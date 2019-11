Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"24797674-f542-4113-94a5-a1cc6f9404da","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Több száz filmes szakembert kértek meg, hogy gyűjtse össze a legjobb olyan filmeket, amelyeket nő rendezett.","shortLead":"Több száz filmes szakembert kértek meg, hogy gyűjtse össze a legjobb olyan filmeket, amelyeket nő rendezett.","id":"20191127_nok_altal_rendezett_film_100_legjobb_enyedi_ildiko_meszaros_marta","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=24797674-f542-4113-94a5-a1cc6f9404da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24a30703-fad4-4472-b3ae-2ec8716c39e2","keywords":null,"link":"/kultura/20191127_nok_altal_rendezett_film_100_legjobb_enyedi_ildiko_meszaros_marta","timestamp":"2019. november. 27. 10:43","title":"Két magyar is van a nők által rendezett filmek toplistáján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69476a1d-ac3e-4e9d-9cf5-08ac120b1fe2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára, Soltész Miklós hivatalos római látogatásán részt vett a pápa szokásos szerdai általános kihallgatásán a Szent Péter téren. Az ajándék mellé némi statisztikával is készült.","shortLead":"A Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára, Soltész Miklós hivatalos római...","id":"20191127_Statisztikai_adatokkal_ment_Ferenc_papahoz_Soltesz_Miklos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=69476a1d-ac3e-4e9d-9cf5-08ac120b1fe2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cf3cbb2-7f2c-4432-9ee3-f218f15c8b76","keywords":null,"link":"/elet/20191127_Statisztikai_adatokkal_ment_Ferenc_papahoz_Soltesz_Miklos","timestamp":"2019. november. 27. 20:16","title":"Ajándékot is vitt a fideszes államtitkár Ferenc pápának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d48b6eaf-9b45-4468-bd51-dce96fb9c461","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Viking Sigyn kapitánya a vádirat szerint nem tartotta meg a biztonságos távolságot, gyorsítani kezdett, amikor a Hableány előtte volt, az előzéshez szükséges rádió- és hangjelzést pedig nem adta le.","shortLead":"A Viking Sigyn kapitánya a vádirat szerint nem tartotta meg a biztonságos távolságot, gyorsítani kezdett, amikor...","id":"20191128_hableany_baleset_viking_sigyn_hajoskapitany_halalos_tomegszerencsetlenseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d48b6eaf-9b45-4468-bd51-dce96fb9c461&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"440955cc-6e68-4757-b5a8-a857163e8eeb","keywords":null,"link":"/itthon/20191128_hableany_baleset_viking_sigyn_hajoskapitany_halalos_tomegszerencsetlenseg","timestamp":"2019. november. 28. 09:25","title":"Hableány-tragédia: az ügyész 9 évet kér a Viking Sigyn kapitányára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c764d029-e40d-4d5c-ac0a-1538d5650ca5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Novemberben érkezett meg a Bátor Tábor tízezredik táborozója, amit a 18 éve működő alapítvány egy Tetris Challenge-dzsel, azaz a tábori kellékek felsorakoztatásával ünnepelt meg.","shortLead":"Novemberben érkezett meg a Bátor Tábor tízezredik táborozója, amit a 18 éve működő alapítvány egy Tetris...","id":"20191128_Megerkezett_az_eddigi_legmeghatobb_tetrischallenge_foto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c764d029-e40d-4d5c-ac0a-1538d5650ca5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95813e9c-ce43-4dac-a431-6fa1e10f7048","keywords":null,"link":"/elet/20191128_Megerkezett_az_eddigi_legmeghatobb_tetrischallenge_foto","timestamp":"2019. november. 28. 17:16","title":"Megérkezett az eddigi legmeghatóbb Tetris Challenge-fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcc24c57-b595-40ff-9a84-35c4073d490f","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A BKV azt mondja, hogy a 3-as metró rekonstrukciójának harmadik üteme már a felújított déli szakasz átadása előtt elkezdődik.","shortLead":"A BKV azt mondja, hogy a 3-as metró rekonstrukciójának harmadik üteme már a felújított déli szakasz átadása előtt...","id":"20191128_bkv_m3_as_metro_kozepso_szakas_felujitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bcc24c57-b595-40ff-9a84-35c4073d490f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e03e0f74-7ad0-40cf-ac4d-5c6285a815dc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191128_bkv_m3_as_metro_kozepso_szakas_felujitas","timestamp":"2019. november. 28. 10:37","title":"Tavasszal indulhat az 3-as metró középső szakaszának a felújítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4275b483-b799-450d-af66-bd8d70dcc4a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fideszesek között is nagyobb lenne az atlétikai stadion megépítésének támogatottsága, ha a kormány elfogadná a főpolgármester feltételeit.","shortLead":"A fideszesek között is nagyobb lenne az atlétikai stadion megépítésének támogatottsága, ha a kormány elfogadná...","id":"20191127_zavecz_research_ellenzeki_szavazok_atletika_vb_kutatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4275b483-b799-450d-af66-bd8d70dcc4a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4dbf333a-5c77-4c88-a149-b24567a55df9","keywords":null,"link":"/itthon/20191127_zavecz_research_ellenzeki_szavazok_atletika_vb_kutatas","timestamp":"2019. november. 27. 10:07","title":"Závecz Research: Az ellenzéki szavazókat is meg lehet győzni, hogy kell az atlétika-vb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5bed00c-f99a-4a0f-accf-461ea07a62dd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A gyerekek vajon mit szólnak hozzá?","shortLead":"A gyerekek vajon mit szólnak hozzá?","id":"20191128_Itt_a_legmagyarabb_karacsonyi_meglepetes_eros_pistas_szaloncukor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c5bed00c-f99a-4a0f-accf-461ea07a62dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1783a7e8-838b-4d70-bab0-781a19de8eb2","keywords":null,"link":"/kkv/20191128_Itt_a_legmagyarabb_karacsonyi_meglepetes_eros_pistas_szaloncukor","timestamp":"2019. november. 28. 21:33","title":"Itt a legmagyarabb karácsonyi meglepetés: erős pistás szaloncukor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c540bfe-58e5-499e-9f58-c1db5fefbdd2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Jövőre fokozott menetközbeni ellenőrzésre lehet számítani a fizetős szakaszokon.","shortLead":"Jövőre fokozott menetközbeni ellenőrzésre lehet számítani a fizetős szakaszokon.","id":"20191128_nem_lett_dragabb_vasarnaptol_kaphatok_a_2020as_autopalyamatricak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2c540bfe-58e5-499e-9f58-c1db5fefbdd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9defa12f-c04f-4f79-bb9f-1178ff147859","keywords":null,"link":"/cegauto/20191128_nem_lett_dragabb_vasarnaptol_kaphatok_a_2020as_autopalyamatricak","timestamp":"2019. november. 28. 08:41","title":"Változatlan ár, több ellenőrzés: vasárnaptól kaphatók a 2020-as autópálya-matricák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]