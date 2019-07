Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8ead45e3-4e78-4c8b-a8ad-dfdeab9bf312","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kevin Smith nem tudja elengedni a klasszikus párost, pedig már jót tenne nekik.","shortLead":"Kevin Smith nem tudja elengedni a klasszikus párost, pedig már jót tenne nekik.","id":"20190719_A_kilencvenes_evek_elomaszott_a_sirbol_es_jon_vele_Jay_es_Nema_Bob","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8ead45e3-4e78-4c8b-a8ad-dfdeab9bf312&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f07ce33-0026-44ba-ab62-cafbecb8627e","keywords":null,"link":"/kultura/20190719_A_kilencvenes_evek_elomaszott_a_sirbol_es_jon_vele_Jay_es_Nema_Bob","timestamp":"2019. július. 19. 15:11","title":"A kilencvenes évek előmászott, és jön vele Jay és Néma Bob","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45ead81f-2bea-4498-aa46-57ad4db1ee2f","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Nem véletlenül, hiszen a barátok az információkat felhasználták sportfogadások kötésekor.","shortLead":"Nem véletlenül, hiszen a barátok az információkat felhasználták sportfogadások kötésekor.","id":"20190718_Elore_szolt_baratainak_az_atigazolasarol_hat_jetre_eltiltottak_a_Liverpool_volt_focistajat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=45ead81f-2bea-4498-aa46-57ad4db1ee2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b34f5ec-375c-457b-a4f1-f7ddb8f60f3b","keywords":null,"link":"/sport/20190718_Elore_szolt_baratainak_az_atigazolasarol_hat_jetre_eltiltottak_a_Liverpool_volt_focistajat","timestamp":"2019. július. 18. 14:59","title":"Előre szólt barátainak az átigazolásáról, hat hétre eltiltották a Liverpool volt focistáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A pályázatíró cégeket egy számviteli végzettséggel rendelkező nő irányította. A bűnszervezet 2,1 milliárd forinthoz jutott hozzá jogosulatlanul.","shortLead":"A pályázatíró cégeket egy számviteli végzettséggel rendelkező nő irányította. A bűnszervezet 2,1 milliárd forinthoz...","id":"20190719_allami_unios_tamogatas_bunszervezet_szamviteli_vegzettseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c556e7b8-9db1-4d1a-ba8d-a791baa5f1b1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190719_allami_unios_tamogatas_bunszervezet_szamviteli_vegzettseg","timestamp":"2019. július. 19. 09:45","title":"Állami és uniós támogatásokat nyúlt le egy magyar bűnszervezet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8149a7af-a442-422a-80bc-02c44a5343bf","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A-listás hiphopelőadók, afrikai énekesek és Beyoncé családja működött közre az énekes új, The Gift című albumján, amelyet Az oroszlánkirály című film inspirált. ","shortLead":"A-listás hiphopelőadók, afrikai énekesek és Beyoncé családja működött közre az énekes új, The Gift című albumján...","id":"20190719_beyonce_blue_ivy_carter_az_oroszlankiraly","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8149a7af-a442-422a-80bc-02c44a5343bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bc01463-139d-41e2-88e6-ab1a7873e86a","keywords":null,"link":"/kultura/20190719_beyonce_blue_ivy_carter_az_oroszlankiraly","timestamp":"2019. július. 19. 17:07","title":"Beyoncé lányát is hallhatjuk énekelni Az oroszlánkirályhoz készült albumon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6aa594ef-28ad-4860-9085-90680e95ce8b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A pénz évezredeken keresztül rendkívül változatos formákat öltött, kezdetben egy-egy ritka madártoll, kagyló, később fémrög vagy megmunkált érme alakjában jelent meg. A hvg.hu tízrészes kriptovaluta-sorozatának második cikkét olvashatják.\r

","shortLead":"A pénz évezredeken keresztül rendkívül változatos formákat öltött, kezdetben egy-egy ritka madártoll, kagyló, később...","id":"20190720_a_penz_rovid_tortenete","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6aa594ef-28ad-4860-9085-90680e95ce8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b321f98f-9bee-4310-9672-2759782091fa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190720_a_penz_rovid_tortenete","timestamp":"2019. július. 20. 09:00","title":"A sótól a cigarettáig, a bankjegyektől a kriptovalutákig - a pénz rövid története","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac8b839a-c488-48bd-ab57-25f6f4e8b349","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyértelmű nyomok bukkantak fel a Play Store amerikai felületén, amelyek szerint az Electronic Arts új Plants vs. Zombies játékot készít. ","shortLead":"Egyértelmű nyomok bukkantak fel a Play Store amerikai felületén, amelyek szerint az Electronic Arts új Plants vs...","id":"20190718_plants_vs_zombies_3_electronic_arts_mobiljatek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ac8b839a-c488-48bd-ab57-25f6f4e8b349&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1432a75-91dc-4088-9379-bc2046242c37","keywords":null,"link":"/tudomany/20190718_plants_vs_zombies_3_electronic_arts_mobiljatek","timestamp":"2019. július. 18. 13:03","title":"Emlékszik még a Plants vs. Zombies játékra? Készül az új, és sokkal szebb rész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b318e12-7bf2-43cd-b675-067d26bce1ed","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Megoldást kerestek az uniós belügyminiszterek, hogy ne fulladjanak meg a menekültek, a V4-ek inkább vétóztak. ","shortLead":"Megoldást kerestek az uniós belügyminiszterek, hogy ne fulladjanak meg a menekültek, a V4-ek inkább vétóztak. ","id":"20190718_Eletet_mentettek_volna_az_unios_belugyminiszterek_Magyarorszag_inkabb_vetozott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4b318e12-7bf2-43cd-b675-067d26bce1ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"652d015a-680d-47c7-b467-73c4f440eea3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190718_Eletet_mentettek_volna_az_unios_belugyminiszterek_Magyarorszag_inkabb_vetozott","timestamp":"2019. július. 18. 17:13","title":"Magyarország megint megtrollkodott egy uniós nyilatkozatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79d764c4-80a3-437a-89cb-6557f5dbea1f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy vicceskedő Facebook-eseménynek, amely az 51-es körzet lerohanására ösztönzi a résztvevőket, még a Pornhubon is érződik a hatása. Ráadásul Amerikától messze, egy európai országban keresnek rá a legtöbben a \"földönkívüliekkel való szex\" címkére. ","shortLead":"Egy vicceskedő Facebook-eseménynek, amely az 51-es körzet lerohanására ösztönzi a résztvevőket, még a Pornhubon is...","id":"20190718_","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=79d764c4-80a3-437a-89cb-6557f5dbea1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06d5353b-1527-4f68-afce-b2396018e423","keywords":null,"link":"/kultura/20190718_","timestamp":"2019. július. 19. 07:35","title":"Az ufóhívők már a legnagyobb pornóoldalon keresik a földönkívülieket ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]