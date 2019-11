Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Nem állapította meg az eredményt a helyi választási bizottság vasárnap a Zala megyei Várföldén, mert az október 13-ai szavazáshoz hasonlóan ezúttal is túl sokan szavaztak olyanok, akik korábban nem laktak a településen.

Hiába ismételték meg a választást, Várföldén nincs eredmény

Mi győzte meg a befektetőket a Facebook korai növekedése idején? Eric Ries Szilícium-völgyi vállalkozó és író eszmefuttatása a legfontosabb nem bizonyított feltételezésekről.

Hogyan tudott a Facebook annyi pénzt összekanalazni?

Válságkommunikáció gyanánt küldött vészjelzést a jegybanknak Mészáros Lőrinc tőzsdei vállalata, az Opus Global, mondván: jogellenes tranzakciók történtek a részvényeivel.

Lejtőn a Mészáros körüli tőzsdei birodalom, oligarchák feszültek egymásnak

Nagy a forgalom az M0-s autóúton, ahol korábban baleset nehezítette a haladást.

Továbbra is nehézkes a közlekedés az M0-son, fél órával nő a menetidő

Woody Allen megállapodott az Amazonnal, és visszavonta a szerződésszegésért az év elején benyújtott keresetét – jelentették hírügynökségek.

Mindkét fél vesztett Woody Allen és az Amazon vitájában

A fantasy világáért sokan rajonganak, így kifizetődő lehet olyan terméket fejleszteni, amely erre fókuszálva készül. A Dispel Dice minden várakozást felülmúlt.

Megőrülnek a netezők pár apró kis kockáért, néhány nap alatt százmilliókat hoztak kitalálójuknak

Az About Face nevű eszköz az Adobe legújabb játékszere. Bár még nincs kész, a tudása miatt már most sokakat érdekelhet.

Ez az anti-Photoshop kiszúrja, ha egy fotót manipuláltak

A 4600 kilométeres távot közel fél év alatt tette meg.

Hazakajakozott Norvégiából a magyar férfi