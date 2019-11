Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"43ca46e8-6077-431c-b57a-9617abaae62e","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Mozart felesége szerint a zeneszerző rajongott a táncért.","shortLead":"Mozart felesége szerint a zeneszerző rajongott a táncért.","id":"20191119_A_becsult_leutesi_ar_duplajaert_kelt_el_Mozart_egy_fiatalkori_partituraja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=43ca46e8-6077-431c-b57a-9617abaae62e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6a73f9a-5007-4b0a-8e9c-69e3abded968","keywords":null,"link":"/kultura/20191119_A_becsult_leutesi_ar_duplajaert_kelt_el_Mozart_egy_fiatalkori_partituraja","timestamp":"2019. november. 19. 09:51","title":"Elképesztő áron kelt el Mozart fiatalkori partitúrája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fef6cd4d-09d5-4c6c-9f1c-44d4d239a0fc","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Kúria jogegységi döntése szerint ha valaki saját elhatározásból közli, hogy vérontást fog elkövetni, börtönbüntetésre ítélhető. ","shortLead":"A Kúria jogegységi döntése szerint ha valaki saját elhatározásból közli, hogy vérontást fog elkövetni, börtönbüntetésre...","id":"20191119_A_fenyegeto_uzenetekert_is_borton_jarhat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fef6cd4d-09d5-4c6c-9f1c-44d4d239a0fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"862f09a6-83d4-4a04-9e33-3d229f8c046a","keywords":null,"link":"/itthon/20191119_A_fenyegeto_uzenetekert_is_borton_jarhat","timestamp":"2019. november. 19. 07:07","title":"A fenyegető üzenetekért is börtön járhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80752d82-3c7c-4e57-9699-a0d1192e2a1a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A felek közlése alapján úgy tűnik, nem lesz akadálya a 2023-as atlétikai világbajnokságnak.","shortLead":"A felek közlése alapján úgy tűnik, nem lesz akadálya a 2023-as atlétikai világbajnokságnak.","id":"20191118_A_fopolgarmester_az_atletika_mellett__Karacsony_a_Magyar_Atletikai_Szovetseg_vezetoivel_talalkozott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=80752d82-3c7c-4e57-9699-a0d1192e2a1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"919a8214-ff20-4313-850f-6491a0cedfe5","keywords":null,"link":"/itthon/20191118_A_fopolgarmester_az_atletika_mellett__Karacsony_a_Magyar_Atletikai_Szovetseg_vezetoivel_talalkozott","timestamp":"2019. november. 18. 16:49","title":"„A főpolgármester az atlétika mellett” – írták Karácsonyról a vele találkozó atlétikai vezetők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b26c70ad-975c-4108-b161-1c18219c86ef","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Az értékesítők élete nem más, mint célkitűzéseik megvalósítása, értékesítési céljaik felé tett utazás. Minden értékesítőben él öt általános, „úti céllal” kapcsolatos hiedelem.","shortLead":"Az értékesítők élete nem más, mint célkitűzéseik megvalósítása, értékesítési céljaik felé tett utazás. Minden...","id":"20191119_Az_ertekesites_titkos_kodja__avagy_mi_kulonbozteti_meg_a_gyozteseket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b26c70ad-975c-4108-b161-1c18219c86ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ecd656a-320d-416e-8fec-aedf19252699","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20191119_Az_ertekesites_titkos_kodja__avagy_mi_kulonbozteti_meg_a_gyozteseket","timestamp":"2019. november. 19. 14:15","title":"Az értékesítés titkos kódja - avagy mi különbözteti meg a győzteseket?