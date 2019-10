Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1e90e675-f0e8-4ba2-9d30-b9ac3bba6682","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ítélet nem jogerős. Beri Róbertet az október 13-i önkormányzati választáson újraválasztották.","shortLead":"Az ítélet nem jogerős. Beri Róbertet az október 13-i önkormányzati választáson újraválasztották.","id":"20191021_uzsora_csalas_beri_robert_nyirpilis_polgarmester","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1e90e675-f0e8-4ba2-9d30-b9ac3bba6682&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efc1941d-ac9a-4b04-a747-68e063e2a17d","keywords":null,"link":"/itthon/20191021_uzsora_csalas_beri_robert_nyirpilis_polgarmester","timestamp":"2019. október. 21. 21:00","title":"Uzsorázás és csalás miatt ítélték el Nyírpilis polgármesterét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c23105ac-76a8-495d-ab89-aaed4865049a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Friss trend van kibontakozóban az Egyesült Államokban: új korszak köszönthet be az úgynevezett okosfegyverek sorozatgyártásával, amelyek nagy hatással lehetnek az ország hadseregére és társadalmára is.","shortLead":"Friss trend van kibontakozóban az Egyesült Államokban: új korszak köszönthet be az úgynevezett okosfegyverek...","id":"20191021_Johetnek_az_okosfegyverek_az_amerikai_hadseregben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c23105ac-76a8-495d-ab89-aaed4865049a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc64ce51-6ff9-4a2a-b0fb-f9cc821473cf","keywords":null,"link":"/tudomany/20191021_Johetnek_az_okosfegyverek_az_amerikai_hadseregben","timestamp":"2019. október. 21. 05:44","title":"Jöhetnek az okosfegyverek az amerikai hadseregben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ea3334d-8045-4f3d-900b-0c25d2a76e52","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Többen többféleképpen értelmezték már az önkormányzati választások eredményét, most a miniszterelnök is megpróbálkozik vele az Országgyűlés őszi ülésszakának első napján. ","shortLead":"Többen többféleképpen értelmezték már az önkormányzati választások eredményét, most a miniszterelnök is megpróbálkozik...","id":"20191021_Hosszu_szunet_es_valasztasi_vereseg_utan_szolal_fel_Orban_Viktor_a_Parlamentben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9ea3334d-8045-4f3d-900b-0c25d2a76e52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"640a154b-df8f-4ed4-b9ac-8b3fb7359aff","keywords":null,"link":"/itthon/20191021_Hosszu_szunet_es_valasztasi_vereseg_utan_szolal_fel_Orban_Viktor_a_Parlamentben","timestamp":"2019. október. 21. 13:19","title":"Megzavarták Orbán Viktor beszédét - percről percre a parlament üléséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0d430e2-c05f-4127-9773-4a6dbc17fa06","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Pazar esküvőt tartott Párizsban a hétvégén Jean-Christophe Napoleon Bonaparte és Olympia von Arco-Zinneberg grófnő. A lakodalmat az egyik legnagyobb francia királyi kastélyban tartották. ","shortLead":"Pazar esküvőt tartott Párizsban a hétvégén Jean-Christophe Napoleon Bonaparte és Olympia von Arco-Zinneberg grófnő...","id":"20191021_Osszehazasodott_Napoleon_es_az_utolso_magyar_kiraly_leszarmazottja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0d430e2-c05f-4127-9773-4a6dbc17fa06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0729c6d-f755-44da-bace-6251863359d4","keywords":null,"link":"/elet/20191021_Osszehazasodott_Napoleon_es_az_utolso_magyar_kiraly_leszarmazottja","timestamp":"2019. október. 21. 10:21","title":"Összeházasodott Napóleon és az utolsó magyar király leszármazottja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kiránduló a saját lábán nem tudta elhagyni a helyszínt. ","shortLead":"A kiránduló a saját lábán nem tudta elhagyni a helyszínt. ","id":"20191020_Tuzoltok_hoztak_le_a_bajba_jutott_kirandulot_Kazarnal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1752e788-8f03-43dc-b768-2eb30e29fe3c","keywords":null,"link":"/elet/20191020_Tuzoltok_hoztak_le_a_bajba_jutott_kirandulot_Kazarnal","timestamp":"2019. október. 20. 13:51","title":"Tűzoltók hozták le a bajba jutott kirándulót Kazárnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc7f7508-fb32-46a7-bf7a-b91a50c513b4","c_author":"Vándor Éva","category":"360","description":"Nagyon úgy tűnik, hogy megindult a tudományosan megalapozatlan, politikailag mégis nagyon hatásos amerikai abortuszellenes narratíva importja: itt a Szívdobbanás Konferencia, republikánus sztárvendéggel.","shortLead":"Nagyon úgy tűnik, hogy megindult a tudományosan megalapozatlan, politikailag mégis nagyon hatásos amerikai...","id":"20191021_Donald_Trump_nougyei_megerkeztek_Magyarorszagra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dc7f7508-fb32-46a7-bf7a-b91a50c513b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1da866e2-e2b9-4efb-95dd-45c3380558c1","keywords":null,"link":"/360/20191021_Donald_Trump_nougyei_megerkeztek_Magyarorszagra","timestamp":"2019. október. 21. 19:00","title":"Donald Trump „nőügyei” megérkeztek Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b304a531-f912-47f2-a465-6a0cfe4617a0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A Somogy megyei Kisberényben megsemmisítették a választási eredményeket és új választást írtak ki.","shortLead":"A Somogy megyei Kisberényben megsemmisítették a választási eredményeket és új választást írtak ki.","id":"20191021_kisbereny_megsemmisitett_eredmeny_uj_onkormanyzati_valasztas_nevjegyzek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b304a531-f912-47f2-a465-6a0cfe4617a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a61fc31d-011a-495e-9b57-64f6a25ea73d","keywords":null,"link":"/itthon/20191021_kisbereny_megsemmisitett_eredmeny_uj_onkormanyzati_valasztas_nevjegyzek","timestamp":"2019. október. 21. 21:36","title":"Hirtelen kétszer annyian lettek a kisberényi választók, új szavazást kell tartani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0955cbf2-c9b8-44bc-8c55-dd65797b1555","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Magánéleti krízis közepén nem jó döntés úgy csinálni a munkahelyen, mintha mi sem történt volna. Fontos, hogy a munkáltató és a munkavállaló együttműködő legyen. ","shortLead":"Magánéleti krízis közepén nem jó döntés úgy csinálni a munkahelyen, mintha mi sem történt volna. Fontos...","id":"20191020_Hogyan_kezelhetok_a_maganeleti_krizisek_a_munkahelyen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0955cbf2-c9b8-44bc-8c55-dd65797b1555&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3138355e-387d-4dc7-b4f1-f0ff955aff62","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20191020_Hogyan_kezelhetok_a_maganeleti_krizisek_a_munkahelyen","timestamp":"2019. október. 20. 19:15","title":"Hogyan kezelhetők a magánéleti krízisek a munkahelyen?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]