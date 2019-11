Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"43c1ea9e-dfc5-4583-9f87-bd142ccb1444","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Komoly szópárbaj alakult ki Volodimir Zelenszkij ukrán államfő és Julija Timosenko egykori kormányfő között, s az utolsó fordulóban a most ellenzékben lévő Timosenko arra emlékeztette az ország polgárait, hogy volt idő, amikor a humoristából lett államfő még azzal próbálta növelni ismertségét, hogy a péniszével szólaltatott meg egy zongorát. Vagy legalábbis úgy tett, mintha. ","shortLead":"Komoly szópárbaj alakult ki Volodimir Zelenszkij ukrán államfő és Julija Timosenko egykori kormányfő között, s...","id":"20191121_Ujra_elokerult_a_video_ahol_az_ukran_elnok_nem_a_kezevel_nem_a_labaval_es_nem_is_a_fejevel_zongorazik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=43c1ea9e-dfc5-4583-9f87-bd142ccb1444&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6758ac3-2430-41b6-a5c4-547e1593f95e","keywords":null,"link":"/elet/20191121_Ujra_elokerult_a_video_ahol_az_ukran_elnok_nem_a_kezevel_nem_a_labaval_es_nem_is_a_fejevel_zongorazik","timestamp":"2019. november. 21. 16:40","title":"Újra előkerült a videó, ahol az ukrán elnök nem a kezével, nem a lábával és nem is a fejével zongorázik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff180d29-4905-4896-abbb-0be342068fed","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Heliogen nevű cég olyan technológiát fejlesztett ki, amely segítségével 1000 Celsius-fok feletti hő is előállítható. A titok a napenergia és a mesterséges intelligencia együttes alkalmazásában rejlik.","shortLead":"A Heliogen nevű cég olyan technológiát fejlesztett ki, amely segítségével 1000 Celsius-fok feletti hő is előállítható...","id":"20191121_napenergia_heliogen_napkemence_startup_bill_gates","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ff180d29-4905-4896-abbb-0be342068fed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f972359-30c5-428e-bb6d-2eefaba0e8b6","keywords":null,"link":"/tudomany/20191121_napenergia_heliogen_napkemence_startup_bill_gates","timestamp":"2019. november. 21. 17:03","title":"Áttörést ért el a napenergia hasznosításában Bill Gates egyik kedvenc vállalata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13b2f531-0069-41f0-b179-4b4dc2ef309c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester megalapítaná a „Főpolgármesteri Hivatalban végzett közszolgálatért emlékgyűrű” nevet viselő elismerést.","shortLead":"A főpolgármester megalapítaná a „Főpolgármesteri Hivatalban végzett közszolgálatért emlékgyűrű” nevet viselő elismerést.","id":"20191121_Karacsony_aranygyurut_adomanyozna_nyugdijba_vonulo_kollegainak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=13b2f531-0069-41f0-b179-4b4dc2ef309c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f36f6a69-75b1-4c64-b8d8-d66dddcf31cb","keywords":null,"link":"/itthon/20191121_Karacsony_aranygyurut_adomanyozna_nyugdijba_vonulo_kollegainak","timestamp":"2019. november. 21. 15:50","title":"Karácsony aranygyűrűt adományozna nyugdíjba vonuló kollégáinak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38669cfa-fbec-4d4e-8b89-7eca49152e69","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Hatékonyabb gazdálkodással és több technológiai újítás bevezetésével a jelenleginél hatszor nagyobb mennyiségű élelmet lehetne kinyerni a világ óceánjaiból – állapították meg kutatók, akik az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezetének (FAO) halászattal foglalkozó tudományos tanácskozásán ismertették az eredményeiket.","shortLead":"Hatékonyabb gazdálkodással és több technológiai újítás bevezetésével a jelenleginél hatszor nagyobb mennyiségű élelmet...","id":"20191123_oceanok_elelem_gazdalkodas_technologia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=38669cfa-fbec-4d4e-8b89-7eca49152e69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b316240-7aad-436d-a874-907522655540","keywords":null,"link":"/tudomany/20191123_oceanok_elelem_gazdalkodas_technologia","timestamp":"2019. november. 