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13b2f531-0069-41f0-b179-4b4dc2ef309c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A felek a parkoló ügyében is egyeztettek.","shortLead":"A felek a parkoló ügyében is egyeztettek.","id":"20191118_karacsony_gergely_pokorni_zoltan_fogaskereku_normafa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=13b2f531-0069-41f0-b179-4b4dc2ef309c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee19ea86-0e25-4d16-87fa-ba77ca1be54e","keywords":null,"link":"/itthon/20191118_karacsony_gergely_pokorni_zoltan_fogaskereku_normafa","timestamp":"2019. november. 18. 19:10","title":"Karácsony és Pokorni arra kéri a kormányt, hosszabbítsák meg a fogaskerekűt a Normafáig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51092546-1eb0-4877-9fc3-1be64ab38a8d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Piros ridikült, okostelefonokat is vásároltak a kistérségi szociális intézményben abból a pénzből, amit az ellátottakra utalt az állam. Ráadásul több pénzt is hívtak le, mint ahány rászorulót valójában segítettek, a beosztottakat bírták rá a hamis naplók megírására.","shortLead":"Piros ridikült, okostelefonokat is vásároltak a kistérségi szociális intézményben abból a pénzből, amit az ellátottakra...","id":"20191118_Az_ellatottakra_szant_penzt_nyulta_le_az_intezmenyvezeto_birosagi_ugy_lett_belole","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=51092546-1eb0-4877-9fc3-1be64ab38a8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e88e9783-c421-402e-94f5-80fbf51e71c0","keywords":null,"link":"/kkv/20191118_Az_ellatottakra_szant_penzt_nyulta_le_az_intezmenyvezeto_birosagi_ugy_lett_belole","timestamp":"2019. november. 18. 15:20","title":"Táskát és telefont vásároltak a hajléktalanok támogatására szánt pénzből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ad7a54a-3f1e-425a-a93d-eb78eb8658af","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Az Orbán-kormány családvédelmi intézkedései ellenére sem születik elég gyerek, ezért már zajlik a Nemzeti Humán Reprodukciós Program előkészítése, ami a férfiak meddőségét szorítaná vissza – tudta meg a hvg.hu. Az intézkedéscsomag a férfiakat buzdítaná nagyobb tudatosságra és egészséges életmódra, de kérdés, hogy a kormány ezt letudja pár kampánnyal, vagy megteremti-e a feltételeket ahhoz, hogy valóban javuljon a magyar férfiak egészsége. Szakmai forrásaink szerint rég szükség lenne központilag támogatott ösztönzőkre, mert nálunk a probléma állami kezelése sehol nem tart, míg más országokban például a meddőségen segítő spermadonoroknak adókedvezmény jár.","shortLead":"Az Orbán-kormány családvédelmi intézkedései ellenére sem születik elég gyerek, ezért már zajlik a Nemzeti Humán...","id":"20191120_Meddo_ferfiakra_szabott_nemzeti_programmal_dobnak_meg_Kaslerek_a_magyar_gyerekek_szamat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6ad7a54a-3f1e-425a-a93d-eb78eb8658af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"739279de-e975-442a-aacf-9b0558f5e360","keywords":null,"link":"/itthon/20191120_Meddo_ferfiakra_szabott_nemzeti_programmal_dobnak_meg_Kaslerek_a_magyar_gyerekek_szamat","timestamp":"2019. november. 20. 06:30","title":"Nemzőképtelen férfiaknak szóló nemzeti programon dolgoznak Káslerék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c462382a-b79f-42b8-a30b-f011d59e5555","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Olaszország 9-1-re nyert Örményország ellen.","shortLead":"Olaszország 9-1-re nyert Örményország ellen.","id":"20191119_Svajc_es_Dania_is_ott_lesz_az_Europabajnoksagon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c462382a-b79f-42b8-a30b-f011d59e5555&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14fa1285-27f3-42ec-a5d0-d8b1604f4022","keywords":null,"link":"/sport/20191119_Svajc_es_Dania_is_ott_lesz_az_Europabajnoksagon","timestamp":"2019. november. 19. 07:28","title":"Svájc és Dánia is ott lesz az Európa-bajnokságon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]