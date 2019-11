Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3e5d5fd6-14a4-4c3f-bb8e-e6cd47565f8d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Pedig nem valószínű, hogy nekimenne valaminek.","shortLead":"Pedig nem valószínű, hogy nekimenne valaminek.","id":"20191105_Leallt_a_Libego_a_kod_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3e5d5fd6-14a4-4c3f-bb8e-e6cd47565f8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b2a8d15-9678-4e2d-ac92-7c6742d546fb","keywords":null,"link":"/itthon/20191105_Leallt_a_Libego_a_kod_miatt","timestamp":"2019. november. 05. 10:32","title":"Leállt a Libegő a köd miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05165bb6-048b-4c2a-bfd1-bbd9c0a15908","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az iOS 13 legaktuálisabb verziójában olyan jelekre bukkantak, amelyek valószínűsítik, hamarosan akkumulátorral kiegészített tok érkezhet az idei iPhone-okhoz is.","shortLead":"Az iOS 13 legaktuálisabb verziójában olyan jelekre bukkantak, amelyek valószínűsítik, hamarosan akkumulátorral...","id":"20191105_apple_iphone_11_akkumulatoros_tok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=05165bb6-048b-4c2a-bfd1-bbd9c0a15908&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d34ec5d0-2d7d-4489-b6ed-ce2741192e3a","keywords":null,"link":"/tudomany/20191105_apple_iphone_11_akkumulatoros_tok","timestamp":"2019. november. 05. 11:03","title":"Új, gyári mobiltok jöhet az új iPhone-okhoz, növeli majd az üzemidejüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc17818a-f9ae-4c50-a901-6496991e7c80","c_author":"HVG Extra A Nő","category":"brandchannel","description":"Bár az énidő vagy a mindfulness kifejezések kétpercenként jönnek szembe, és minden bokorban slow mozgalom nő, mintha mégsem követné a hétköznapi tapasztalás ezeket a trendeket. Fogyni is, izmot építeni is azonnal kell, gyászolni elég lesz két hét – jó, akkor négy –, a szülés utáni csúcsformára pedig legfeljebb néhány hónap jut, aztán irány a munka.","shortLead":"Bár az énidő vagy a mindfulness kifejezések kétpercenként jönnek szembe, és minden bokorban slow mozgalom nő, mintha...","id":"20191106_O_racio_regeneracio_A_felepules_ideje_hianyjel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dc17818a-f9ae-4c50-a901-6496991e7c80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"268f4553-02be-4931-8a18-541c38d7e6c7","keywords":null,"link":"/brandchannel/20191106_O_racio_regeneracio_A_felepules_ideje_hianyjel","timestamp":"2019. november. 06. 09:30","title":"Ó, ráció, regeneráció. A felépülés ideje: hiányjel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"HVG Extra A Nő","c_partnerlogo":"7d7b7363-e571-4fe7-99c3-a7225075db95","c_partnertag":"hvgextrano"},{"available":true,"c_guid":"e98ce4a2-2c01-4103-b17b-51b5628b7a36","c_author":"Nagy Iván László","category":"360","description":"A magyar fiatalok talán többet foglalkoznak a Brexittel, mint a britek, legalábbis ez a tapasztalatom egy év kint tartózkodás után. Viszont számtalanszor kaptam például azért, mert vörös húst eszem, még az egyetemi nyomtató is cseszeget, hogy mennyi szén-dioxidot termelek. A brit fiatalokat utolérte Greta Thunberg és a klímakatasztrófa.","shortLead":"A magyar fiatalok talán többet foglalkoznak a Brexittel, mint a britek, legalábbis ez a tapasztalatom egy év kint...","id":"20191105_Szeretettel_NagyBritanniabol_Brexit_kornyzettudatossag_klimakatasztrofa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e98ce4a2-2c01-4103-b17b-51b5628b7a36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10cf7843-7177-4ae6-b56f-2d2cb49640f1","keywords":null,"link":"/360/20191105_Szeretettel_NagyBritanniabol_Brexit_kornyzettudatossag_klimakatasztrofa","timestamp":"2019. november. 05. 11:00","title":"Szeretettel Nagy-Britanniából: Miért érdekelne a Brexit, amíg van műanyag szívószál?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"952c37ca-c318-4d73-9080-67236812020e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A közép-európai agrárbárók támogatásairól szóló cikk okozott vihart Brüsszelben.","shortLead":"A közép-európai agrárbárók támogatásairól szóló cikk okozott vihart Brüsszelben.","id":"20191105_Cafolja_az_Europai_Bizottsag_a_New_York_Times_allitasait","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=952c37ca-c318-4d73-9080-67236812020e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67612b64-afba-4de1-92e5-0459ae0112e0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191105_Cafolja_az_Europai_Bizottsag_a_New_York_Times_allitasait","timestamp":"2019. november. 05. 06:10","title":"Cáfolja az Európai Bizottság a New York Times állításait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bafa0d2-3917-4e97-b32d-67a6c8937bf7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A jegybank 330, Magyarország versenyképességét javítani hivatott javaslatának felében semmiféle lépés nem történt eddig, a csomag megvalósítása 22 százalékon áll.","shortLead":"A jegybank 330, Magyarország versenyképességét javítani hivatott javaslatának felében semmiféle lépés nem történt...","id":"20191106_Megmerte_az_MNB_hogy_a_Fidesz_mennyire_valositja_meg_a_javaslatait","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7bafa0d2-3917-4e97-b32d-67a6c8937bf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aae839e9-60e7-4a6b-bb51-eedd7daec0f5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191106_Megmerte_az_MNB_hogy_a_Fidesz_mennyire_valositja_meg_a_javaslatait","timestamp":"2019. november. 06. 16:05","title":"Megmérte az MNB, hogy a Fidesz mennyire valósítja meg a javaslatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"303eeba7-0227-4a7c-8806-a37a5c586db8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Óriási mennyiségű, akár halálos fentanildózist tartalmazó hamisított gyógyszereket csempész a mexikói drogmaffia az USA-ba, figyelmeztet az amerikai droghatóság.\r

