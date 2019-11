Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fcadd08f-71a4-41bb-9c47-76254798e520","c_author":"HVG","category":"360","description":"Orbán Viktor vejének eliosbeli üzlettársa is közreműködött abban az üzletben, amellyel hongkongi kézbe került a pesti Belváros egy nagyon különleges épülete.","shortLead":"Orbán Viktor vejének eliosbeli üzlettársa is közreműködött abban az üzletben, amellyel hongkongi kézbe került a pesti...","id":"20191120_STNDL12_Ingatlan_Rakosibunker","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fcadd08f-71a4-41bb-9c47-76254798e520&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6179bf2c-5a20-4a58-814f-5e135ce46b98","keywords":null,"link":"/360/20191120_STNDL12_Ingatlan_Rakosibunker","timestamp":"2019. november. 20. 14:01","title":"A hongkongiak már Rákosi atombunkerében vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f36e670a-b0d2-4d32-82b3-b50df523f590","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagyjából 3 millió forinttal több végkielégítést javasolt egy fideszes képviselő Wintermantel Zsoltnak, de a többség nem járult hozzá.","shortLead":"Nagyjából 3 millió forinttal több végkielégítést javasolt egy fideszes képviselő Wintermantel Zsoltnak, de a többség...","id":"20191120_Leszavaztak_a_volt_ujpesti_polgarmester_extra_vegkielegiteset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f36e670a-b0d2-4d32-82b3-b50df523f590&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b711a18c-9641-42f2-bf49-842cb62c618a","keywords":null,"link":"/itthon/20191120_Leszavaztak_a_volt_ujpesti_polgarmester_extra_vegkielegiteset","timestamp":"2019. november. 20. 09:59","title":"Leszavazták a volt újpesti polgármester extra végkielégítését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a81f0373-bad8-4e50-847d-b5fd8282ac2a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megtagadták tőle a végkielégítést, mert nem akart honvédelmi dolgozó lenni. Ebből lett a per.","shortLead":"Megtagadták tőle a végkielégítést, mert nem akart honvédelmi dolgozó lenni. Ebből lett a per.","id":"20191118_magyar_helsinki_bizottsag_apolono_honvedkorhaz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a81f0373-bad8-4e50-847d-b5fd8282ac2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c6fbaae-3695-4ab2-b067-821a6d52c831","keywords":null,"link":"/itthon/20191118_magyar_helsinki_bizottsag_apolono_honvedkorhaz","timestamp":"2019. november. 18. 15:52","title":"Pert nyert a Honvédkórház ellen a dolgozó, aki nem akarta, hogy honvédségi állományba vegyék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d1aa0a5-6273-4f6b-a33a-b3d36a40cc83","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"sport","description":"Negyedóra után hátrányba kerültünk Wales ellen, de az első félidőben legalább a pályán voltunk, a másodikban már esélyünk sem maradt. A cardiffi vereség után még abban reménykedhetünk, hogy jövő tavaszra, amikor a Nemzetek Ligájában kvázi pótselejtezőket játszunk, valamit javítunk.","shortLead":"Negyedóra után hátrányba kerültünk Wales ellen, de az első félidőben legalább a pályán voltunk, a másodikban már...","id":"20191119_Wales_Magyarorszag_Eb_selejtezo_vereseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2d1aa0a5-6273-4f6b-a33a-b3d36a40cc83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77318220-e81b-4c28-be83-1af876d1b340","keywords":null,"link":"/sport/20191119_Wales_Magyarorszag_Eb_selejtezo_vereseg","timestamp":"2019. november. 19. 