Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5c188c2d-07e6-4aa4-8111-ae652c9c22be","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy igencsak sportos BMW tulajdonosa mutatta be, hogyan kell nagyon nem stílusosan kiszállni az autójából.","shortLead":"Egy igencsak sportos BMW tulajdonosa mutatta be, hogyan kell nagyon nem stílusosan kiszállni az autójából.","id":"20191104_Video_nehez_az_elete_egy_szupersportkocsi_tulajdonosnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5c188c2d-07e6-4aa4-8111-ae652c9c22be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f89a07d-0a76-454d-a279-14003cc28710","keywords":null,"link":"/cegauto/20191104_Video_nehez_az_elete_egy_szupersportkocsi_tulajdonosnak","timestamp":"2019. november. 04. 10:40","title":"Videó: egy BMW-vel sem mindig egyszerű az élet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"045692f3-5718-4fad-818e-0a3092dc1989","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy tűzoltó szerint fűtetlen folyosókon kell pihenniük, a Katasztrófavédelem szóvivő-helyettese szerint ez nem igaz.","shortLead":"Egy tűzoltó szerint fűtetlen folyosókon kell pihenniük, a Katasztrófavédelem szóvivő-helyettese szerint ez nem igaz.","id":"20191103_Agyi_poloskakra_panaszkodnak_a_gyori_tuzolto_laktanyaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=045692f3-5718-4fad-818e-0a3092dc1989&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68371061-6cc2-4ef6-8be1-7bceeb2f78e5","keywords":null,"link":"/itthon/20191103_Agyi_poloskakra_panaszkodnak_a_gyori_tuzolto_laktanyaban","timestamp":"2019. november. 03. 20:37","title":"Ágyi poloskákra panaszkodnak a győri tűzoltó laktanyában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8d97ecd-42cf-42bb-a114-cf4cf74041c6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A volt főszerkesztő-helyettesnek negyedévnyi fizetésével tartoznak.","shortLead":"A volt főszerkesztő-helyettesnek negyedévnyi fizetésével tartoznak.","id":"20191105_lakner_zoltan_felszamolas_168ora_kiado","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c8d97ecd-42cf-42bb-a114-cf4cf74041c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2b86d2f-7916-4298-b54f-59d707c00599","keywords":null,"link":"/kultura/20191105_lakner_zoltan_felszamolas_168ora_kiado","timestamp":"2019. november. 05. 18:10","title":"Lakner Zoltán felszámolási eljárást indított a 168 Óra kiadója ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fef3a28-95e6-40be-857f-d36620006706","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A fizetésekről és a nyugdíjakról szóló vita miatt két napig leáll a munka.","shortLead":"A fizetésekről és a nyugdíjakról szóló vita miatt két napig leáll a munka.","id":"20191104_Ketnapos_sztrajkot_hirdettek_a_Lufthansanal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fef3a28-95e6-40be-857f-d36620006706&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33b42b46-c769-4907-bd00-614813396daf","keywords":null,"link":"/kkv/20191104_Ketnapos_sztrajkot_hirdettek_a_Lufthansanal","timestamp":"2019. november. 04. 16:40","title":"Kétnapos sztrájkot hirdettek a Lufthansánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11135338-bd7f-4e39-8c33-614a262e648a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy Boeing 747-es körvonalait \"véste fel\" az égre, pontosabban a radarra az El Al társaság ugyanilyen repülője, hogy ezzel mondjon búcsút a teljes flottának.","shortLead":"Egy Boeing 747-es körvonalait \"véste fel\" az égre, pontosabban a radarra az El Al társaság ugyanilyen repülője...","id":"20191104_radarrajz_radarkep_boeing_747_el_al_legitarsasag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=11135338-bd7f-4e39-8c33-614a262e648a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"858c5eb6-72df-4f0f-89aa-ecf2a105ba3c","keywords":null,"link":"/tudomany/20191104_radarrajz_radarkep_boeing_747_el_al_legitarsasag","timestamp":"2019. november. 04. 17:03","title":"Egy hatalmas rajzolt Boeinggel vett búcsút flottájától az El Al","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"021bdc45-4ad5-4ee5-8b9a-89700b3360c0","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Valóban közeleg-e egy újabb gazdasági világválság? Hogyan hatna a mindennapi életünkre? Ez volt a fő témája a CEU Határtalan tudás című rendezvényének, ahol Csaba László közgazdász, a CEU professzora, Palócz Éva, a Kopint-Tárki vezérigazgatója, valamint Deliága Ákos, a chatbotot fejlesztő Talk-a-Bot társalapítója és ügyvezetője beszélt.","shortLead":"Valóban közeleg-e egy újabb gazdasági világválság? Hogyan hatna a mindennapi életünkre? Ez volt a fő témája a CEU...","id":"20191104_valsag_recesszio_ceu_csaba_laszlo_palocz_eva_deliaga_akos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=021bdc45-4ad5-4ee5-8b9a-89700b3360c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59e287c7-9f11-4bbe-9e1d-c88515c26585","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191104_valsag_recesszio_ceu_csaba_laszlo_palocz_eva_deliaga_akos","timestamp":"2019. november. 04. 20:00","title":"Mit tegyen az átlagember, ha újra közeleg a válság?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"619eca2f-c614-4be4-a8ae-0f9177db0506","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Más dolga van, de drukkol, hogy legyen alkalmas jelölt.","shortLead":"Más dolga van, de drukkol, hogy legyen alkalmas jelölt.","id":"20191105_Karacsony_az_Euronewsnak_nem_leszek_miniszterelnokjelolt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=619eca2f-c614-4be4-a8ae-0f9177db0506&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca99c023-19a1-435c-afd1-91a7b8a5e8aa","keywords":null,"link":"/itthon/20191105_Karacsony_az_Euronewsnak_nem_leszek_miniszterelnokjelolt","timestamp":"2019. november. 05. 10:30","title":"Karácsony az Euronewsnak: Nem leszek miniszterelnök-jelölt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45aaafd8-85b9-45af-bbc7-8e6cbb1fc194","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több oka is lehetett Orbánnak arra, hogy ne a Mészáros-birodalmon belül futtassa fel a megszerzett informatikai céget, amellyel uralni akarják a piacot.","shortLead":"Több oka is lehetett Orbánnak arra, hogy ne a Mészáros-birodalmon belül futtassa fel a megszerzett informatikai céget...","id":"20191104_jaszai_gellert_4ig","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=45aaafd8-85b9-45af-bbc7-8e6cbb1fc194&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"151d9299-c3b2-455d-8de0-358b9a18c549","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191104_jaszai_gellert_4ig","timestamp":"2019. november. 04. 10:06","title":"444: A 4iG másnak adásával üzent Orbán Mészárosnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]