[{"available":true,"c_guid":"5921b429-81ff-4629-bedc-8c851e6d87cd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Reagált a sportközgazdász Baji Balázs, Kozák Luca és Márton Anita petíciójára.","shortLead":"Reagált a sportközgazdász Baji Balázs, Kozák Luca és Márton Anita petíciójára.","id":"20191029_denes_ferenc_baji_balazs_felhivas_atletika_vb_budapest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5921b429-81ff-4629-bedc-8c851e6d87cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72f950ba-75c3-4511-835a-73aa57789b0a","keywords":null,"link":"/itthon/20191029_denes_ferenc_baji_balazs_felhivas_atletika_vb_budapest","timestamp":"2019. október. 29. 16:56","title":"Dénes Ferenc: Szálljon be havi 10 ezerrel, aki támogatja a budapesti atlétikai vb-t ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c48c12b-949c-4a27-9f34-fbb54ac3b7c4","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Bizonytalan céldátum, átláthatatlan költségek – ezek jellemzik leginkább az oroszok által végzet paksi bővítést. Ez a téma nem maradhat ki egyetlen Orbán–Putyin-találkozóról sem, Gergely Márton és Oroszi Babett elemzik, mi történik a háttérben. ","shortLead":"Bizonytalan céldátum, átláthatatlan költségek – ezek jellemzik leginkább az oroszok által végzet paksi bővítést...","id":"20191030_Ha_Paksrol_targyalnak_sok_jot_nem_tud_mondani_Orban_Putyinnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2c48c12b-949c-4a27-9f34-fbb54ac3b7c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cb0e5c9-2f49-4023-9f03-7cfb8cbbdbfb","keywords":null,"link":"/360/20191030_Ha_Paksrol_targyalnak_sok_jot_nem_tud_mondani_Orban_Putyinnak","timestamp":"2019. október. 30. 11:20","title":"Ha Paksról tárgyalnak, sok jót nem tud mondani Orbán Putyinnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"217172c7-bbc2-4c59-9b18-0d11db329022","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A férfinak nagy fájdalmai voltak, de nyugodtan viselkedett. ","shortLead":"A férfinak nagy fájdalmai voltak, de nyugodtan viselkedett. ","id":"20191030_capatamadas_harapas_sved_par_eletmentes_ausztralia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=217172c7-bbc2-4c59-9b18-0d11db329022&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8708643-2a7c-4b0d-b3f5-b422a371a018","keywords":null,"link":"/elet/20191030_capatamadas_harapas_sved_par_eletmentes_ausztralia","timestamp":"2019. október. 30. 11:10","title":"Egy svéd pár mentette meg a brit férfi életét, akinek leharapta a lábát egy cápa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d98efbe-f20a-481c-a0a0-f9e0568c19ec","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Százszámra küldte az orosz tudósoknak a drága SMS-eket egy Iránba átrepült, és ezért romingszolgáltatást igénybe vevő sztyeppei sas. A számla akkora, hogy az egész intézet csődközelbe került.","shortLead":"Százszámra küldte az orosz tudósoknak a drága SMS-eket egy Iránba átrepült, és ezért romingszolgáltatást igénybe vevő...","id":"20191029_Csodbe_juttatta_a_tudosokat_a_tul_messzire_repult_sas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4d98efbe-f20a-481c-a0a0-f9e0568c19ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f8b0f29-e0ca-4d0c-ad30-43baf80ba6de","keywords":null,"link":"/vilag/20191029_Csodbe_juttatta_a_tudosokat_a_tul_messzire_repult_sas","timestamp":"2019. október. 29. 14:02","title":"Csődbe juttatta a tudósokat a túl messzire repült sas","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86bc1c58-af9d-4dd3-9c31-dc51e32d4719","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hiába minden kormányzati és egyéb szándék, továbbra is a készpénzben hisz a magyar – derül ki az OTP Öngondoskodási Indexéből, amely immár 13. éve mérik fel a magyarok megtakarítási szokásait. Néhány területen látható javulás, ám az összkép továbbra is lehangoló.","shortLead":"Hiába minden kormányzati és egyéb szándék, továbbra is a készpénzben hisz a magyar – derül ki az OTP Öngondoskodási...","id":"20191029_otp_ongondoskodas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=86bc1c58-af9d-4dd3-9c31-dc51e32d4719&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"963c9a12-acbe-4ccb-8384-7e04e34bed3e","keywords":null,"link":"/kkv/20191029_otp_ongondoskodas","timestamp":"2019. október. 29. 11:00","title":"Felkutatták, miért tartanak a magyarok több ezer milliárdot a párna alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd33f19f-6fcb-4717-8893-ae0be651959a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Folytatódik az eljárás az MGH Földi Kiszolgáló ügyében, 6,9 milliárd forint támogatás a problémás.","shortLead":"Folytatódik az eljárás az MGH Földi Kiszolgáló ügyében, 6,9 milliárd forint támogatás a problémás.","id":"20191029_Tiltott_allami_tamogatas_eu_malev_mgh","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cd33f19f-6fcb-4717-8893-ae0be651959a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53031997-d777-4fac-b8bf-5be4fb3da57b","keywords":null,"link":"/kkv/20191029_Tiltott_allami_tamogatas_eu_malev_mgh","timestamp":"2019. október. 29. 13:25","title":"Tiltott állami támogatás jeleit gyanítják az uniós revizorok az egykori Malév-leánycégnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ce249e9-30c0-4604-a2f9-1059e8f559e0","c_author":"Bisnode","category":"brandchannel","description":"Az okosadat-használat alapvető fontosságúvá válik, enélkül nem lesz elképzelhető a kockázatelemzés és -kezelés sem. A módszerek azonban nem csak a gazdaságra hatnak, hanem a jövőképünket is átalakítják. A Bisnode tizedik, jubileumi konferenciáján jártunk.","shortLead":"Az okosadat-használat alapvető fontosságúvá válik, enélkül nem lesz elképzelhető a kockázatelemzés és -kezelés sem...","id":"bchbisnode_20191030_Az_adathasznalat_aranykora_mar_itt_van_de_mit_kezdunk_vele","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5ce249e9-30c0-4604-a2f9-1059e8f559e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9619cd45-8d2c-4581-a948-ad701191ee00","keywords":null,"link":"/brandchannel/bchbisnode_20191030_Az_adathasznalat_aranykora_mar_itt_van_de_mit_kezdunk_vele","timestamp":"2019. október. 30. 17:30","title":"Az adathasználat aranykora már itt van, de mit kezdünk vele?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Bisnode Magyarország Kft.","c_partnerlogo":"43a71079-f977-48dd-a8a5-88608c9d6783","c_partnertag":"bchbisnode"},{"available":true,"c_guid":"dc141265-724a-436a-b58b-3da959b3dcc9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az AFP tudósítása szerint a Mol egy Budapesttől nem messze lévő üzeménél valóságos konténervárost építettek fel, hogy legyen hol laknia a külföldről érkezett munkaerőnek.","shortLead":"Az AFP tudósítása szerint a Mol egy Budapesttől nem messze lévő üzeménél valóságos konténervárost építettek fel...","id":"20191029_vietnam_kina_azsia_vendegmunkas_magyar_kormany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dc141265-724a-436a-b58b-3da959b3dcc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1fadf45-2b0a-4de3-a16b-358cc3d40d05","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191029_vietnam_kina_azsia_vendegmunkas_magyar_kormany","timestamp":"2019. október. 29. 18:44","title":"75 ezer munkavállalót engedett be a kormány, Vietnamból és Kínából érkeznek a vendégmunkások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]