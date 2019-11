Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A rendőrség keresi a sofőrt.","shortLead":"A rendőrség keresi a sofőrt.","id":"20191120_bocs_halalos_gazolas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90cf0ec0-93f3-4206-9adf-afd946206e2b","keywords":null,"link":"/cegauto/20191120_bocs_halalos_gazolas","timestamp":"2019. november. 20. 10:57","title":"Elgázoltak és cserbenhagytak egy nőt Bőcsön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"490b7a5c-bc48-47bc-b8e0-e14c6e9d308d","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A szövetségi kapitány üzent a Wales elleni vesztes mérkőzés után. ","shortLead":"A szövetségi kapitány üzent a Wales elleni vesztes mérkőzés után. ","id":"20191121_marco_rossi_szovetsegi_kapitany_magyar_valogatott_uzenet_wales_utan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=490b7a5c-bc48-47bc-b8e0-e14c6e9d308d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbc2eadd-c8a6-4039-84be-f98215318713","keywords":null,"link":"/sport/20191121_marco_rossi_szovetsegi_kapitany_magyar_valogatott_uzenet_wales_utan","timestamp":"2019. november. 21. 13:27","title":"Rossi: Soha, semmilyen esetben nem leszek akadály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"656200c1-8cb9-4a96-9ae5-ecedf5112b09","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A YouTube újfajta hirdetései a kiterjesztett valóság segítségével mutatják meg, hogyan állna a leendő vásárlón a konkrétan hirdetett rúzs.","shortLead":"A YouTube újfajta hirdetései a kiterjesztett valóság segítségével mutatják meg, hogyan állna a leendő vásárlón...","id":"20191121_smink_kiterjesztett_valosag_ar_beauty_try_on_youtube","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=656200c1-8cb9-4a96-9ae5-ecedf5112b09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"324f3efb-454c-461a-91a3-d72169ed2376","keywords":null,"link":"/tudomany/20191121_smink_kiterjesztett_valosag_ar_beauty_try_on_youtube","timestamp":"2019. november. 21. 11:03","title":"Aki sminkeli magát, odalesz a YouTube új reklámjaiért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4863e90-85c7-454a-a6a1-c766ff7ebd1c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Kúria is a jogvédő szervezetnek adott igazat egy személyiségi jogi perben. A kormány köti az ebet a karóhoz.","shortLead":"A Kúria is a jogvédő szervezetnek adott igazat egy személyiségi jogi perben. A kormány köti az ebet a karóhoz.","id":"20191121_kormany_kuria_dontes_magyar_helsinki_bizottsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d4863e90-85c7-454a-a6a1-c766ff7ebd1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5230767d-b9c3-44b6-b705-533b32d0c68c","keywords":null,"link":"/itthon/20191121_kormany_kuria_dontes_magyar_helsinki_bizottsag","timestamp":"2019. november. 21. 10:45","title":"Sértődötten vágott vissza a kormány a Magyar Helsinki Bizottságnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Kósa Lajos párhuzamot vont a menekültek és turisták közt, NAV-fogás egy gardróbban, zaklatási botrány a Katonában. Ez a hvg360 esti hírösszefoglalója. ","shortLead":"Kósa Lajos párhuzamot vont a menekültek és turisták közt, NAV-fogás egy gardróbban, zaklatási botrány a Katonában...","id":"20191119_Radar360_Tarsolyon_11_milliardot_kernek_szamon_itt_vannak_az_uj_helikopterek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff08a248-5348-4a07-812f-fd2c92ab7324","keywords":null,"link":"/360/20191119_Radar360_Tarsolyon_11_milliardot_kernek_szamon_itt_vannak_az_uj_helikopterek","timestamp":"2019. november. 19. 17:30","title":"Radar360: Tarsolytól 11 milliárdot hajtanának be, itt vannak az új helikopterek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fef6cd4d-09d5-4c6c-9f1c-44d4d239a0fc","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A megütött idős férfi koponyatörést szenvedett, de végül nem ebbe halt bele. ","shortLead":"A megütött idős férfi koponyatörést szenvedett, de végül nem ebbe halt bele. ","id":"20191121_Vadat_emeltek_egy_ferfi_ellen_mert_megutott_egy_utcan_vizelo_ferfit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fef6cd4d-09d5-4c6c-9f1c-44d4d239a0fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6b68950-3001-44a3-b84d-50855de53372","keywords":null,"link":"/itthon/20191121_Vadat_emeltek_egy_ferfi_ellen_mert_megutott_egy_utcan_vizelo_ferfit","timestamp":"2019. november. 21. 10:30","title":"Vádat emeltek egy férfi ellen, mert megütött egy utcán vizelő férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"328b3f2c-ea7d-4f0f-9e91-7465a1fb1a59","c_author":"HVG","category":"360","description":"Egy 200 milliós alaptőkéjű céget hoznak létre, de csak másodlagos tevékenység lesz a műszaki, mérnöki terület. ","shortLead":"Egy 200 milliós alaptőkéjű céget hoznak létre, de csak másodlagos tevékenység lesz a műszaki, mérnöki terület. ","id":"201947_avlzalazone_mernokok_aprobapalyan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=328b3f2c-ea7d-4f0f-9e91-7465a1fb1a59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1bf5409-abae-4513-9930-a32e62144ce9","keywords":null,"link":"/360/201947_avlzalazone_mernokok_aprobapalyan","timestamp":"2019. november. 21. 14:00","title":"Osztrák járműcéggel üzletel az állam a zalai tesztpályánál ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ea0cb01-7cae-472e-b4af-8102d3d5cee9","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Nem kellett sokat várni Pochettino menesztése után, hogy új edzőt találjon a Tottenham, nem is akármilyet.","shortLead":"Nem kellett sokat várni Pochettino menesztése után, hogy új edzőt találjon a Tottenham, nem is akármilyet.","id":"20191120_Jose_Mourinho_lett_a_Tottenham_uj_edzoje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0ea0cb01-7cae-472e-b4af-8102d3d5cee9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dab1345-e7ee-4cf0-9446-1afbb8ddf622","keywords":null,"link":"/sport/20191120_Jose_Mourinho_lett_a_Tottenham_uj_edzoje","timestamp":"2019. november. 20. 08:14","title":"José Mourinho lett a Tottenham új edzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]