23. 13:03","title":"Kevesebben éheznének: 6x több élelmet is biztosíthatnának az óceánok, mint jelenleg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"213456b6-5231-4f95-86be-c1f5571da02d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Soros-hálózat ráadásul, mert egyébként nincs is semmi gond.","shortLead":"Soros-hálózat ráadásul, mert egyébként nincs is semmi gond.","id":"20191122_Az_Emmi_a_pedagogustuntetesrol_SOROS","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=213456b6-5231-4f95-86be-c1f5571da02d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4559bedd-80c8-46e8-8581-3a4c9752b48c","keywords":null,"link":"/itthon/20191122_Az_Emmi_a_pedagogustuntetesrol_SOROS","timestamp":"2019. november. 22. 16:58","title":"Az Emmi a pedagógustüntetésről: S.O.R.O.S.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2e57822-019c-45c5-857c-c7acc9a5ea8f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Rendszeresen több százmillió forinttal meg kell toldani a szegedi hulladékgazdálkodási céget, amióta az ágazat finanszírozását „központosították”. A pénteki közgyűlésen felvetődött, hogy a testület decemberben fogadjon el egy határozatot, amelyben kérik a kormányt a konstrukció felülvizsgálatára.","shortLead":"Rendszeresen több százmillió forinttal meg kell toldani a szegedi hulladékgazdálkodási céget, amióta az ágazat...","id":"20191122_Botka_Laszlo_is_kilepne_a_kukaholdingbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b2e57822-019c-45c5-857c-c7acc9a5ea8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ecbf5fd-c36f-4287-ae05-4f4244a7b2ac","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191122_Botka_Laszlo_is_kilepne_a_kukaholdingbol","timestamp":"2019. november. 22. 11:38","title":"Botka László is kilépne az állami kukaholdingból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"053242da-733f-4461-b069-b1fdd0393b08","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Felesége viszont imád pezsegni. Többek között ez vezethetett a váláshoz – állítja egy, a volt házaspárt ismerő forrás. ","shortLead":"Felesége viszont imád pezsegni. Többek között ez vezethetett a váláshoz – állítja egy, a volt házaspárt ismerő forrás. ","id":"20191122_Rogan_Antal_Rogan_Cecilia_valas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=053242da-733f-4461-b069-b1fdd0393b08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00853e61-b47c-4ae0-b9b3-cd0069c83127","keywords":null,"link":"/elet/20191122_Rogan_Antal_Rogan_Cecilia_valas","timestamp":"2019. november. 22. 11:56","title":"Rogán Antal \"befelé forduló, elmélkedő típus”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b4a04a4-f1a6-4d46-bb66-4590943554e9","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az álompár szakítása után a Duma Aktuál stand-uposai áttekintik, hogyan jutottak el a válásig Rogánék. Mit tett a miniszter, ami durvább, mint Borkai yachtozása, ha tőle elváltak, a győri polgármestertől nem? ","shortLead":"Az álompár szakítása után a Duma Aktuál stand-uposai áttekintik, hogyan jutottak el a válásig Rogánék. Mit tett...","id":"20191122_Igy_tette_a_hazassag_Harry_Potterbol_Voldemortta_Rogan_Antalt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3b4a04a4-f1a6-4d46-bb66-4590943554e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d5fb2ff-7427-4097-8b77-0989f051ece0","keywords":null,"link":"/360/20191122_Igy_tette_a_hazassag_Harry_Potterbol_Voldemortta_Rogan_Antalt","timestamp":"2019. november. 22. 13:00","title":"12 év házasság: Így lett Harry Potterből Voldemort Rogán Antal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]