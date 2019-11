Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d7b154cb-b87e-425d-86c1-534f5099ef53","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Rekordot jelentő 1200 milliárd forintot hagyhatnak a magyarok a kereskedőknél az ünnepi időszakban.","shortLead":"Rekordot jelentő 1200 milliárd forintot hagyhatnak a magyarok a kereskedőknél az ünnepi időszakban.","id":"20191110_karacsony_koltes_unnepi_bevasarlas_vamos_gyorgy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d7b154cb-b87e-425d-86c1-534f5099ef53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da79748a-63e6-442b-a3fa-45a715eb33b2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191110_karacsony_koltes_unnepi_bevasarlas_vamos_gyorgy","timestamp":"2019. november. 10. 12:22","title":"Iszonyú összeget költhetünk karácsonykor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"086786f5-d842-45fc-98dc-fe0ade16a695","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 4600 kilométeres távot közel fél év alatt tette meg.","shortLead":"A 4600 kilométeres távot közel fél év alatt tette meg.","id":"20191111_Hazakajakozott_Norvegiabol_a_magyar_ferfi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=086786f5-d842-45fc-98dc-fe0ade16a695&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22255279-f6cc-4b63-8a69-d0a37f0651a3","keywords":null,"link":"/elet/20191111_Hazakajakozott_Norvegiabol_a_magyar_ferfi","timestamp":"2019. november. 11. 10:52","title":"Hazakajakozott Norvégiából a magyar férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"845c9c42-75b0-4627-aefa-1e5c27e187a3","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Nem állapította meg az eredményt a helyi választási bizottság vasárnap a Zala megyei Várföldén, mert az október 13-ai szavazáshoz hasonlóan ezúttal is túl sokan szavaztak olyanok, akik korábban nem laktak a településen.","shortLead":"Nem állapította meg az eredményt a helyi választási bizottság vasárnap a Zala megyei Várföldén, mert az október 13-ai...","id":"20191110_varfolde_megismetelt_valasztas_nincs_vegeredmeny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=845c9c42-75b0-4627-aefa-1e5c27e187a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf829e51-fba5-4461-8033-14b3dc9551ec","keywords":null,"link":"/itthon/20191110_varfolde_megismetelt_valasztas_nincs_vegeredmeny","timestamp":"2019. november. 10. 23:14","title":"Hiába ismételték meg a választást, Várföldén nincs eredmény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"923db187-c194-4871-8f67-17ca3e8e9128","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Aki az M0-s déli szakaszán autózik, annak nem nagyon kell kávé. ","shortLead":"Aki az M0-s déli szakaszán autózik, annak nem nagyon kell kávé. ","id":"20191111_Az_M0asnal_Dunaharasztinal_50_perccel_is_megnohet_a_menetido","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=923db187-c194-4871-8f67-17ca3e8e9128&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8dbacaa-9a78-4551-bc44-d4a1bedafa50","keywords":null,"link":"/itthon/20191111_Az_M0asnal_Dunaharasztinal_50_perccel_is_megnohet_a_menetido","timestamp":"2019. november. 11. 07:08","title":"Az M0-ásnál Dunaharasztinál 50 perccel is megnőhet a menetidő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cc240b7-9e21-48fc-8a71-b64936e240d2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elon Musk ismét a Twitteren írta meg, milyen forgatókönyvet képzel el a Mars kolonizálására.","shortLead":"Elon Musk ismét a Twitteren írta meg, milyen forgatókönyvet képzel el a Mars kolonizálására.","id":"20191111_elon_musk_mars_spacex_csillaghajo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6cc240b7-9e21-48fc-8a71-b64936e240d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0c02b3b-8858-4eef-a492-869764d53c35","keywords":null,"link":"/tudomany/20191111_elon_musk_mars_spacex_csillaghajo","timestamp":"2019. november. 11. 09:33","title":"Bemondta Elon Musk, meddig tartana az első marsi város felépítése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b06dbde4-b4b2-4703-9b17-8833209a4002","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Volt hatása a délelőtti posztnak, a pénzt azonnal elutalták – írta a volt politikus.","shortLead":"Volt hatása a délelőtti posztnak, a pénzt azonnal elutalták – írta a volt politikus.","id":"20191111_juhasz_peter_pesti_sracok_vegrehajtas_birosag_serelemdij","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b06dbde4-b4b2-4703-9b17-8833209a4002&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9861e7d4-e372-4804-8426-852b07f28699","keywords":null,"link":"/itthon/20191111_juhasz_peter_pesti_sracok_vegrehajtas_birosag_serelemdij","timestamp":"2019. november. 11. 19:51","title":"A végrehajtás hírére kifizette Juhász Pétert a Pesti Srácok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba22c76e-721b-4b77-9384-e4ff4e2e4374","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagy a forgalom az M0-s autóúton, ahol korábban baleset nehezítette a haladást.","shortLead":"Nagy a forgalom az M0-s autóúton, ahol korábban baleset nehezítette a haladást.","id":"20191111_Tovabbra_is_nehezkes_a_kozlekedes_az_M0on_feloraval_no_a_menetido","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ba22c76e-721b-4b77-9384-e4ff4e2e4374&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53ebffaa-5dcd-4709-8bad-18b1cce469da","keywords":null,"link":"/itthon/20191111_Tovabbra_is_nehezkes_a_kozlekedes_az_M0on_feloraval_no_a_menetido","timestamp":"2019. november. 11. 12:17","title":"Továbbra is nehézkes a közlekedés az M0-son, fél órával nő a menetidő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ecd68fa-b8cf-44b7-abeb-340047ed23e9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Indulnak az élő show-k. ","shortLead":"Indulnak az élő show-k. ","id":"20191111_Megvan_az_XFaktor_12_dontose","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2ecd68fa-b8cf-44b7-abeb-340047ed23e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31c7f7a4-3d48-438d-86b6-540b55df493d","keywords":null,"link":"/elet/20191111_Megvan_az_XFaktor_12_dontose","timestamp":"2019. november. 11. 10:50","title":"Megvan az X-Faktor 12 döntőse","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]