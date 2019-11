Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9b3ff090-868d-4d1e-b11d-454657bf4ecf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Pontosabban a tiszta oxigénért, egy bárban.","shortLead":"Pontosabban a tiszta oxigénért, egy bárban.","id":"20191117_Annyira_szennyezett_a_levego_Indiaban_hogy_az_emberek_mar_fizetnek_is_a_tisztaert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9b3ff090-868d-4d1e-b11d-454657bf4ecf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1dc993a-78d2-49ef-a2d1-fb93c46ee939","keywords":null,"link":"/tudomany/20191117_Annyira_szennyezett_a_levego_Indiaban_hogy_az_emberek_mar_fizetnek_is_a_tisztaert","timestamp":"2019. november. 17. 16:17","title":"Annyira szennyezett a levegő Indiában, hogy az emberek már fizetnek is a tisztáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b958c875-dad1-4f92-b919-cb343754fdac","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A BBC Panorama és a Sunday Times oknyomozása szerint a kormány szándékosan elhallgatta a brit katonák által elkövetett háborús bűnöket, és nem emeltek vádat azok ellen a katonák ellen, akik például civileket öltek Irakban és Afganisztánban.","shortLead":"A BBC Panorama és a Sunday Times oknyomozása szerint a kormány szándékosan elhallgatta a brit katonák által elkövetett...","id":"20191117_Haborus_bunok_elhallgatasaval_vadoljak_a_brit_kormanyt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b958c875-dad1-4f92-b919-cb343754fdac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b21c963a-032b-4a2d-b254-e6b5708a9d45","keywords":null,"link":"/vilag/20191117_Haborus_bunok_elhallgatasaval_vadoljak_a_brit_kormanyt","timestamp":"2019. november. 17. 14:32","title":"Háborús bűnök elhallgatásával vádolják a brit kormányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"660bec55-2742-4dd1-a55e-0b2ceea747f6","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A horvát labdarúgó-válogatott hátrányból fordítva 3-1-re legyőzte szombaton a szlovák csapatot az Európa-bajnoki selejtezősorozat magyar érdekeltségű csoportjában, amelyből így elsőként jutott ki az Eb-re. A walesi válogatott kétgólos győzelmet aratott szombaton Azerbajdzsán vendégeként.","shortLead":"A horvát labdarúgó-válogatott hátrányból fordítva 3-1-re legyőzte szombaton a szlovák csapatot az Európa-bajnoki...","id":"20191116_A_horvatok_mar_kint_vannak_az_Ebn_es_Wales_is_gyozott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=660bec55-2742-4dd1-a55e-0b2ceea747f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89d19a49-5694-4644-81d6-d9a8ba8918a6","keywords":null,"link":"/sport/20191116_A_horvatok_mar_kint_vannak_az_Ebn_es_Wales_is_gyozott","timestamp":"2019. november. 16. 23:48","title":"A horvátok már kint vannak az Eb-n és Wales is győzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc80bf74-5878-4e34-ab5d-e08b9afd023b","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A 3. teqball világbajnokság sztárvendége lesz a Barcelona egykori labdarúgója.","shortLead":"A 3. teqball világbajnokság sztárvendége lesz a Barcelona egykori labdarúgója.","id":"20191116_Ronaldinho_Budapestre_jon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cc80bf74-5878-4e34-ab5d-e08b9afd023b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d471a6bb-751d-4d99-af5f-fc1496916cd6","keywords":null,"link":"/sport/20191116_Ronaldinho_Budapestre_jon","timestamp":"2019. november. 16. 12:06","title":"Ronaldinho Budapestre jön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4478e99-b84e-425b-a679-026d71f8f7b3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple nem tette színessé a nemrég bemutatott AirPods Prót, azonban van egy cég, akitől szinte bármilyen színben meg lehet rendelni a vezeték nélküli fülhallgatót, sőt még a töltőtokot is.","shortLead":"Az Apple nem tette színessé a nemrég bemutatott AirPods Prót, azonban van egy cég, akitől szinte bármilyen színben meg...","id":"20191117_colorware_szines_airpods_pro_valaszthato_szinek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a4478e99-b84e-425b-a679-026d71f8f7b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbcd280f-e65f-49c1-8556-0a14dd5f2802","keywords":null,"link":"/tudomany/20191117_colorware_szines_airpods_pro_valaszthato_szinek","timestamp":"2019. november. 17. 16:03","title":"Lilában vagy aranyban is lehetne? Megfesti az AirPods Prókat egy cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"007d64f3-8358-4995-8b52-1347dd659fee","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A plugin hibrid divatterepjáró ideális esetben egy töltéssel maximum 55 kilométert tud megtenni tisztán villannyal. ","shortLead":"A plugin hibrid divatterepjáró ideális esetben egy töltéssel maximum 55 kilométert tud megtenni tisztán villannyal. ","id":"20191118_ujabb_zold_rendszamos_hazankban_a_292_loeros_hibrid_bmw_x3_suv","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=007d64f3-8358-4995-8b52-1347dd659fee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a85d2145-fca2-44ea-9861-56a85845da75","keywords":null,"link":"/cegauto/20191118_ujabb_zold_rendszamos_hazankban_a_292_loeros_hibrid_bmw_x3_suv","timestamp":"2019. november. 18. 07:59","title":"Újabb zöld rendszámos: hazánkban a 292 lóerős hibrid BMW X3","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"142e8e51-96b0-455f-8b67-bf30cc94c8f5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A négykarikás gyártó praktikus családi autójának ezen kivitele igen komoly menetteljesítményekkel büszkélkedhet.","shortLead":"A négykarikás gyártó praktikus családi autójának ezen kivitele igen komoly menetteljesítményekkel büszkélkedhet.","id":"20191118_dizel_kombi_es_mellesleg_kozel_400_loeros_ez_az_uj_abt_audi_s4","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=142e8e51-96b0-455f-8b67-bf30cc94c8f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efe45807-4b57-4f0f-bbd6-d58742ad38c5","keywords":null,"link":"/cegauto/20191118_dizel_kombi_es_mellesleg_kozel_400_loeros_ez_az_uj_abt_audi_s4","timestamp":"2019. november. 18. 06:41","title":"Dízel, kombi és mellesleg közel 400 lóerős ez az új Audi S4","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0398cd8-0ab1-4060-8b30-98ef1ed0fadf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt állítja, a vádiratban szerepel, hogy a fideszes képviselő megpróbált nyomozókat lefizetni és tanúkat befolyásolni. ","shortLead":"Azt állítja, a vádiratban szerepel, hogy a fideszes képviselő megpróbált nyomozókat lefizetni és tanúkat befolyásolni. ","id":"20191118_Hadhazy_feljelentes_ugyeszseg_Simonka","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c0398cd8-0ab1-4060-8b30-98ef1ed0fadf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5d854a4-71a7-44e8-a4f7-d2560db27022","keywords":null,"link":"/itthon/20191118_Hadhazy_feljelentes_ugyeszseg_Simonka","timestamp":"2019. november. 18. 07:40","title":"Hadházy bűnpártolás miatt tesz feljelentést, mert az ügyészség nem tartóztatta le Simonka Györgyöt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]