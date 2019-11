Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5578a204-48df-448a-9a26-0210e2deb909","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lap úgy tudja, hogy az ellenzék most a kormányképes erő képét akarja majd mutatni, ezért inkább kevesebb rendbontást terveznek. ","shortLead":"A lap úgy tudja, hogy az ellenzék most a kormányképes erő képét akarja majd mutatni, ezért inkább kevesebb rendbontást...","id":"20191119_Nepszava_Felhagy_az_ellenzek_a_radikalis_parlamenti_akciokkal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5578a204-48df-448a-9a26-0210e2deb909&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b32f306d-88ea-47a9-ad64-44f666820588","keywords":null,"link":"/itthon/20191119_Nepszava_Felhagy_az_ellenzek_a_radikalis_parlamenti_akciokkal","timestamp":"2019. november. 19. 06:45","title":"Népszava: Felhagy az ellenzék a radikális parlamenti akciókkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13b2f531-0069-41f0-b179-4b4dc2ef309c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A felek a parkoló ügyében is egyeztettek.","shortLead":"A felek a parkoló ügyében is egyeztettek.","id":"20191118_karacsony_gergely_pokorni_zoltan_fogaskereku_normafa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=13b2f531-0069-41f0-b179-4b4dc2ef309c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee19ea86-0e25-4d16-87fa-ba77ca1be54e","keywords":null,"link":"/itthon/20191118_karacsony_gergely_pokorni_zoltan_fogaskereku_normafa","timestamp":"2019. november. 18. 19:10","title":"Karácsony és Pokorni arra kéri a kormányt, hosszabbítsák meg a fogaskerekűt a Normafáig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"061a0ad7-84e4-4537-ab97-2e9ef3ce4fcb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Évente új készüléket vesz? Vagy évekig elvan a mobiljával? Ár alapján választ? Vagy mindent megadna az egyhetes üzemidőért? Töltse ki rövid kérdőívünket!","shortLead":"Évente új készüléket vesz? Vagy évekig elvan a mobiljával? Ár alapján választ? Vagy mindent megadna az egyhetes...","id":"20191118_uj_okostelefon_vasarlasa_szempontok_funkciok_kerdoiv","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=061a0ad7-84e4-4537-ab97-2e9ef3ce4fcb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48d84403-f87d-4825-b85a-a2252f6f5d10","keywords":null,"link":"/tudomany/20191118_uj_okostelefon_vasarlasa_szempontok_funkciok_kerdoiv","timestamp":"2019. november. 18. 08:33","title":"Töltse ki, 2 perc az egész: most elmondhatja, milyen okostelefont szeretne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f127a6ea-e9b7-41fd-96ac-58e44eb620b3","c_author":"Muck Tibor","category":"360","description":"A legnagyobb cégek rangsora után a legnagyobb nyereséget elérő 500 cég toplistáját is elkészítette a HVG. A benne szereplő vállalatok eredménye látványosan nőtt, a legnagyobb ugrásokat azonban a magyar gazdaságon kívül álló okok magyarázzák.","shortLead":"A legnagyobb cégek rangsora után a legnagyobb nyereséget elérő 500 cég toplistáját is elkészítette a HVG. A benne...","id":"20191118_Top500_Adot_optimalizalni_tudni_kell","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f127a6ea-e9b7-41fd-96ac-58e44eb620b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"539ff8b6-c62c-44d6-a634-2f618a01ec59","keywords":null,"link":"/360/20191118_Top500_Adot_optimalizalni_tudni_kell","timestamp":"2019. november. 18. 19:01","title":"Top 500: A nagyság kevés, adót optimalizálni tudni kell ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"725fdf1c-b253-42bd-832c-7ad51e249d4c","c_author":"Gáti Júlia","category":"360","description":"Új egészségipari stratégiát írtak Palkovics László innovációs minisztériumában. Az igazi medikai szolgáltatások alig fejlődtek valamit, mindenki inkább csak a pancsolással törődik.","shortLead":"Új egészségipari stratégiát írtak Palkovics László innovációs minisztériumában. Az igazi medikai szolgáltatások alig...","id":"201946__egeszsegturizmus__penzek_elszamolatlanul__labaztatas__nagyotmondok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=725fdf1c-b253-42bd-832c-7ad51e249d4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fca160c1-3bfd-410f-adf1-35977377ad1a","keywords":null,"link":"/360/201946__egeszsegturizmus__penzek_elszamolatlanul__labaztatas__nagyotmondok","timestamp":"2019. november. 18. 07:00","title":"Sok milliárd ment el rá, mégis egy helyben topog az egészségturizmus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f35f119a-1abb-4233-81bf-096a25ce932e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hogy milyen nagy a baj az országban, azt elég jól visszaadja a GVA nevű szervezet statisztikája, amely az összes fegyveres tömegtámadást regisztrálja az államokban. ","shortLead":"Hogy milyen nagy a baj az országban, azt elég jól visszaadja a GVA nevű szervezet statisztikája, amely az összes...","id":"20191118_Tobb_tomeglovoldozes_volt_az_Egyesult_Allamokban_mint_ahany_nap_van_egy_evben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f35f119a-1abb-4233-81bf-096a25ce932e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2086bccb-09b4-453b-880a-8d28b815b78b","keywords":null,"link":"/elet/20191118_Tobb_tomeglovoldozes_volt_az_Egyesult_Allamokban_mint_ahany_nap_van_egy_evben","timestamp":"2019. november. 18. 13:10","title":"Minden napra jut legalább egy tömeglövöldözés az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15f0cade-0d51-44f0-a3b8-4b59834efd74","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy régi Boeing 757-es – előbb utasokat, majd csomagokat szállító – repülőgép törzséből készíttetett limitált példányszámban kulcstartókat, poggyászcímkéket a gépet 15 éven át használó, idén 50 éves DHL Express.","shortLead":"Egy régi Boeing 757-es – előbb utasokat, majd csomagokat szállító – repülőgép törzséből készíttetett limitált...","id":"20191118_dhl_express_boeing_757_kulcstarto_poggyaszcimke_aviationtag_bordbar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=15f0cade-0d51-44f0-a3b8-4b59834efd74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b6cc870-8190-4a8e-bace-1f9b66c66978","keywords":null,"link":"/tudomany/20191118_dhl_express_boeing_757_kulcstarto_poggyaszcimke_aviationtag_bordbar","timestamp":"2019. november. 18. 11:33","title":"Szétkaptak egy Boeing 757-est, de annyira, hogy kulcstartókat csináltak belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7faf1f35-168f-45de-be4c-7a018ddac03b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A magyar uniós biztosjelölt csütörtöki meghallgatása után írásban igyekezett meggyőzni a képviselőket a kormánytól való függetlenségéről.","shortLead":"A magyar uniós biztosjelölt csütörtöki meghallgatása után írásban igyekezett meggyőzni a képviselőket a kormánytól való...","id":"20191118_varhelyi_oliver_brusszel_biztosjelolt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7faf1f35-168f-45de-be4c-7a018ddac03b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fe4c36f-0553-462f-9a79-ba470331b9cc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191118_varhelyi_oliver_brusszel_biztosjelolt","timestamp":"2019. november. 18. 15:43","title":"Átment a brüsszeli vizsgáján Várhelyi Olivér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]