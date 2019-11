Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ad7a0371-b888-4219-abb3-e5ab399dc9a9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt szerint először a kerületi polgárokat kell megkérdezni.","shortLead":"A párt szerint először a kerületi polgárokat kell megkérdezni.","id":"20191107_A_DK_nem_tamogatja_az_uj_zugloi_parkolasi_szerzodest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ad7a0371-b888-4219-abb3-e5ab399dc9a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebf990af-fa44-49d7-b502-68210415861a","keywords":null,"link":"/itthon/20191107_A_DK_nem_tamogatja_az_uj_zugloi_parkolasi_szerzodest","timestamp":"2019. november. 07. 10:45","title":"A DK nem támogatja az új zuglói parkolási szerződést, szembemegy az MSZP-vel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34070577-9ac1-403c-9e0b-4bb51b27db01","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Késes támadás miatt kórházba került két Celtic-szurkoló Rómában, ahol a skót együttes az olasz Lazio vendége lesz a labdarúgó Európa-ligában.","shortLead":"Késes támadás miatt kórházba került két Celtic-szurkoló Rómában, ahol a skót együttes az olasz Lazio vendége lesz...","id":"20191107_Megkeseltek_ket_Celticszurkolot_Romaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=34070577-9ac1-403c-9e0b-4bb51b27db01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4cab0ff-0aa9-4b28-9c8d-e934ed93fa67","keywords":null,"link":"/sport/20191107_Megkeseltek_ket_Celticszurkolot_Romaban","timestamp":"2019. november. 07. 17:55","title":"Megkéseltek két Celtic-szurkolót Rómában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9eb3b7d7-d231-4950-9261-a3deebc21d97","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hivatalosan még meg sem jelent az Audi kínálatában az RS Q8, de már ment egy rekordot a német versenypályán.","shortLead":"Hivatalosan még meg sem jelent az Audi kínálatában az RS Q8, de már ment egy rekordot a német versenypályán.","id":"20191108_Megcsinalta_a_nurbirgringi_rekordot_az_Audi_RS_Q8","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9eb3b7d7-d231-4950-9261-a3deebc21d97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42b7322b-18e7-42b6-a5a1-08207fe60dd7","keywords":null,"link":"/cegauto/20191108_Megcsinalta_a_nurbirgringi_rekordot_az_Audi_RS_Q8","timestamp":"2019. november. 08. 10:35","title":"Még nem is kapható szabadidőautóval ment rekordot az Audi a Nürburgringen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"773656e4-a175-43f7-ad61-0503574af797","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Tudja, mit illik csinálnia polgármesterként? Lehet, hogy másra számítana, mint amire a Duma Aktuál csapata gondolt, kérdés, hogy ki áll közelebb a válósághoz. Hadházi László segíti át a gyanútlan áldozatot a városvezetők előtt álló lehetséges kihívásokon. ","shortLead":"Tudja, mit illik csinálnia polgármesterként? Lehet, hogy másra számítana, mint amire a Duma Aktuál csapata gondolt...","id":"20191108_Duma_Aktual_Hadhazi_polgarmester_tesztje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=773656e4-a175-43f7-ad61-0503574af797&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f4f2839-9e8e-43b2-8b5e-8b7b196bcfe7","keywords":null,"link":"/360/20191108_Duma_Aktual_Hadhazi_polgarmester_tesztje","timestamp":"2019. november. 08. 19:00","title":"Nem járnánk jól a Duma Aktuál tesztjén megfelelő polgármesterekkel ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6eb4dc9e-f3af-419f-ad32-4475c0a05d42","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Olthatatlan és a Pusztaság című sorozatok sikere után az HBO most a szovjet birodalom összeomlásának korszakba kalauzol, amit fikciós formában eddig nagyon ritkán ábrázoltak. ","shortLead":"Az Olthatatlan és a Pusztaság című sorozatok sikere után az HBO most a szovjet birodalom összeomlásának korszakba...","id":"20191107_Eszmelet_sorozat_kemdrama","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6eb4dc9e-f3af-419f-ad32-4475c0a05d42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a52fbe5e-65d8-4ee7-916a-cd672e1e1f26","keywords":null,"link":"/kultura/20191107_Eszmelet_sorozat_kemdrama","timestamp":"2019. november. 07. 12:54","title":"Titkosszolgálati játszmákat dolgoz fel az HBO rendszerváltó sorozata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"383db353-57da-4012-8f0c-5179227e641e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Merkel és Stoltenberg is cáfolta a francia elnök mondatait, az oroszok szerint viszont minden szava aranyból van.","shortLead":"Merkel és Stoltenberg is cáfolta a francia elnök mondatait, az oroszok szerint viszont minden szava aranyból van.","id":"20191107_Macronnak_sikerult_jokora_botranyt_kirobbantania_azzal_hogy_a_NATO_agyhalalarol_beszelt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=383db353-57da-4012-8f0c-5179227e641e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"368ebbfe-f1d0-496e-9957-719738223e60","keywords":null,"link":"/vilag/20191107_Macronnak_sikerult_jokora_botranyt_kirobbantania_azzal_hogy_a_NATO_agyhalalarol_beszelt","timestamp":"2019. november. 07. 21:07","title":"Macronnak sikerült jókora botrányt kirobbantania azzal, hogy a NATO agyhaláláról beszélt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76c0a00e-083f-44f6-8c8a-5b185c4df66e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Gyakorlatilag kihalhat a császárpingvin, a napjainkban élő legnagyobb pingvinfaj az évszázad végéig, ha változatlan tempóban folytatódik a globális felmelegedés – figyelmeztetnek kutatók.","shortLead":"Gyakorlatilag kihalhat a császárpingvin, a napjainkban élő legnagyobb pingvinfaj az évszázad végéig, ha változatlan...","id":"20191108_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_csaszarpingvin","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=76c0a00e-083f-44f6-8c8a-5b185c4df66e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58dfc4b5-c0bf-4441-afbf-47b2208d2886","keywords":null,"link":"/tudomany/20191108_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_csaszarpingvin","timestamp":"2019. november. 08. 18:03","title":"Újabb állatfajról mondták ki, hogy kihalhat az ember miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04b8721f-498b-4f65-b4c7-f4b371ec6956","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Többen kénytelenek árat emelni vagy leállítani a tervezett fejlesztéseket.","shortLead":"Többen kénytelenek árat emelni vagy leállítani a tervezett fejlesztéseket.","id":"20191108_Gondot_okoz_a_kotelezo_beremelesek_kigazdalkodasa_a_kisvallalkozasoknak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=04b8721f-498b-4f65-b4c7-f4b371ec6956&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf3495e8-4709-4b2f-a7dc-14de747f4190","keywords":null,"link":"/kkv/20191108_Gondot_okoz_a_kotelezo_beremelesek_kigazdalkodasa_a_kisvallalkozasoknak","timestamp":"2019. november. 08. 05:45","title":"Gondot okoz a kötelező béremelések kigazdálkodása a kisvállalkozásoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]