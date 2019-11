Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2a7a03d0-69ae-4be0-86df-353b7c863816","c_author":"Gáti Júlia","category":"360","description":"Ha a kormány elfogadja a magyar egészségipar stratégiai tervét, a jövőben a klinikai gyógyszervizsgálatok átkerülnek az egészségügyért is felelős minisztériumtól az innovációs tárcához. Kásler és Palkovics emberei már nyilvánosan is összevesztek, a végső döntést a miniszterelnök hozza meg.","shortLead":"Ha a kormány elfogadja a magyar egészségipar stratégiai tervét, a jövőben a klinikai gyógyszervizsgálatok átkerülnek...","id":"201944__klinikai_gyogyszervizsgalat__einstand__utkozesek__kiserlet_jarja_be","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2a7a03d0-69ae-4be0-86df-353b7c863816&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25b3370f-7641-4e1a-b59d-b30ee3b23f49","keywords":null,"link":"/360/201944__klinikai_gyogyszervizsgalat__einstand__utkozesek__kiserlet_jarja_be","timestamp":"2019. november. 02. 08:15","title":"Orbáni mellékhatás: 40 milliárdos hatáskört veszíthet el Kásler a gyógyszerkísérletekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1356cfcf-1a74-451b-84ce-609dfe2b507a","c_author":"HVG","category":"360","description":"Lehet, hogy a kutyának jó, de a gazdinak tudnia kell, hogy kockázatot vállal. Ezúttal svájci kutatók csatlakoztak azokhoz, akik kimutatták, hogy veszélyes kórokozókat terjeszthet, ha nyers hússal etetik az ebeket.","shortLead":"Lehet, hogy a kutyának jó, de a gazdinak tudnia kell, hogy kockázatot vállal. Ezúttal svájci kutatók csatlakoztak...","id":"201944_veszelyes_kutyaeledel_nyers_igazsag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1356cfcf-1a74-451b-84ce-609dfe2b507a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6652e21e-f034-42db-b03b-ca7655ceeb5f","keywords":null,"link":"/360/201944_veszelyes_kutyaeledel_nyers_igazsag","timestamp":"2019. november. 02. 12:15","title":"Hiába örül a kutya a nyers húsnak, a gazdi sokat kockáztathat vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cd723d6-e3a4-421d-b3cb-c748d3eb689b","c_author":"Oroszi Babett","category":"360","description":"Az igazán zsíros falatokat eddig is az állam osztotta, és ez minden bizonnyal ezután is így lesz. Az építőiparban például a nagyon helyinek tűnő beruházásokat is valamilyen állami cég szokta lebonyolítani.","shortLead":"Az igazán zsíros falatokat eddig is az állam osztotta, és ez minden bizonnyal ezután is így lesz. Az építőiparban...","id":"201944__onkormanyzati_penzek__kormanykedvencek__kozbeszerzesek__csepp_atengerben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9cd723d6-e3a4-421d-b3cb-c748d3eb689b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27ecf216-40d0-48be-a587-6d2b7590b41f","keywords":null,"link":"/360/201944__onkormanyzati_penzek__kormanykedvencek__kozbeszerzesek__csepp_atengerben","timestamp":"2019. november. 04. 07:00","title":"Az oligarcháknak nem fog fájni az önkormányzati őrségváltás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c633f3d2-f991-4e33-9b74-6e21e7951fa4","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"A genetikai meghatározottságon túl a személyiségvonások is befolyásolhatják, ki milyen jól ismeri fel az arcokat.","shortLead":"A genetikai meghatározottságon túl a személyiségvonások is befolyásolhatják, ki milyen jól ismeri fel az arcokat.","id":"201944__arcmemoria_es_szemelyiseg__szuperfelismerok__empatiaelony__minek_neznek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c633f3d2-f991-4e33-9b74-6e21e7951fa4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be0e9c80-6f5a-41c3-ba4a-0933f8900764","keywords":null,"link":"/360/201944__arcmemoria_es_szemelyiseg__szuperfelismerok__empatiaelony__minek_neznek","timestamp":"2019. november. 03. 08:15","title":"Brad Pitt kalapnak nézhette Angelina Jolie-t?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03e6a180-062d-4d23-9067-0f547d76462e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Aki szeretne, virágot is vihet.","shortLead":"Aki szeretne, virágot is vihet.","id":"20191102_Kesz_Andy_Vajna_siremleke_oroszlan_pihen_rajta","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=03e6a180-062d-4d23-9067-0f547d76462e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"865efd45-959f-4ac9-9705-2e06a79295dc","keywords":null,"link":"/elet/20191102_Kesz_Andy_Vajna_siremleke_oroszlan_pihen_rajta","timestamp":"2019. november. 02. 15:47","title":"Kész Andy Vajna síremléke, oroszlán pihen rajta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbe3c94a-ca72-4e3e-8457-4de73632f19e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem tudták megmenteni a pilóta életét. ","shortLead":"Nem tudták megmenteni a pilóta életét. ","id":"20191102_floria_legi_parade_halalos_baleset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cbe3c94a-ca72-4e3e-8457-4de73632f19e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc380b1b-dda1-47fc-b02c-5e14a67db165","keywords":null,"link":"/vilag/20191102_floria_legi_parade_halalos_baleset","timestamp":"2019. november. 02. 11:08","title":"Videóra vették a tragikus balesetet egy floridai légi parádén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83559ca3-db2c-45d9-a090-4add7c215813","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Az M1-M7-es autópályák közös szakaszán és az M5-ös autópályán is több jármű ütközött össze a főváros felé vasárnap kora este, de az M3-ason is több kilométeres a torlódás.","shortLead":"Az M1-M7-es autópályák közös szakaszán és az M5-ös autópályán is több jármű ütközött össze a főváros felé vasárnap kora...","id":"20191103_Balesetek_lassitjak_a_forgalmat_a_fovaros_fele","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=83559ca3-db2c-45d9-a090-4add7c215813&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0afe7a4e-110a-4794-bac3-d8334d8bbda4","keywords":null,"link":"/cegauto/20191103_Balesetek_lassitjak_a_forgalmat_a_fovaros_fele","timestamp":"2019. november. 03. 18:19","title":"Balesetek lassítják a forgalmat a főváros felé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc27ff77-6dee-4564-8ab1-73a469c48e85","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A címvédő Babos Tímea és Kristina Mladenovic nyerte meg a 14 millió dollár (4,2 milliárd forint) összdíjazású sencseni tenisz WTA-világbajnokság páros versenyét, mivel a vasárnapi fináléban 6:1, 6:3-ra legyőzte a cseh Barbora Strycovát és a tajvani Hszie Szu-vejt.","shortLead":"A címvédő Babos Tímea és Kristina Mladenovic nyerte meg a 14 millió dollár (4,2 milliárd forint) összdíjazású sencseni...","id":"20191103_Babosek_ujra_megvedtek_paros_bajnoki_cimuket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cc27ff77-6dee-4564-8ab1-73a469c48e85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d55bd2ad-b3b5-472e-ba8d-6252c06d9cd1","keywords":null,"link":"/sport/20191103_Babosek_ujra_megvedtek_paros_bajnoki_cimuket","timestamp":"2019. november. 03. 10:54","title":"Babosék újra megvédték páros bajnoki címüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]