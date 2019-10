Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"42c041c6-6ac1-4e74-b015-551c8f7b4c53","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tervek szerint a Ravenswood Development három fázisban épít majd fel egy 316 MW-os akkumulátort, ami 250 ezer háztartást lát majd el árammal.","shortLead":"A tervek szerint a Ravenswood Development három fázisban épít majd fel egy 316 MW-os akkumulátort, ami 250 ezer...","id":"20191029_new_york_akkumulator_zoldenergia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=42c041c6-6ac1-4e74-b015-551c8f7b4c53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20cfab36-908e-4496-bf4b-0d3fd9858b2b","keywords":null,"link":"/tudomany/20191029_new_york_akkumulator_zoldenergia","timestamp":"2019. október. 29. 13:03","title":"New Yorkban építik meg a világ legnagyobb akkumulátorát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"575112fb-ed2e-4013-b204-c763313505b8","c_author":"BI","category":"elet","description":"Tejszín puttók, testes női aktok, mitológiai témák – sokaknak nagyjából ennyi jut elsőre eszébe Rubens festészetéről. Kapunk persze ezekből is merítést jócskán, ám ennél sokkal teljesebb képet mutat a flamand zseni, valamint Van Dyck és mások művészetéről a Szépművészeti Múzeum most nyíló tárlata.\r

\r

","shortLead":"Tejszín puttók, testes női aktok, mitológiai témák – sokaknak nagyjából ennyi jut elsőre eszébe Rubens festészetéről...","id":"20191028_Nem_csak_a_nagydarab_pucer_nok_festoje__megnyilt_a_Rubenskiallitas_a_Szepmuveszetiben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=575112fb-ed2e-4013-b204-c763313505b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2d4dcd2-e978-4d92-9a07-aa2d37ddaf6d","keywords":null,"link":"/elet/20191028_Nem_csak_a_nagydarab_pucer_nok_festoje__megnyilt_a_Rubenskiallitas_a_Szepmuveszetiben","timestamp":"2019. október. 28. 20:00","title":"„Nem csak a nagydarab pucér nők festője” – megnyílt a Rubens-kiállítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14211e98-0db4-436c-a07d-eebac910128c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ötven évvel korábban, 1969-ben sikerült először szöveges üzenetet továbbítani egy számítógépről egy másikra. Értelme mondjuk nem volt, de fontos mérföldkövet jelentett.","shortLead":"Ötven évvel korábban, 1969-ben sikerült először szöveges üzenetet továbbítani egy számítógépről egy másikra. Értelme...","id":"20191029_internet_arpanet_lo_uzenetkuldes_halozat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=14211e98-0db4-436c-a07d-eebac910128c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95b5bb86-8dcc-47a0-a912-064a97670bda","keywords":null,"link":"/tudomany/20191029_internet_arpanet_lo_uzenetkuldes_halozat","timestamp":"2019. október. 29. 21:44","title":"Ma 50 éve, hogy elindult az internet – egy értelmetlen üzenettel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce1b1f0f-c9ae-44e4-b045-a548d4dc1f50","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A londoni parlament alsóháza megszavazta az előrehozott parlamenti választás kiírását. December 12-én voksolnak újra a britek.","shortLead":"A londoni parlament alsóháza megszavazta az előrehozott parlamenti választás kiírását. December 12-én voksolnak újra...","id":"20191029_brit_parlament_boris_johnson_elorehozott_valasztas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ce1b1f0f-c9ae-44e4-b045-a548d4dc1f50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae61e614-bee2-4e40-a234-2912550d7501","keywords":null,"link":"/vilag/20191029_brit_parlament_boris_johnson_elorehozott_valasztas","timestamp":"2019. október. 29. 21:40","title":"Megszavazta a brit parlament, jöhet az újabb választás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a8847b6-9652-458a-8704-9082850e3352","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rákosfalvy Zoltán nem szeretné, hogy a Magyar Úszó Szövetség akárcsak a legcsekélyebb hátrányt is elszenvedje a videók miatt, amelyeket egyébként bűncselekménynek tart.","shortLead":"Rákosfalvy Zoltán nem szeretné, hogy a Magyar Úszó Szövetség akárcsak a legcsekélyebb hátrányt is elszenvedje a videók...","id":"20191029_Lemondott_a_Borkaiszexvideon_szereplo_ugyved_az_uszoszovetsegi_elnoksegi_tagsagarol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2a8847b6-9652-458a-8704-9082850e3352&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cf3a03e-8f6a-4454-9978-291fa6d5b395","keywords":null,"link":"/itthon/20191029_Lemondott_a_Borkaiszexvideon_szereplo_ugyved_az_uszoszovetsegi_elnoksegi_tagsagarol","timestamp":"2019. október. 29. 12:02","title":"Lemondott a Borkai-szexvideón szereplő ügyvéd az úszószövetségi elnökségi tagságáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85531ae5-64f4-424c-898a-ee3d52b3ebe0","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Egyes források szerint elképzelhető, hogy az áldozatok hamis kínai útlevéllel indultak útnak.","shortLead":"Egyes források szerint elképzelhető, hogy az áldozatok hamis kínai útlevéllel indultak útnak.","id":"20191028_Egyelore_nem_bizonyitott_hogy_vietnamiak_utaztak_az_angol_halalkamionban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=85531ae5-64f4-424c-898a-ee3d52b3ebe0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1f438b6-146a-4997-9779-ba7eabcf209e","keywords":null,"link":"/cegauto/20191028_Egyelore_nem_bizonyitott_hogy_vietnamiak_utaztak_az_angol_halalkamionban","timestamp":"2019. október. 28. 10:18","title":"Angol halálkamion: bizonytalan az áldozatok nemzetisége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04f13072-f5d4-4426-b72e-4aea201e0127","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A főpolgármester szerint ötletére Prágában, Pozsonyban és Varsóban is szükség lehet.","shortLead":"A főpolgármester szerint ötletére Prágában, Pozsonyban és Varsóban is szükség lehet.","id":"20191029_Karacsony_Gergely_Budapestre_csatornazana_az_EUes_penzeket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=04f13072-f5d4-4426-b72e-4aea201e0127&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f23a217-eff4-4dd8-af9c-7a0169709955","keywords":null,"link":"/vilag/20191029_Karacsony_Gergely_Budapestre_csatornazana_az_EUes_penzeket","timestamp":"2019. október. 29. 12:25","title":"Karácsony Gergely Budapestre csatornázná az EU-s pénzeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1060732e-853e-4cda-8228-7e84ad5a24d1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Legalább nyolc milliószor töltöttek le összesen 42 olyan androidos appot, amelyek – egy vietnami egyetemi hallgató \"jóvoltából\" – reklámszóró adware-ekké váltak.","shortLead":"Legalább nyolc milliószor töltöttek le összesen 42 olyan androidos appot, amelyek – egy vietnami egyetemi hallgató...","id":"20191029_42_fertozott_androidos_app_adware_eset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1060732e-853e-4cda-8228-7e84ad5a24d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fc2df78-d4e7-4088-8607-90ada34bf41a","keywords":null,"link":"/tudomany/20191029_42_fertozott_androidos_app_adware_eset","timestamp":"2019. október. 29. 09:03","title":"Kevesellte a bevételt a programozó, adware-eket zúdított a Google alkalmazás-áruházára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]