Az Instagram fejlesztői olyan funkciót készítettek, amivel megnézhető, melyik, harmadik féltől származó app milyen adatunkhoz fér hozzá. Szükség esetén módosíthatjuk ezt, de törölhetjük is az alkalmazást. Szeret instagramozni? A League of Legends, vagy röviden LoL éppen 10 éve kezdett hódításba. A fejlesztő most elérkezettnek látta az időt, hogy konzolra és mobilra is elkészítse a még mindig (tíz)milliók által kedvelt programot. Mobilokra is kiadják minden idők egyik legsikeresebb PC-játékát András vezette öt tagú tanács csütörtökön közzétett két végzése szerint nem tudtak valóságos alaptörvény-sértést bemutatni. A Fidesz visszafogadta Erdősi Lászlót, de hiába. Még a testületbe sem került be egyetlen jelöltjük sem. Csúnya vereséget szenvedett a kopaszbotrányból megismert Erdősi Lászlóné férje Még a testületbe sem került be egyetlen jelöltjük sem.","shortLead":"A Fidesz visszafogadta Erdősi Lászlót, de hiába. Nem lett abszolút többsége a Lungo Dromnak, és az ellene összefogott három cigány szervezet nagyon fogadkozik, hogy új lapot nyitnak a roma önkormányzatiság történetében. Az átvilágítás további csontvázakat találhat a szekrényben, Farkas Flóriánt képviselői mentelmi joga pedig nem fogja mindig megvédeni. A Lungo Drom-ellenes koalíció zárhatja le a Farkas Flórián-féle korszakot a roma önkormányzatiságban Az átvilágítás további csontvázakat találhat a szekrényben, Farkas Flóriánt képviselői mentelmi joga pedig nem fogja mindig megvédeni.



Vádalkut kötött az ügyész A. Zoltánnal, aki közvetített a Ján Kuciakkal és barátnőjével végző gyilkosság megrendelője és végrehajtója között. A bíróságnak is rá kell még bólintania az egyezségre. Vádalkut kötött az ügyész a Kuciak-gyilkosság kulcsfigurájával

Vlagyimir Putyin orosz államfő utasította a kormányt, hogy teremtse meg a fiatalok online jelenlétének megfigyeléséhez szükséges feltételeket, s tegyen lépéseket a fiatalok erkölcsi és lelki nevelését segítő tartalmak előállítása érdekében. Putyin elrendelte a fiatalok online jelenlétének az ellenőrzését

A populizmus védelmében címmel jelent meg a New York Times oldalán a Terror Háza Múzeum főigazgatójának cikke. A New York Timesban védi Schmidt Mária a populizmust és Orbán illiberális rendszerét