_horvatorszag_elnokvalasztas_ana_karabatic","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=34800174-d3e3-41ac-811d-81fc67e1be97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fcc2856-cfff-4c28-aa0b-1b20c8f7db40","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191015_horvatorszag_elnokvalasztas_ana_karabatic","timestamp":"2019. október. 15. 14:03","title":"Fű és prostitúció: érdekes programmal jön a Playboy-modell a horvát elnökválasztáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]