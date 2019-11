Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ec2d471e-16e2-4d5f-8dd0-66839901d16e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az LMP-s képviselő megszólalt, miután vádat emeltek ellene hivatali visszaélés miatt. Szerinte a kormányt zavarják a közérdekű adatigénylési perek, amelyeket indítottak.","shortLead":"Az LMP-s képviselő megszólalt, miután vádat emeltek ellene hivatali visszaélés miatt. Szerinte a kormányt zavarják...","id":"20191105_demeter_marta_vademeles_reakcio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ec2d471e-16e2-4d5f-8dd0-66839901d16e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6c537bd-d527-4d84-9749-14b4a71e82e5","keywords":null,"link":"/itthon/20191105_demeter_marta_vademeles_reakcio","timestamp":"2019. november. 05. 17:18","title":"Demeter Márta a vádemelés után: Nem tudnak megfélemlíteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ed041d1-99d8-4917-aed4-8a4ef0ab100c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nyílt levélben jelentette be Borkai Zsolt a lemondását.","shortLead":"Nyílt levélben jelentette be Borkai Zsolt a lemondását.","id":"20191106_Borkai_Zsolt_lemondott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2ed041d1-99d8-4917-aed4-8a4ef0ab100c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b75da6ca-fe07-4f16-bcf5-8aa613854895","keywords":null,"link":"/itthon/20191106_Borkai_Zsolt_lemondott","timestamp":"2019. november. 06. 10:14","title":"Borkai Zsolt lemond","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39ba9376-3cf6-4b0a-a501-1d9daf2a4b54","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rendező a New York Timesba írt hosszabb cikkben védi meg álláspontját, és még tovább fejtegeti, miért rosszak ezek a filmek.","shortLead":"A rendező a New York Timesba írt hosszabb cikkben védi meg álláspontját, és még tovább fejtegeti, miért rosszak ezek...","id":"20191105_Marctin_Scorsese_Marvel_szuperhos_szuperhosfilmek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=39ba9376-3cf6-4b0a-a501-1d9daf2a4b54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bba2f16e-cd77-4ddc-a3f0-ff3e7dcfc168","keywords":null,"link":"/elet/20191105_Marctin_Scorsese_Marvel_szuperhos_szuperhosfilmek","timestamp":"2019. november. 05. 15:15","title":"Nem áll le Scorsese a Marvel-filmek ekézésével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39f25fb6-85bc-4575-a1c0-4be84fe46581","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Állatvédők segítettek a kiszabadult kutyákon.","shortLead":"Állatvédők segítettek a kiszabadult kutyákon.","id":"20191105_kutyavagohidat_zartak_be_kambodzsaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=39f25fb6-85bc-4575-a1c0-4be84fe46581&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c6703c2-b87e-423a-ac54-803c8067c9b8","keywords":null,"link":"/elet/20191105_kutyavagohidat_zartak_be_kambodzsaban","timestamp":"2019. november. 05. 14:55","title":"Kutyavágóhidat zártak be Kambodzsában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abc43b6e-a13f-4128-b4af-f54ab39d4f7e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A IX. kerület polgármestere arról írt, hogy bizottsági helyet kapott viszont Pál Tibor, akit a ferencvárosiak kiszavaztak a városrész vezetéséből.","shortLead":"A IX. kerület polgármestere arról írt, hogy bizottsági helyet kapott viszont Pál Tibor, akit a ferencvárosiak...","id":"20191105_baranyi_krisztina_polgarmester_fovarosi_kozgyules_bizottsag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=abc43b6e-a13f-4128-b4af-f54ab39d4f7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88e13516-3269-4909-82cb-e1d89d10c64f","keywords":null,"link":"/itthon/20191105_baranyi_krisztina_polgarmester_fovarosi_kozgyules_bizottsag","timestamp":"2019. november. 05. 15:02","title":"Baranyi Krisztinát egyetlen bizottságba sem szavazták be ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d9f2524-0591-47a7-9b1f-92ac3cf344b8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Baltikum három uniós tagállamában a legsúlyosabb a helyzet, míg Luxemburgban a legjobb.","shortLead":"A Baltikum három uniós tagállamában a legsúlyosabb a helyzet, míg Luxemburgban a legjobb.","id":"20191106_Magyarorszag_rendelkezik_az_EUban_a_hatodik_legrosszabb_gyilkossagi_statisztikaval","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7d9f2524-0591-47a7-9b1f-92ac3cf344b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb3e9cdd-12e4-491b-8018-23d18cfd3dda","keywords":null,"link":"/vilag/20191106_Magyarorszag_rendelkezik_az_EUban_a_hatodik_legrosszabb_gyilkossagi_statisztikaval","timestamp":"2019. november. 06. 13:10","title":"Magyarország rendelkezik az EU-ban a hatodik legrosszabb gyilkossági statisztikával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f39a5e3a-cd17-4ad7-b11b-cba12ad76ebf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A DxOMark független tesztlabor 121 pontot adott a Xiaomi új csúcsmobiljára, éppen annyit, mint amennyit a Huawei Mate30 Pro is kapott. De van, amiben a Xiaomi minden eddigi telefont felülmúlt.","shortLead":"A DxOMark független tesztlabor 121 pontot adott a Xiaomi új csúcsmobiljára, éppen annyit, mint amennyit a Huawei Mate30...","id":"20191105_xiaomi_mi_cc9_pro_dxomark_teszt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f39a5e3a-cd17-4ad7-b11b-cba12ad76ebf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a806532a-84f1-48fd-b89e-8ed9d2aba6a6","keywords":null,"link":"/tudomany/20191105_xiaomi_mi_cc9_pro_dxomark_teszt","timestamp":"2019. november. 05. 18:03","title":"Versenytársat kapott a világ legjobb kamerájával felszerelt Huawei-mobil","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79f22acf-a208-4f6d-8cc1-720765944c17","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rambo-kések, Munkácsy-festmény, Andy Vajna máig szivarszagú autója – ilyen értéktárgyakra lehet licitálni december elején egy nagyszabású aukción, ahol a januárban elhunyt filmproducer-kormánybiztos életének, munkájának személyes relikviái is kalapács alá kerülnek. Ezt az özvegye, Vajna Tímea jelentette be a Tv2-n, közben többször sírva fakadt, és arra utalt, hogy nem akarja sajnáltatni magát, de senkinek nem kívánja, amit vele csináltak.","shortLead":"Rambo-kések, Munkácsy-festmény, Andy Vajna máig szivarszagú autója – ilyen értéktárgyakra lehet licitálni december...","id":"20191105_vajna_timea_andy_vajna_arveres_szemelyes_targyak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=79f22acf-a208-4f6d-8cc1-720765944c17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ae822a1-968b-4b30-9a73-e5f6d99ee37c","keywords":null,"link":"/itthon/20191105_vajna_timea_andy_vajna_arveres_szemelyes_targyak","timestamp":"2019. november. 05. 10:18","title":"Élő adásban, zokogva jelentette be Vajna Tímea: elárverezik Andy személyes tárgyait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]