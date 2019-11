Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b8670d13-9c1b-44d6-9c81-25fd29d7d5a5","c_author":"HVG","category":"360","description":"A libanoni tömegmozgalom szóba se akar állni a korábban ünnepelt államfővel, pedig neki kell kijelölnie az új kormányfőt Szaad Hariri lemondása után. Michel Aún, akit sokan csak \"a tábornok\" néven emlegetnek, kérlelhetetlenségéről ismert, de politikai karrierje során kötött már nehéz kompromisszumot.","shortLead":"A libanoni tömegmozgalom szóba se akar állni a korábban ünnepelt államfővel, pedig neki kell kijelölnie az új...","id":"201947_michel_aun_libanon_tabornokbol_lett_elnoke","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b8670d13-9c1b-44d6-9c81-25fd29d7d5a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bb37369-8ca0-4753-9de6-b898f2b7389c","keywords":null,"link":"/360/201947_michel_aun_libanon_tabornokbol_lett_elnoke","timestamp":"2019. november. 24. 10:05","title":"Bemutatjuk az embert, aki eldöntheti, lesz-e béke Libanonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c13da15-a564-4b5e-8482-0e0b851b4be6","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A könyvnyomtatást feltaláló Johannes Gutenberg nyomdájából kikerült bibliát árvereznek el hétfőn Hamburgban, a kétkötetes Biblia latináért egy- vagy akár kétmillió eurót is megadhatnak.","shortLead":"A könyvnyomtatást feltaláló Johannes Gutenberg nyomdájából kikerült bibliát árvereznek el hétfőn Hamburgban...","id":"20191124_gutenberg_nyomdajabol_szarmazo_biblia_latina_arveres","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3c13da15-a564-4b5e-8482-0e0b851b4be6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2eedc0d-ac63-4df8-84ab-27c578c8b007","keywords":null,"link":"/tudomany/20191124_gutenberg_nyomdajabol_szarmazo_biblia_latina_arveres","timestamp":"2019. november. 24. 11:03","title":"Csak 481 oldalas ez a könyv, de 660 000 000 forintért adhatják el holnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc83a72e-0477-4aa8-82e8-8d0410b07869","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ha a képviselők igent mondanak a Várhelyi Olivér nevét is tartalmazó listára, december elsején elkezdheti a munkát az új Európai Bizottság. ","shortLead":"Ha a képviselők igent mondanak a Várhelyi Olivér nevét is tartalmazó listára, december elsején elkezdheti a munkát...","id":"20191125_Elharult_az_utolso_akadaly_is_az_Europai_Parlament_szerdan_szavaz_az_uj_bizottsagrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bc83a72e-0477-4aa8-82e8-8d0410b07869&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e12e686-5662-4970-a0cf-a195e1f37ef1","keywords":null,"link":"/vilag/20191125_Elharult_az_utolso_akadaly_is_az_Europai_Parlament_szerdan_szavaz_az_uj_bizottsagrol","timestamp":"2019. november. 25. 12:01","title":"Elhárult az utolsó akadály, az Európai Parlament szerdán szavaz az új bizottságról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bb5628c-f7e9-4dbf-8cb4-fd97e0c535ce","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ne várjunk csodát, közeleg a tél.","shortLead":"Ne várjunk csodát, közeleg a tél.","id":"20191125_Ha_felszall_a_kod_es_kisut_a_nap_akar_10_fok_is_lehet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5bb5628c-f7e9-4dbf-8cb4-fd97e0c535ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac5eb1df-3ca7-403c-8048-53baa40f1eef","keywords":null,"link":"/elet/20191125_Ha_felszall_a_kod_es_kisut_a_nap_akar_10_fok_is_lehet","timestamp":"2019. november. 25. 05:13","title":"Ha felszáll a köd és kisüt a nap, akár 10 fok is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5de0997d-10e0-4331-8264-637c2dd7bb79","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A termék már nem elérhető, a cég bocsánatot kért.","shortLead":"A termék már nem elérhető, a cég bocsánatot kért.","id":"20191124_A_koncentracios_taborok_egyenruhaira_hasonlito_ruhat_dobott_piacra_egy_divathaz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5de0997d-10e0-4331-8264-637c2dd7bb79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28c53b67-91da-480f-8e8f-f8690d911b09","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191124_A_koncentracios_taborok_egyenruhaira_hasonlito_ruhat_dobott_piacra_egy_divathaz","timestamp":"2019. november. 24. 20:46","title":"A koncentrációs táborok egyenruháira hasonlító ruhát dobott piacra egy divatház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"371f1ab3-17c2-415e-b3fb-00e3a75d5aae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha nem sikerül elérniük az 500 adományozót, radikálisan át kell alakítani, vagy be kell zárni az egyik utolsó független megyei hírportált. ","shortLead":"Ha nem sikerül elérniük az 500 adományozót, radikálisan át kell alakítani, vagy be kell zárni az egyik utolsó független...","id":"20191125_Penzhiany_miatt_felfuggeszti_mukodeset_a_Szabad_Pecs","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=371f1ab3-17c2-415e-b3fb-00e3a75d5aae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7650ef3-eea1-4a87-8659-dbd2282824ab","keywords":null,"link":"/itthon/20191125_Penzhiany_miatt_felfuggeszti_mukodeset_a_Szabad_Pecs","timestamp":"2019. november. 25. 12:25","title":"Pénzhiány miatt felfüggeszti működését a Szabad Pécs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56326a42-d869-4f72-ad74-297b96dc296f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Percekig tartott, mire mind átértek az úton. ","shortLead":"Percekig tartott, mire mind átértek az úton. ","id":"20191124_Hatalmas_vonulo_szarvascsordat_videoztak_Mohacsnal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=56326a42-d869-4f72-ad74-297b96dc296f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c608283c-7091-4a1f-a8f2-1bba3638833d","keywords":null,"link":"/cegauto/20191124_Hatalmas_vonulo_szarvascsordat_videoztak_Mohacsnal","timestamp":"2019. november. 24. 14:15","title":"Hatalmas vonuló szarvascsordát videóztak Mohácsnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"055821f3-b828-4dea-832c-c03e1463ff34","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Olyan új, történetmesélést könnyítő funkciót készített Earth szolgáltatásához a Google, amellyel bárki egyszerűen és látványosan mutathatja be barátainak, családtagjainak, munkatársainak utazását.","shortLead":"Olyan új, történetmesélést könnyítő funkciót készített Earth szolgáltatásához a Google, amellyel bárki egyszerűen és...","id":"20191124_google_earth_funkciok_tippek_tortenetmeseles_utazas_bemutatasa_sztorik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=055821f3-b828-4dea-832c-c03e1463ff34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3beb471-2a5c-4628-8181-807e00fdda4f","keywords":null,"link":"/tudomany/20191124_google_earth_funkciok_tippek_tortenetmeseles_utazas_bemutatasa_sztorik","timestamp":"2019. november. 24. 17:03","title":"Remek új funkciót kapott a Google Earth","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]