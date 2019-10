Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6dcb5b1a-61f2-4b7d-ba15-24820ad45fe0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Közel ezer magyar fizikai dolgozót kérdeztek arról, mi motiválja őket, hogy a munkahelyükön maradjanak, és milyen bajok vezetnek a felmondásukhoz.","shortLead":"Közel ezer magyar fizikai dolgozót kérdeztek arról, mi motiválja őket, hogy a munkahelyükön maradjanak, és milyen bajok...","id":"20191002_Ceges_buli_helyett_teljesitmenybonusz_kell_a_munkasoknak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6dcb5b1a-61f2-4b7d-ba15-24820ad45fe0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ea6ab1b-b781-4e51-ae24-c773be353358","keywords":null,"link":"/kkv/20191002_Ceges_buli_helyett_teljesitmenybonusz_kell_a_munkasoknak","timestamp":"2019. október. 02. 09:07","title":"Céges buli helyett teljesítménybónusz kell a munkásoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aaa406a9-294a-4210-9f75-536d18ebab94","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A döntése ellen lázadó képviselők válaszul megszavazták az elnök felfüggesztését hivatalából.","shortLead":"A döntése ellen lázadó képviselők válaszul megszavazták az elnök felfüggesztését hivatalából.","id":"20191001_A_perui_elnok_feloszlatta_a_parlamentet_az_ellenzek_nem_engedelmeskedik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aaa406a9-294a-4210-9f75-536d18ebab94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9173293f-2ef0-478f-b7ef-5f19a4dc7f23","keywords":null,"link":"/vilag/20191001_A_perui_elnok_feloszlatta_a_parlamentet_az_ellenzek_nem_engedelmeskedik","timestamp":"2019. október. 01. 06:42","title":"A perui elnök feloszlatta a parlamentet, az ellenzék nem engedelmeskedik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7033d90-4aec-499f-9f91-5e5c7e58aea6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ő maga is többgyermekes anya, így tudja, milyen nehéz helytállni mindkét fronton egyszerre. 