[{"available":true,"c_guid":"4dcfc125-c621-465d-ab27-f14da6a62d90","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jól jártam azzal, hogy ilyen közgyűlési háttérrel nem én leszek a főpolgármester – mondta a leköszönő főpolgármester.","shortLead":"Jól jártam azzal, hogy ilyen közgyűlési háttérrel nem én leszek a főpolgármester – mondta a leköszönő főpolgármester.","id":"20191016_Tarlos_a_valasztasi_veresegrol_A_Joisten_szeret_engem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4dcfc125-c621-465d-ab27-f14da6a62d90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e81bb0b2-432a-4075-88b0-e3dcf80f537a","keywords":null,"link":"/itthon/20191016_Tarlos_a_valasztasi_veresegrol_A_Joisten_szeret_engem","timestamp":"2019. október. 16. 11:27","title":"Tarlós a választási vereségről: A Jóisten szeret engem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"938fc1c9-9015-479d-91df-cae8eb1ce1a0","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy új módszerrel kutatók láthatóvá tették a rákos sejteket az immunrendszer számára és segítették, hogy az megsemmisítsen olyan daganatokat, amelyeket az immunterápia más formái nem képesek észlelni.","shortLead":"Egy új módszerrel kutatók láthatóvá tették a rákos sejteket az immunrendszer számára és segítették...","id":"20191017_rejtozkodo_rakos_sejtek_immunrendszer_yale","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=938fc1c9-9015-479d-91df-cae8eb1ce1a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2577e756-6883-4eb2-a8a3-1a7c2babeb42","keywords":null,"link":"/tudomany/20191017_rejtozkodo_rakos_sejtek_immunrendszer_yale","timestamp":"2019. október. 17. 12:03","title":"GPS-ként mutat rá a rejtőzködő rákos sejtekre egy forradalminak ígérkező új módszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"136334ab-2fa8-4553-abfb-d36ec9588fff","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az unió soros elnökségét betöltő Finnország kedden bemutatott javaslata tovább csökkenti a fejlesztési pénzeken belül a kohézióra szánt összeget is.","shortLead":"Az unió soros elnökségét betöltő Finnország kedden bemutatott javaslata tovább csökkenti a fejlesztési pénzeken belül...","id":"20191015_varga_judit_unios_koltsegvetes_finn_elnokseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=136334ab-2fa8-4553-abfb-d36ec9588fff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d5b1888-15e1-417e-9943-e359857a8c81","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191015_varga_judit_unios_koltsegvetes_finn_elnokseg","timestamp":"2019. október. 15. 21:06","title":"Varga Judit: Elfogadhatatlan az uniós költségvetés tervezete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0c2db22-2071-4597-8bf5-c78886d4553b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szokatlan megkeresés érkezett a Pest Megyei Főügyészségre az Egyesült Államokból egy idős, beteg férfi ügyében. ","shortLead":"Szokatlan megkeresés érkezett a Pest Megyei Főügyészségre az Egyesült Államokból egy idős, beteg férfi ügyében. ","id":"20191016_halotta_nyilvanitott_ferfi_amerika_ugyeszseg_birosag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e0c2db22-2071-4597-8bf5-c78886d4553b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7605ff2d-f544-40f6-bbbf-cebb97cd55cd","keywords":null,"link":"/itthon/20191016_halotta_nyilvanitott_ferfi_amerika_ugyeszseg_birosag","timestamp":"2019. október. 16. 11:01","title":"Halottá nyilvánították, nem tud hazatérni egy magyar férfi Amerikából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20cf1e95-871d-4fcc-8a9d-ad35a7691489","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A vonat még ki sem ért Kolozsvárról, amikor lángra kapott a mozdony.","shortLead":"A vonat még ki sem ért Kolozsvárról, amikor lángra kapott a mozdony.","id":"20191017_Kigyulladt_a_KolozsvarBudapestBecs_vonat_mozdonya","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=20cf1e95-871d-4fcc-8a9d-ad35a7691489&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17ead3f2-0bd7-42ee-9d62-bbd3fd0e8be9","keywords":null,"link":"/vilag/20191017_Kigyulladt_a_KolozsvarBudapestBecs_vonat_mozdonya","timestamp":"2019. október. 17. 10:01","title":"Kigyulladt a Kolozsvár–Budapest–Bécs-vonat mozdonya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c96194f8-167c-4ba7-a709-899d1cdd83ce","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szintet léptek horrortréler kategóriában.","shortLead":"Szintet léptek horrortréler kategóriában.","id":"20191017_Sikerult_fokozni_a_dilivonatot_Emeletes_treler_miatt_buntettek_egy_roman_sofort","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c96194f8-167c-4ba7-a709-899d1cdd83ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efb69fea-7d79-4dd6-95b8-2be22badefb5","keywords":null,"link":"/cegauto/20191017_Sikerult_fokozni_a_dilivonatot_Emeletes_treler_miatt_buntettek_egy_roman_sofort","timestamp":"2019. október. 17. 13:09","title":"Sikerült fokozni: emeletes tréler miatt büntettek egy román sofőrt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"383840b2-1866-4662-a8a9-c5b59c699dde","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20191017_Marabu_FekNyuz_Ez_ki_van_zarva","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=383840b2-1866-4662-a8a9-c5b59c699dde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39ae400e-1e03-46a9-8abb-85fd8a7bc665","keywords":null,"link":"/itthon/20191017_Marabu_FekNyuz_Ez_ki_van_zarva","timestamp":"2019. október. 17. 08:10","title":"Marabu FékNyúz: Ez ki van zárva!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fa882c6-29c8-43eb-9ec6-f1d4b3d5475b","c_author":"Tálas Andrea","category":"360","description":"Bár alkotói alig 14 évig szárnyalhattak, ez is elegendő volt ahhoz, hogy a Bauhaus a leghíresebb, máig ható tervezőiskolává, oktatási modellé váljon. A centenáriumát ünneplő stílus szinte az eredeti fényében pompázik a kelet-németországi Dessauban. Itt látható a világ második legnagyobb Bauhaus-gyűjteménye is egy erre a célra épített múzeumban.","shortLead":"Bár alkotói alig 14 évig szárnyalhattak, ez is elegendő volt ahhoz, hogy a Bauhaus a leghíresebb, máig ható...","id":"201941__bauhaus_100__gep_es_lelek__mesterek_tanitvanyok__komfortzona","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4fa882c6-29c8-43eb-9ec6-f1d4b3d5475b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f6bdf25-751c-4c3b-82cc-16f0a620d3dd","keywords":null,"link":"/360/201941__bauhaus_100__gep_es_lelek__mesterek_tanitvanyok__komfortzona","timestamp":"2019. október. 15. 15:30","title":"A Bauhaus reneszánsza a kelet-németországi Dessauban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]