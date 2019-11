Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"98cb8e65-cce3-415d-81fc-6249eb5c2466","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Éjfélig kapott ultimátumot a brit kormány, amely december 12-ére halasztaná a döntést a brit EU-biztos jelöléséről.","shortLead":"Éjfélig kapott ultimátumot a brit kormány, amely december 12-ére halasztaná a döntést a brit EU-biztos jelöléséről.","id":"20191122_A_Brexit_koruli_vita_miatt_csuszhat_az_uj_Europai_Bizottsag_hivatalba_lepese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98cb8e65-cce3-415d-81fc-6249eb5c2466&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e653671-1823-472c-9faa-7e13999ff0ad","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191122_A_Brexit_koruli_vita_miatt_csuszhat_az_uj_Europai_Bizottsag_hivatalba_lepese","timestamp":"2019. november. 22. 15:51","title":"A Brexit körüli vita miatt csúszhat az új Európai Bizottság hivatalba lépése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"","category":"360","description":"Jövőre lassulhat a gazdaság, kihalhat a trópusi növények harmada, feltérképezték a Titánt. A hvg360 esti hírösszefoglalója.","shortLead":"Jövőre lassulhat a gazdaság, kihalhat a trópusi növények harmada, feltérképezték a Titánt. A hvg360 esti...","id":"20191121_Radar360_Meszaros_megint_kaszalhat_gyengult_a_Fidesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b315fa0f-4fbb-49ef-9746-b959d2f6c172","keywords":null,"link":"/360/20191121_Radar360_Meszaros_megint_kaszalhat_gyengult_a_Fidesz","timestamp":"2019. november. 21. 17:30","title":"Radar360: Mészáros megint kaszálhat, gyengült a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"433a3615-0489-45a3-8734-c7f44f98f842","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Négy gyanúsított letartóztatását javasolták a rendőrök. ","shortLead":"Négy gyanúsított letartóztatását javasolták a rendőrök. ","id":"20191121_droglabor_rendorseg_csongrad_megye","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=433a3615-0489-45a3-8734-c7f44f98f842&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0332a55-2204-4ba8-8ec6-8e4b94ab8bce","keywords":null,"link":"/itthon/20191121_droglabor_rendorseg_csongrad_megye","timestamp":"2019. november. 21. 11:08","title":"Droglabort számoltak fel Csongrádban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0003a5c-a555-4cd5-ae07-c518996bd91c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy 63 éves férfi ittasan és késsel jelent meg a tüntetésen, ahol szóváltásba is keveredett egy másik személlyel november 7-én, amikor Budapesten járt a török Erdogan elnök. Az ügyészség gyorsított eljárásban bíróság elé állította.","shortLead":"Egy 63 éves férfi ittasan és késsel jelent meg a tüntetésen, ahol szóváltásba is keveredett egy másik személlyel...","id":"20191122_Kessel_jelent_meg_egy_ferfi_az_Erdogan_elleni_tuntetesen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f0003a5c-a555-4cd5-ae07-c518996bd91c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f1c5524-e914-426f-9021-a21a6bab787e","keywords":null,"link":"/itthon/20191122_Kessel_jelent_meg_egy_ferfi_az_Erdogan_elleni_tuntetesen","timestamp":"2019. november. 22. 14:00","title":"Késsel jelent meg egy férfi az Erdogan elleni tüntetésen, 48 óra közérdekű munkára ítélték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69386096-06ba-46fa-b614-ba8364077399","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"\"Meg akartuk csinálni ezt a k*rva országot, de minket csináltak meg\".","shortLead":"\"Meg akartuk csinálni ezt a k*rva országot, de minket csináltak meg\".","id":"20191121_gyurcsany_ferenc_bodocs_tibor_parodia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=69386096-06ba-46fa-b614-ba8364077399&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf357fc1-45a5-4697-9410-389ceb76186f","keywords":null,"link":"/elet/20191121_gyurcsany_ferenc_bodocs_tibor_parodia","timestamp":"2019. november. 21. 16:20","title":"Gyurcsány a róla szóló Bödőcs-paródiáról: Jót röhögtem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"347e1675-de5d-42f7-a81d-988e055f5035","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kkv","description":"A társaság a termináljain alapbeállításként alkalmazta a 10 százalékos borravalót.","shortLead":"A társaság a termináljain alapbeállításként alkalmazta a 10 százalékos borravalót.","id":"20191120_hellopay_borravalo_birsag_gvh","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=347e1675-de5d-42f7-a81d-988e055f5035&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbfb7c35-c3e8-41b8-84df-f4be70896314","keywords":null,"link":"/kkv/20191120_hellopay_borravalo_birsag_gvh","timestamp":"2019. november. 20. 17:42","title":"A GVH-t is zavarta a fesztiválokon kötelező borravaló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43388c97-2bdf-4387-a8d3-04dedd780b2b","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Kedden telefonon tájékoztatta a Katona József Színház igazgatója a kultúráért felelős főpolgármester-helyettest a színházban lefolytatott vizsgálatról. Gy. Németh Erzsébetet kérdeztük erről.","shortLead":"Kedden telefonon tájékoztatta a Katona József Színház igazgatója a kultúráért felelős főpolgármester-helyettest...","id":"20191120_Gy_nemeth_katona_mate_gabor_gothar_peter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=43388c97-2bdf-4387-a8d3-04dedd780b2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f5a2000-1ef3-4977-a8ee-2eea1208a952","keywords":null,"link":"/itthon/20191120_Gy_nemeth_katona_mate_gabor_gothar_peter","timestamp":"2019. november. 20. 19:05","title":"Gy. Németh Erzsébet: A Katona nem tett feljelentést Gothár ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a83622ef-e949-4bf0-ba4c-f531b4400332","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Az amerikaiaknál bezzeg rendesen keresnek a focistanők.","shortLead":"Az amerikaiaknál bezzeg rendesen keresnek a focistanők.","id":"20191120_16_ezer_euros_minimalberert_sztrajkolnak_a_noi_futballistak_Spanyolorszagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a83622ef-e949-4bf0-ba4c-f531b4400332&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"809572f7-5deb-45f5-8456-7e15cd04d665","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191120_16_ezer_euros_minimalberert_sztrajkolnak_a_noi_futballistak_Spanyolorszagban","timestamp":"2019. november. 20. 19:53","title":"16 ezer eurós minimálbérért sztrájkolnak a női futballisták Spanyolországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]