Az amerikai szenátus helyi idő szerint kedden este egyhangúlag megszavazta a tiltakozókat támogató és egyben Kínát az erőszak veszélyeire figyelmeztető törvényjavaslatot.

Az amerikai szenátus helyi idő szerint kedden este egyhangúlag megszavazta a tiltakozókat támogató és egyben Kínát az erőszak veszélyeire figyelmeztető törvényjavaslatot. 2019. november. 20. 06:02 Az USA a hongkongi tüntetők mellé állt Esélyük sem volt. 2019. november. 19. 17:25 Forró vízzel teli gödörbe zuhant az autójuk, ketten meghaltak Oroszországban A svájci hatóságok már keresték egy ideje az autót. 2019. november. 19. 15:28 510 lóerős lopott Mercedes-AMG GT bukkant fel Röszkén A velencei Peggy Guggenheim Gyűjtemény igazgatója, kurátor, író, Peggy Guggenheim unokája – és most már Moholy-Nagy-díjas is. Karole P. B. Vail az idei év Moholy-Nagy-díjasa Az amerikai geofizikusok műholdfelvételek alapján gyűjtött adatokból olyan videót készítettek, amely a sarkvidéki jégolvadás gyorsaságát szemlélteti. Az eredmény azért is ijesztő, mert a valóságot ábrázolja. 2019. november. 19. 20:03 Sokkal gyorsabban olvad a sarki jég, mint hittük, drámai videón a változás Tizenöt gyerek érkezett az őszi szünet egyik délelőttjén a SignAll Technologies bázisára, hogy teszteljék a siketek és hallók egymás közti, zökkenőmentes kommunikációját forradalmasítani készülő, magyar fejlesztésű technológiát – adta hírül a vállalkozás. A jelnyelvet valós időben angolra fordítani képes mesterséges intelligencián alapuló technológia gyakorlatilag készen áll. 2019. november. 20. 13:33 15 gyerek már kipróbálhatta a menő magyar technológiát, amely valós időben fordítja a jelnyelvet A hódokat az országban 400 évvel ezelőtt kiirtották bundájukért, húsukért és pézsmamirigyükért. Most azonban nagy szükség lenne rájuk. Most azonban nagy szükség lenne rájuk. 2019. november. 20. 13:46 Különleges alakulat: Angliában bevetik a hódokat az áradások ellen A Petőfi Csarnok – Ifjúsági kultúra és szabadidőpolitika címmel kötet jelent meg, amely a Városligetben három évtizeden át működő intézmény első nyolc évének történéseit veszi végig. A hely, amit a Karthago nyitott meg, és ahol Nick Cave adott szabadtéri bulit. 2019. november. 20. 14:17 Azóta sincs még egy ilyen Budapesten – kötet jelent meg a Petőfi Csarnok történetéről