[{"available":true,"c_guid":"5058a6cc-a87d-4d5a-8e15-1f766a253c99","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A választókerületi elnök szerint a csoportüléseken született döntések többször a közösségi médiában köszöntek vissza, többen pedig a párt politikai ellenfeleit támogatták.","shortLead":"A választókerületi elnök szerint a csoportüléseken született döntések többször a közösségi médiában köszöntek vissza...","id":"20191120_fidesz_siofok_alapszervezet_feloszlas_witzmann_mihaly","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5058a6cc-a87d-4d5a-8e15-1f766a253c99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"060eed11-e001-4653-91ad-9e6283f215e8","keywords":null,"link":"/itthon/20191120_fidesz_siofok_alapszervezet_feloszlas_witzmann_mihaly","timestamp":"2019. november. 20. 12:36","title":"Feloszlik a Fidesz siófoki alapszervezete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d4074cb-d473-498d-8ab2-aa73ece6a6c7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Pár órával a Wales-Magyarország labdarúgó Eb-selejtező előtt a magyar szurkolók is megérkeztek Cardiffba, és egyből be is mutatták énektudásukat. Nem szpojlerezünk, de ez nem a Nélküled. És nem finomkodtak. A meccset kövesse a hvg.hu percről percre tudósításában.","shortLead":"Pár órával a Wales-Magyarország labdarúgó Eb-selejtező előtt a magyar szurkolók is megérkeztek Cardiffba, és egyből be...","id":"20191119_Cardiffbol_jelentjuk_a_magyar_szurkolok_dalban_mutatkoztak_be","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2d4074cb-d473-498d-8ab2-aa73ece6a6c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84bdbf96-a768-451a-945a-27966da11890","keywords":null,"link":"/kultura/20191119_Cardiffbol_jelentjuk_a_magyar_szurkolok_dalban_mutatkoztak_be","timestamp":"2019. november. 19. 16:57","title":"Cardiffból jelentjük: a magyar szurkolók dalban mutatkoztak be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f9218d1-8db3-488a-82da-855bfcdc2f09","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Alaptörvénybe ütközik a kgfb-törvénynek az a része a Magyar Autóklub szerint, amely a bonus-malus rendeletet szabályozza.","shortLead":"Alaptörvénybe ütközik a kgfb-törvénynek az a része a Magyar Autóklub szerint, amely a bonus-malus rendeletet...","id":"20191120_alkotmanybirosag_autoklub_kfgb_biztositas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1f9218d1-8db3-488a-82da-855bfcdc2f09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af5d9fbe-db4f-443e-87ce-e47e570d4fc7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191120_alkotmanybirosag_autoklub_kfgb_biztositas","timestamp":"2019. november. 20. 09:06","title":"Alkotmánybírósághoz fordul az autóklub a biztosítók új díjszabásai miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"489ba2c0-2e8f-463d-9fa2-0f2ad020c737","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20191120_Marabu_FekNyuz_Fociparade","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=489ba2c0-2e8f-463d-9fa2-0f2ad020c737&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb5c1350-bf5f-4309-979d-20f82af73d11","keywords":null,"link":"/itthon/20191120_Marabu_FekNyuz_Fociparade","timestamp":"2019. november. 20. 15:35","title":"Marabu FékNyúz: Fociparádé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4863e90-85c7-454a-a6a1-c766ff7ebd1c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Kúria is a jogvédő szervezetnek adott igazat egy személyiségi jogi perben. A kormány köti az ebet a karóhoz. A kormány köti az ebet a karóhoz.","id":"20191121_kormany_kuria_dontes_magyar_helsinki_bizottsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d4863e90-85c7-454a-a6a1-c766ff7ebd1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5230767d-b9c3-44b6-b705-533b32d0c68c","keywords":null,"link":"/itthon/20191121_kormany_kuria_dontes_magyar_helsinki_bizottsag","timestamp":"2019. november. 21. 10:45","title":"Sértődötten vágott vissza a kormány a Magyar Helsinki Bizottságnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ff06204-f5da-4caa-98f6-307c629992e9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az eddigi 19 után újabb 21 vonatot rendelnek.","shortLead":"Az eddigi 19 után újabb 21 vonatot rendelnek.","id":"20191120_Meg_tobb_emeletes_vonatot_vesz_a_MAV","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3ff06204-f5da-4caa-98f6-307c629992e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4107400a-6ddc-4afc-9aec-4906334b613e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191120_Meg_tobb_emeletes_vonatot_vesz_a_MAV","timestamp":"2019. november. 20. 11:54","title":"Még több emeletes vonatot vesz a MÁV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86077135-fa47-4529-a855-f404437cec43","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Nem volt róluk igazolás, így nem lehetett tudni, egészségesek-e.","shortLead":"Nem volt róluk igazolás, így nem lehetett tudni, egészségesek-e.","id":"20191121_jeloletlen_sertes_nebih_tolna_megye","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=86077135-fa47-4529-a855-f404437cec43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0e032af-685b-4012-bf2f-542defa293b4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191121_jeloletlen_sertes_nebih_tolna_megye","timestamp":"2019. november. 21. 15:06","title":"104-ből 100 sertésnél bukkant problémákra a Nébih Tolna megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b599170-058a-44ad-8f8d-2b351e89e4d4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A menedzsment Oscarnak nevezett Thinkers50 Strategy Award „stratégia” kategória díját hozta el Tilcsik András Londonból. ","shortLead":"A menedzsment Oscarnak nevezett Thinkers50 Strategy Award „stratégia” kategória díját hozta el Tilcsik András...","id":"20191120_bill_gates_steve_jobs_tilcsik_andras_menedzsment_oscar_dij","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9b599170-058a-44ad-8f8d-2b351e89e4d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b906c64f-d368-4f30-810c-401ca9426b97","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191120_bill_gates_steve_jobs_tilcsik_andras_menedzsment_oscar_dij","timestamp":"2019. november. 20. 10:31","title":"Egykor Bill Gates és Steve Jobs nyerte el ezt a díjat, most egy magyar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]