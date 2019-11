Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8bdfc207-e31e-4455-9199-9655056e0bf6","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"Az új technológiák miatt a mindenkori hatalom képviselői számára egyre nehezebb kontrollálni az utcára vonulókat, a tüntetőknek viszont egyre könnyebb hatékonyan szervezni nagy tömegeket – és így eredményeket kicsikarni.","shortLead":"Az új technológiák miatt a mindenkori hatalom képviselői számára egyre nehezebb kontrollálni az utcára vonulókat...","id":"201946__hightech_tuntetesek__ugralo_uzenetek__barati_qrkod__megosztjak_es_uralkodnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8bdfc207-e31e-4455-9199-9655056e0bf6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1027e07b-bc40-4fba-81f2-d82b52cf416a","keywords":null,"link":"/360/201946__hightech_tuntetesek__ugralo_uzenetek__barati_qrkod__megosztjak_es_uralkodnak","timestamp":"2019. november. 17. 08:15","title":"A tüntetők már előrébb járnak, mint a rendőrök – igaz, néha a terroristák is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30769dd5-0f80-4064-b335-e7c1d54c9fad","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Valós probléma, valós kérdés. Mi a valós válasz?","shortLead":"Valós probléma, valós kérdés. Mi a valós válasz?","id":"20191116_Meg_tudna_oldani_a_Kutyapart_KRESZtesztjet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=30769dd5-0f80-4064-b335-e7c1d54c9fad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ab6b178-d63f-4a98-a8ee-dd5932c3948b","keywords":null,"link":"/elet/20191116_Meg_tudna_oldani_a_Kutyapart_KRESZtesztjet","timestamp":"2019. november. 16. 07:45","title":"Meg tudná oldani a Kétfarkú Kutya Párt KRESZ-tesztjét?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffea6e78-60e3-4d52-94ea-fe6abcc93ba7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Brutális tette után felmondtak a férfinek, akinek összevert barátnője a héten kiállt a nyilvánosság elé.","shortLead":"Brutális tette után felmondtak a férfinek, akinek összevert barátnője a héten kiállt a nyilvánosság elé.","id":"20191116_Munkahelyerol_is_kitettek_a_baratnojet_durvan_megvero_ferfit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ffea6e78-60e3-4d52-94ea-fe6abcc93ba7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bb28fd9-ffc7-4fad-b941-684a31afc374","keywords":null,"link":"/elet/20191116_Munkahelyerol_is_kitettek_a_baratnojet_durvan_megvero_ferfit","timestamp":"2019. november. 16. 08:42","title":"Civil munkahelyéről is kitették a barátnőjét durván megverő férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Péntek délután találta meg egy hozzátartozója a megölt 65 éves nőt.","shortLead":"Péntek délután találta meg egy hozzátartozója a megölt 65 éves nőt.","id":"20191116_Meggyilkoltak_egy_not_Ozdon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e802ed63-bec7-4a7d-b436-82799e2febdb","keywords":null,"link":"/itthon/20191116_Meggyilkoltak_egy_not_Ozdon","timestamp":"2019. november. 16. 10:47","title":"Meggyilkoltak egy nőt Ózdon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa564414-536d-45d6-82a8-7e6de38beb21","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Fejlesztések a római reptéren.","shortLead":"Fejlesztések a római reptéren.","id":"20191117_Az_arcunkkal_csekkolunk_be_es_meg_a_sampont_is_felvihetjuk_a_gepre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa564414-536d-45d6-82a8-7e6de38beb21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eea9cdfe-1cc3-4fd7-8184-9801a454768d","keywords":null,"link":"/tudomany/20191117_Az_arcunkkal_csekkolunk_be_es_meg_a_sampont_is_felvihetjuk_a_gepre","timestamp":"2019. november. 17. 17:47","title":"Az arcunkkal csekkolunk be, és még a sampont is felvihetjük a gépre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5721f7ba-0508-4c64-9cc4-54e51cb29c57","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Penta nagy kedvenc lett a közbeszerzéseknél, de a Normafánál tervezett fakivágások miatt került most a figyelem középpontjába. Most újratervezhetnek. ","shortLead":"A Penta nagy kedvenc lett a közbeszerzéseknél, de a Normafánál tervezett fakivágások miatt került most a figyelem...","id":"201946_penta_nem_csak_anormafanal_jarcsucsra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5721f7ba-0508-4c64-9cc4-54e51cb29c57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36c25751-4460-4c8f-a273-9ea28d15c818","keywords":null,"link":"/360/201946_penta_nem_csak_anormafanal_jarcsucsra","timestamp":"2019. november. 16. 09:00","title":"Máshol is hasít a cég, amelyik a Normafánál fákat vághat ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a410091c-ed00-4170-a991-09564802e091","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A magyar származású üzletember szerint a magyar kormányfő csak szeretné, ha személyes konfliktus lenne köztük.","shortLead":"A magyar származású üzletember szerint a magyar kormányfő csak szeretné, ha személyes konfliktus lenne köztük.","id":"20191116_Soros_Orban_nacionalizmus_interju","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a410091c-ed00-4170-a991-09564802e091&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1bf3f3d-a7e9-45d7-bd07-8ce4e5791bc5","keywords":null,"link":"/vilag/20191116_Soros_Orban_nacionalizmus_interju","timestamp":"2019. november. 16. 14:38","title":"Soros: Orbánnak a nacionalizmus csak egy eszköz, hogy hatalmon maradjon és elfedje a korrupciót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e158ba4f-60a2-442e-b260-de3b0c4d3272","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A közösségi oldal letiltotta egy tetováló képeit, aki mellráktúlélőknek készít új mellbimbókat. ","shortLead":"A közösségi oldal letiltotta egy tetováló képeit, aki mellráktúlélőknek készít új mellbimbókat. ","id":"20191116_Felfujhato_mell_tiltakozas_Facebook","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e158ba4f-60a2-442e-b260-de3b0c4d3272&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"545daaaa-8ed0-4489-82a0-df5c105e1203","keywords":null,"link":"/elet/20191116_Felfujhato_mell_tiltakozas_Facebook","timestamp":"2019. november. 16. 19:13","title":"Felfújható mellel tiltakoztak a Facebook ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]