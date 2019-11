Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fef6cd4d-09d5-4c6c-9f1c-44d4d239a0fc","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az ügyben a közjegyző mellett egy bírósági végrehajtót is fegyházbüntetésre ítéltek, a döntés azonban még nem jogerős.","shortLead":"Az ügyben a közjegyző mellett egy bírósági végrehajtót is fegyházbüntetésre ítéltek, a döntés azonban még nem jogerős.","id":"20191127_fegyhazbuntetes_penzmosas_vegrehajto_kozjegyzo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fef6cd4d-09d5-4c6c-9f1c-44d4d239a0fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f65b916-a940-472f-a329-92db51544ba4","keywords":null,"link":"/itthon/20191127_fegyhazbuntetes_penzmosas_vegrehajto_kozjegyzo","timestamp":"2019. november. 27. 10:59","title":"Fegyházba küldenek egy közjegyzőt is egy óriási pénzmosási ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f50e83eb-1d1a-4eb5-96bc-5931e0a22b6a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Li Sze Tol nem tudja feldolgozni, hogy egy meccsen alulmaradt a géppel szemben, ezért felhagy gojátékos pályafutásával. ","shortLead":"Li Sze Tol nem tudja feldolgozni, hogy egy meccsen alulmaradt a géppel szemben, ezért felhagy gojátékos pályafutásával. ","id":"20191127_go_jatek_google_deepmind_mesterseges_intelligencia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f50e83eb-1d1a-4eb5-96bc-5931e0a22b6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccce8333-e15b-4484-bae2-a0bec54a8437","keywords":null,"link":"/tudomany/20191127_go_jatek_google_deepmind_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2019. november. 27. 19:13","title":"Visszavonul a go egyik legjobb játékosa, mert legyőzte a mesterséges intelligencia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50e1f087-f9b4-41c7-b49e-cb6850f80fdf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Valóságos vírustanyák lehetnek azok a töltőállomások, melyeket publikus használat céljából helyeznek ki. Aki nem elég körültekintő, veszélyes kártevőket engedhet be a telefonjára.","shortLead":"Valóságos vírustanyák lehetnek azok a töltőállomások, melyeket publikus használat céljából helyeznek ki. Aki nem elég...","id":"20191127_telefon_toltese_toltoallomas_repuloter_virus_kartevo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=50e1f087-f9b4-41c7-b49e-cb6850f80fdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59428e92-8e79-4846-97f3-3b12a71c4507","keywords":null,"link":"/tudomany/20191127_telefon_toltese_toltoallomas_repuloter_virus_kartevo","timestamp":"2019. november. 27. 08:03","title":"Szokta nyilvános helyen tölteni a telefonját? Lehet, hogy nem kellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39c8e3da-f698-41dc-b43b-346d52ba43c7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Favorites nevű új funkció egyelőre mégsem élesedik a Facebookon, a közösségi oldal figyelmét ugyanis más köti le.","shortLead":"A Favorites nevű új funkció egyelőre mégsem élesedik a Facebookon, a közösségi oldal figyelmét ugyanis más köti le.","id":"20191127_facebook_close_friends_favorites_tortenetek_stories","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=39c8e3da-f698-41dc-b43b-346d52ba43c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78782cd9-6818-4f68-b567-aa0f2166b1ba","keywords":null,"link":"/tudomany/20191127_facebook_close_friends_favorites_tortenetek_stories","timestamp":"2019. november. 27. 13:03","title":"Tagad a Facebook, egyelőre mégsem jön a mikromegosztós funkció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"564e37c5-a914-4edc-9e49-e70ac108027d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hűtlen kezelés és költségvetési csalás gyanúja is felvetődött.","shortLead":"Hűtlen kezelés és költségvetési csalás gyanúja is felvetődött.","id":"20191127_Tobb_sulyos_ugyben_is_nyomoznak_a_miskolci_korhazban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=564e37c5-a914-4edc-9e49-e70ac108027d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cb8f277-2587-4e62-ab6b-cace525da973","keywords":null,"link":"/itthon/20191127_Tobb_sulyos_ugyben_is_nyomoznak_a_miskolci_korhazban","timestamp":"2019. november. 27. 08:09","title":"Emberi test tiltott felhasználása miatt is nyomoznak a miskolci megyei kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90f7dcee-5670-4cc7-9318-da1dcf9d50d1","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Pablo Machin vezetőedző olyan fiataloknak is lehetőséget ad csütörtökön a Ferencváros vendégeként, akik eddig kevesebbet játszottak, ennek ellenére csapata, az Espanyol győzni szeretne a labdarúgó Európa-liga ötödik fordulójában.","shortLead":"Pablo Machin vezetőedző olyan fiataloknak is lehetőséget ad csütörtökön a Ferencváros vendégeként, akik eddig...","id":"20191127_Tobb_fiatalt_is_bevet_az_Espanyol_edzoje_a_Fradi_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=90f7dcee-5670-4cc7-9318-da1dcf9d50d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e0c2aca-0df4-48f2-995a-206672817d99","keywords":null,"link":"/sport/20191127_Tobb_fiatalt_is_bevet_az_Espanyol_edzoje_a_Fradi_ellen","timestamp":"2019. november. 27. 20:43","title":"Több fiatalt is bevet az Espanyol edzője a Fradi ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98282a50-5cf4-4e30-8c86-dc77c6f365a6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A képviselő feljelentést tesz az ügyben. ","shortLead":"A képviselő feljelentést tesz az ügyben. ","id":"20191127_demeter_marta_origo_honvedkorhaz_adatvedelem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98282a50-5cf4-4e30-8c86-dc77c6f365a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"099ea6bf-659a-4eae-9abf-5d6f772f315b","keywords":null,"link":"/itthon/20191127_demeter_marta_origo_honvedkorhaz_adatvedelem","timestamp":"2019. november. 27. 14:03","title":"A Honvédkórház parancsnoka egy nappal azelőtt kérte fel Demeter Márta papírját, hogy az az Origóhoz került","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"754e7435-c074-4741-8bfb-5de904789a27","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az igazságügy-miniszter az Örök tél című film főszereplőjének Emmy-díja nyomán adott leckét a DK-politikusának.\r

\r

","shortLead":"Az igazságügy-miniszter az Örök tél című film főszereplőjének Emmy-díja nyomán adott leckét a DK-politikusának.\r

\r

","id":"20191126_Varga_Judit_Dobrev_Klara_a_kommunista_rezsim_orokose","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=754e7435-c074-4741-8bfb-5de904789a27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c975b28-8368-448d-82f4-ecac0c6d9edb","keywords":null,"link":"/itthon/20191126_Varga_Judit_Dobrev_Klara_a_kommunista_rezsim_orokose","timestamp":"2019. november. 26. 12:33","title":"Varga Juditnak az Emmy-díjról Dobrev Klára jutott eszébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]