23:19","title":"Kilátástalan meccsen maradt le a magyar válogatott az Eb-ről, egyelőre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7f3508e-ec26-4e42-8955-8b8fb16ad4a4","c_author":"HVG Extra A Nő","category":"brandchannel","description":"Bonyolult a nők mai, magyarországi munkaerőpiaci helyzete – beidegződött, évtizedes társadalmi hagyományok és minták csapnak össze a friss munkaerőpiaci igények által megkívánt rugalmassággal, tudatossággal és kommunikációs képességekkel. Közép- vagy felsővezetőként még nehezebbek a kihívások.","shortLead":"Bonyolult a nők mai, magyarországi munkaerőpiaci helyzete – beidegződött, évtizedes társadalmi hagyományok és minták...","id":"20191119_Hogyan_segithetik_egymast_a_nok_Multbeli_mintak_a_jovo_munkahelyein","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c7f3508e-ec26-4e42-8955-8b8fb16ad4a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4e7c343-eaa7-4465-92a8-0bfe1c959e83","keywords":null,"link":"/brandchannel/20191119_Hogyan_segithetik_egymast_a_nok_Multbeli_mintak_a_jovo_munkahelyein","timestamp":"2019. november. 20. 09:30","title":"Hogyan segíthetik egymást a nők? Múltbéli minták a jövő munkahelyein","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"HVG Extra A Nő","c_partnerlogo":"7d7b7363-e571-4fe7-99c3-a7225075db95","c_partnertag":"hvgextrano"},{"available":true,"c_guid":"a2f6de86-eb81-4392-bef0-b9093fd9ea62","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az Egy nő fogságban című dokumentumfilm második részében szemtanúi lehetünk a rabszolgasorban tartott Maris mindennapi megaláztatásának. A nő nevére hitelt vettek fel, amivel sakkban tartják, de a rendőrség nem segít.","shortLead":"Az Egy nő fogságban című dokumentumfilm második részében szemtanúi lehetünk a rabszolgasorban tartott Maris mindennapi...","id":"20191118_Doku360_Egy_no_fogsagban_masodik_resz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a2f6de86-eb81-4392-bef0-b9093fd9ea62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5129c6f-04c7-4fd4-9960-64181a3a5122","keywords":null,"link":"/360/20191118_Doku360_Egy_no_fogsagban_masodik_resz","timestamp":"2019. november. 19. 19:00","title":"Doku360: \"Most meghaltál, azt írtad alá\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4df12007-9af4-4fe4-abd4-a66393970d08","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tizenöt gyerek érkezett az őszi szünet egyik délelőttjén a SignAll Technologies bázisára, hogy teszteljék a siketek és hallók egymás közti, zökkenőmentes kommunikációját forradalmasítani készülő, magyar fejlesztésű technológiát – adta hírül a vállalkozás. A jelnyelvet valós időben angolra fordítani képes mesterséges intelligencián alapuló technológia gyakorlatilag készen áll.","shortLead":"Tizenöt gyerek érkezett az őszi szünet egyik délelőttjén a SignAll Technologies bázisára, hogy teszteljék a siketek és...","id":"20191120_signall_learn_asl_jelnyelv_tanito_fordito_technologia_mesterseges_intelligencia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4df12007-9af4-4fe4-abd4-a66393970d08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a26193b-2460-4cc1-bbed-5a2f92026269","keywords":null,"link":"/tudomany/20191120_signall_learn_asl_jelnyelv_tanito_fordito_technologia_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2019. november. 20. 13:33","title":"15 gyerek már kipróbálhatta a menő magyar technológiát, amely valós időben fordítja a jelnyelvet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"922bd564-844d-4bb0-83ec-f1cf88931dfa","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az amerikai, súlyos ideg- és izomrendszeri betegségben szenvedő Nash Stinemannek két évet sem jósoltak az orvosok, mégis a kisfiú a hétvégén ünnepelhette meg a 3. születésnapját. A környékbéliek összefogtak, és egy parádés felvonulást tartottak ez alkalomból. ","shortLead":"Az amerikai, súlyos ideg- és izomrendszeri betegségben szenvedő Nash Stinemannek két évet sem jósoltak az orvosok...","id":"20191119_Osszefogott_a_kornyek_az_izomsorvadasos_kisfiuert_paradeval_unnepeltek_meg_a_szuletesnapjat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=922bd564-844d-4bb0-83ec-f1cf88931dfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c44c61be-b21e-4430-bba4-e4c7455243b1","keywords":null,"link":"/elet/20191119_Osszefogott_a_kornyek_az_izomsorvadasos_kisfiuert_paradeval_unnepeltek_meg_a_szuletesnapjat","timestamp":"2019. november. 19. 10:17","title":"Összefogott a környék az izomsorvadásos kisfiúért, parádéval ünnepelték meg a születésnapját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]