[{"available":true,"c_guid":"4d98efbe-f20a-481c-a0a0-f9e0568c19ec","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Százszámra küldte az orosz tudósoknak a drága SMS-eket egy Iránba átrepült, és ezért romingszolgáltatást igénybe vevő sztyeppei sas. A számla akkora, hogy az egész intézet csődközelbe került.","shortLead":"Százszámra küldte az orosz tudósoknak a drága SMS-eket egy Iránba átrepült, és ezért romingszolgáltatást igénybe vevő...","id":"20191029_Csodbe_juttatta_a_tudosokat_a_tul_messzire_repult_sas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4d98efbe-f20a-481c-a0a0-f9e0568c19ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f8b0f29-e0ca-4d0c-ad30-43baf80ba6de","keywords":null,"link":"/vilag/20191029_Csodbe_juttatta_a_tudosokat_a_tul_messzire_repult_sas","timestamp":"2019. október. 29. 14:02","title":"Csődbe juttatta a tudósokat a túl messzire repült sas","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7349e487-8af1-4934-99ae-7d883fd93ad2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hírt a kisfiú édesanyja jelentette be a Facebookon","shortLead":"A hírt a kisfiú édesanyja jelentette be a Facebookon","id":"20191029_Megkapta_az_eletmento_infuziot_Zente","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7349e487-8af1-4934-99ae-7d883fd93ad2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad030770-af72-4cd6-945f-5dc2d8e073a4","keywords":null,"link":"/elet/20191029_Megkapta_az_eletmento_infuziot_Zente","timestamp":"2019. október. 29. 10:54","title":"Megkapta az életmentő infúziót Zente","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbb2e662-cfba-41c3-b2ef-692ffa4fdc9e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vagány kis rendőrkutyákat kellene elnevezni, de van egy feltétel. ","shortLead":"Vagány kis rendőrkutyákat kellene elnevezni, de van egy feltétel. ","id":"20191029_Rendorseg_kutyak_nemetjuhasz_nevvalasztas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dbb2e662-cfba-41c3-b2ef-692ffa4fdc9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a771b75e-5e7c-44aa-bbf9-d5bff928713c","keywords":null,"link":"/elet/20191029_Rendorseg_kutyak_nemetjuhasz_nevvalasztas","timestamp":"2019. október. 29. 15:08","title":"Egy fontos kérdésben segíthet a rendőrségnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86bc1c58-af9d-4dd3-9c31-dc51e32d4719","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hiába minden kormányzati és egyéb szándék, továbbra is a készpénzben hisz a magyar – derül ki az OTP Öngondoskodási Indexéből, amely immár 13. éve mérik fel a magyarok megtakarítási szokásait. Néhány területen látható javulás, ám az összkép továbbra is lehangoló.","shortLead":"Hiába minden kormányzati és egyéb szándék, továbbra is a készpénzben hisz a magyar – derül ki az OTP Öngondoskodási...","id":"20191029_otp_ongondoskodas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=86bc1c58-af9d-4dd3-9c31-dc51e32d4719&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"963c9a12-acbe-4ccb-8384-7e04e34bed3e","keywords":null,"link":"/kkv/20191029_otp_ongondoskodas","timestamp":"2019. október. 29. 11:00","title":"Felkutatták, miért tartanak a magyarok több ezer milliárdot a párna alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc99bb34-42b2-4648-a0ce-0e9b03c90a3e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A francia PSA csoport felügyelőbizottsága jóváhagyta a fúziós javaslatot a olasz-amerikai Fiat Chryslerrel.","shortLead":"A francia PSA csoport felügyelőbizottsága jóváhagyta a fúziós javaslatot a olasz-amerikai Fiat Chryslerrel.","id":"20191031_psa_fca_autogyartas_fuzio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cc99bb34-42b2-4648-a0ce-0e9b03c90a3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99affa2f-d1f3-4227-96b9-b88cadbdaa26","keywords":null,"link":"/cegauto/20191031_psa_fca_autogyartas_fuzio","timestamp":"2019. október. 31. 09:58","title":"Rábólintottak: összeállhat a gigantikus autókonszern","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3af574b2-4192-488f-b1fd-6df5e41a6f3f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A weboldaluk fél egy óta áll, és az applikáció sem úgy működik, ahogy kellene.","shortLead":"A weboldaluk fél egy óta áll, és az applikáció sem úgy működik, ahogy kellene.","id":"20191030_ryanair_honlap_karbantartas_mobilapp_foglalas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3af574b2-4192-488f-b1fd-6df5e41a6f3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb2c2b20-bddf-485c-9865-8a3b5821b988","keywords":null,"link":"/tudomany/20191030_ryanair_honlap_karbantartas_mobilapp_foglalas","timestamp":"2019. október. 30. 12:42","title":"Valami nincs rendben a Ryanair rendszerében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce480078-9ea1-4ecd-a14e-aa49a32d4374","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az új Ferrari 488 GT3 Evo az elődjénél is sokkal gyorsabbnak ígérkezik, és a közutakra továbbra sem szabadítják rá.","shortLead":"Az új Ferrari 488 GT3 Evo az elődjénél is sokkal gyorsabbnak ígérkezik, és a közutakra továbbra sem szabadítják rá.","id":"20191029_18_ezer_ora_az_uj_ferrarinak_csak_az_elso_lokharitojara_ennyi_idot_forditottak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ce480078-9ea1-4ecd-a14e-aa49a32d4374&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93345571-cbfa-4da4-bccc-98ea3c23fa36","keywords":null,"link":"/cegauto/20191029_18_ezer_ora_az_uj_ferrarinak_csak_az_elso_lokharitojara_ennyi_idot_forditottak","timestamp":"2019. október. 29. 13:21","title":"18 ezer óra: az új Ferrarinak csak az első lökhárítójára ennyi időt fordítottak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4896fd0-13a9-45d7-9e7e-c6ffad46bcf2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Boris Johnson egy területen sikert arathat: előrehozott választás jöhet az Egyesült Királyságban.","shortLead":"Boris Johnson egy területen sikert arathat: előrehozott választás jöhet az Egyesült Királyságban.","id":"20191029_brexit_halasztas_valasztas_brit_parlament","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b4896fd0-13a9-45d7-9e7e-c6ffad46bcf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c121072-e306-4e13-ae73-a6f159926454","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191029_brexit_halasztas_valasztas_brit_parlament","timestamp":"2019. október. 29. 12:08","title":"Szigorú feltételeket szab az EU a briteknek ahhoz, hogy csúszhasson a Brexit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]