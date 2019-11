Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c8d97ecd-42cf-42bb-a114-cf4cf74041c6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A volt főszerkesztő-helyettesnek negyedévnyi fizetésével tartoznak.","shortLead":"A volt főszerkesztő-helyettesnek negyedévnyi fizetésével tartoznak.","id":"20191105_lakner_zoltan_felszamolas_168ora_kiado","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c8d97ecd-42cf-42bb-a114-cf4cf74041c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2b86d2f-7916-4298-b54f-59d707c00599","keywords":null,"link":"/kultura/20191105_lakner_zoltan_felszamolas_168ora_kiado","timestamp":"2019. november. 05. 18:10","title":"Lakner Zoltán felszámolási eljárást indított a 168 Óra kiadója ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8743b4ab-05b2-483d-b311-e1aa2c3b4fdd","c_author":"BI","category":"kultura","description":"Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár is szólt a már elvileg kész, de senki által nem látott Natról.\r

\r

","shortLead":"Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár is szólt a már elvileg kész, de senki által nem látott Natról.\r

\r

","id":"20191106_Most_epp_ev_vegere_igerik_a_Nemzeti_alaptantervet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8743b4ab-05b2-483d-b311-e1aa2c3b4fdd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80d9d3c4-b069-44f9-ada3-a415d012fdf4","keywords":null,"link":"/kultura/20191106_Most_epp_ev_vegere_igerik_a_Nemzeti_alaptantervet","timestamp":"2019. november. 06. 14:35","title":"Most épp év végére ígérik a Nemzeti alaptantervet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e72f67ce-631c-482e-9b18-48ba01fcc974","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jelenleg minden keresésnél gépelnünk kell, ha a Windows 10 beépített keresőjét akarjuk használni, de a fejlesztők már kitalálták, hogyan lehet egyszerűbbé tenni a folyamatot.","shortLead":"Jelenleg minden keresésnél gépelnünk kell, ha a Windows 10 beépített keresőjét akarjuk használni, de a fejlesztők már...","id":"20191106_microsoft_windows_10_gyorskereses_gombok_cimkek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e72f67ce-631c-482e-9b18-48ba01fcc974&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b27d2e4-8c48-4d86-8ab8-986a5bad4e89","keywords":null,"link":"/tudomany/20191106_microsoft_windows_10_gyorskereses_gombok_cimkek","timestamp":"2019. november. 06. 20:03","title":"Bekerül pár új gyorsgomb a Windowsba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a47f2589-b03a-4d02-9e8a-504d593d52c2","c_author":"HVG","category":"360","description":"Amíg valaki egészséges, semmi sem indokolja, hogy kihagyja étrendjéből a glutént – összegezték kutatási eredményeiket brit szakemberek a Gastroenterology című folyóiratban.","shortLead":"Amíg valaki egészséges, semmi sem indokolja, hogy kihagyja étrendjéből a glutént – összegezték kutatási eredményeiket...","id":"20191105_Nem_kell_felni_nem_fog_fajni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a47f2589-b03a-4d02-9e8a-504d593d52c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ff73579-4331-4427-9ab5-f50881185f4f","keywords":null,"link":"/360/20191105_Nem_kell_felni_nem_fog_fajni","timestamp":"2019. november. 05. 15:15","title":"Ha nem lisztérzékeny, ne üljön fel a gluténparának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac664dce-6958-464d-8512-e710ef0dfb39","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Nagypál Krisztina rengeteg ruhát, Zsolnay porcelánt és nemzeti színű öltözéket pakol a bőröndjébe, amellyel a Miss World versenyre utazik Londonba. Még nemzeti tánccal is készül.","shortLead":"Nagypál Krisztina rengeteg ruhát, Zsolnay porcelánt és nemzeti színű öltözéket pakol a bőröndjébe, amellyel a Miss...","id":"20191105_Zsolnayporcelanbol_keszult_Szabadsagszoborral_keszul_a_vilagversenyre_Magyarorszag_Szepe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ac664dce-6958-464d-8512-e710ef0dfb39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39e1734f-f80c-42c8-8af8-ba585f4078f7","keywords":null,"link":"/elet/20191105_Zsolnayporcelanbol_keszult_Szabadsagszoborral_keszul_a_vilagversenyre_Magyarorszag_Szepe","timestamp":"2019. november. 05. 12:05","title":"Zsolnay porcelánból készült Szabadság-szobor is kerül Magyarország Szépe bőröndjébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30f7102c-0124-4e7d-b2e0-9539452ecf1c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Már csak január 31-ig lehet megnézni Közép-Európa leglátványosabb vasútmodell-kiállítását.","shortLead":"Már csak január 31-ig lehet megnézni Közép-Európa leglátványosabb vasútmodell-kiállítását.","id":"20191106_Bezar_a_Miniversum_kiallitas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=30f7102c-0124-4e7d-b2e0-9539452ecf1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88036ef4-2883-4d76-adda-0027e0c92a41","keywords":null,"link":"/kultura/20191106_Bezar_a_Miniversum_kiallitas","timestamp":"2019. november. 06. 14:04","title":"Bezár a Miniversum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd0ce043-f30f-4d8c-a3fd-e5894854916a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tordai Csaba többek között Karácsony Gergely főpolgármester munkáját segíti majd.","shortLead":"Tordai Csaba többek között Karácsony Gergely főpolgármester munkáját segíti majd.","id":"20191105_atlatszo_tordai_csaba_karacsony_gergely","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bd0ce043-f30f-4d8c-a3fd-e5894854916a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5888178e-df71-4d5c-a756-4092bfc69d1c","keywords":null,"link":"/itthon/20191105_atlatszo_tordai_csaba_karacsony_gergely","timestamp":"2019. november. 05. 17:32","title":"Kiszáll az Átlátszó kiadójából az egyik alapító","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9498da6-3651-416f-bd82-607c1ee7d2ef","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ursula von der Leyen mindeközben hivatalos felkérést küldött a brit miniszterelnöknek, hogy delegáljon egy vagy több brit uniós biztosjelöltet.","shortLead":"Ursula von der Leyen mindeközben hivatalos felkérést küldött a brit miniszterelnöknek, hogy delegáljon egy vagy több...","id":"20191106_Romania_ket_szemelyt_is_javasol_europai_biztosnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a9498da6-3651-416f-bd82-607c1ee7d2ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"821d674e-942c-46f7-9c52-92fce37ed400","keywords":null,"link":"/vilag/20191106_Romania_ket_szemelyt_is_javasol_europai_biztosnak","timestamp":"2019. november. 06. 14:41","title":"Románia két személyt is javasol európai biztosnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]