Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kamionnak ütközött és meghalt egy motoros a kecskeméti elkerülőn, az utat teljes egészében lezárták a rendőrök.","shortLead":"Kamionnak ütközött és meghalt egy motoros a kecskeméti elkerülőn, az utat teljes egészében lezárták a rendőrök.","id":"20191130_Meghalt_egy_motoros_a_kecskemeti_elkerulo_uton","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18cb774e-2b04-4a63-b25a-c30cc2d865ba","keywords":null,"link":"/cegauto/20191130_Meghalt_egy_motoros_a_kecskemeti_elkerulo_uton","timestamp":"2019. november. 30. 17:07","title":"Meghalt egy motoros a kecskeméti elkerülő úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64607e03-f9ef-4618-bfb6-9505625759a6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sok a veszélyes drónmegközelítés, számos esetben csak néhány méteren múlt, hogy nem ütközött utasszállító géppel.","shortLead":"Sok a veszélyes drónmegközelítés, számos esetben csak néhány méteren múlt, hogy nem ütközött utasszállító géppel.","id":"20191201_Nott_a_dronmegkozelitesek_szama_de_csokkent_a_lezeres_zavarasoke_az_europai_reptereken","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=64607e03-f9ef-4618-bfb6-9505625759a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36c27771-7ccb-46c7-86fb-d04a36751ec2","keywords":null,"link":"/tudomany/20191201_Nott_a_dronmegkozelitesek_szama_de_csokkent_a_lezeres_zavarasoke_az_europai_reptereken","timestamp":"2019. december. 01. 09:39","title":"A drónokkal több, a lézerezőkkel kevesebb baj van az európai reptereken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30aa0873-b830-48f8-b295-5690a89c19bd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miközben a fiatalok többek között azért tüntettek a Kossuth téren pénteken, hogy az ökológiai és klímaválság legyen a tananyag és az Alaptörvény része, addig a Parlamentben Kövér László és Simicskó István vezetésével arról beszéltek, hogy a fiatalok hazafias nevelése a legfontosabb.","shortLead":"Miközben a fiatalok többek között azért tüntettek a Kossuth téren pénteken, hogy az ökológiai és klímaválság legyen...","id":"20191129_Mig_a_diakok_a_Foldert_tuntettek_addig_a_Parlamentbol_a_hazafias_neveles_volt_a_legfontosabb_tema","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=30aa0873-b830-48f8-b295-5690a89c19bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ffefa06-ea3c-4859-9e1f-94b0a88575e9","keywords":null,"link":"/itthon/20191129_Mig_a_diakok_a_Foldert_tuntettek_addig_a_Parlamentbol_a_hazafias_neveles_volt_a_legfontosabb_tema","timestamp":"2019. november. 29. 16:33","title":"Míg a diákok a Földért tüntettek, addig a Parlamentben a hazafias nevelés volt a legfontosabb téma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c51233a3-3a9b-4d8f-b23d-dde6f9e49053","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sétált, ütött. ","shortLead":"Sétált, ütött. ","id":"20191129_duna_korzo_telefonal_garazdasag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c51233a3-3a9b-4d8f-b23d-dde6f9e49053&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca06d683-77e5-45a6-8319-1939e386f6c9","keywords":null,"link":"/itthon/20191129_duna_korzo_telefonal_garazdasag","timestamp":"2019. november. 29. 18:58","title":"Megütött egy embert egy férfi a Duna korzónál, mert nem tetszett neki, hogy telefonál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"818b62dd-ae20-4c73-941b-52103a6dcd47","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A megfelelő étrend segít fenntartani az energiaszintet, mérsékli a hangulatingadozást, növeli a szellemi és lelki tűrőképességet.","shortLead":"A megfelelő étrend segít fenntartani az energiaszintet, mérsékli a hangulatingadozást, növeli a szellemi és lelki...","id":"20191130_Kedvetlen_erotlen_Ezeket_az_eteleket_ajanljuk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=818b62dd-ae20-4c73-941b-52103a6dcd47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6f67255-dbb4-41a3-a559-e303be4f0b3a","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20191130_Kedvetlen_erotlen_Ezeket_az_eteleket_ajanljuk","timestamp":"2019. november. 30. 08:30","title":"Kedvetlen, erőtlen? Ezeket az ételeket ajánljuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d94f21f5-f369-46bb-83f5-af4c60c16c04","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fideszes képviselőnek egészen eddig a városházán béreltek irodát, most mennie kell.","shortLead":"A fideszes képviselőnek egészen eddig a városházán béreltek irodát, most mennie kell.","id":"20191130_Hoppal_Petert_kirakjak_a_pecsi_varoshazarol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d94f21f5-f369-46bb-83f5-af4c60c16c04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3ecc5e2-bb71-4283-a5bd-f23a2fa54600","keywords":null,"link":"/itthon/20191130_Hoppal_Petert_kirakjak_a_pecsi_varoshazarol","timestamp":"2019. november. 30. 20:43","title":"Hoppál Pétert kirakják a pécsi városházáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11938d06-4e7c-4f70-a080-3c5c263c32f6","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"További középkori tömegsírokat tártak fel régészek a kelet-csehországi Kutná Horában. Szakértők szerint európai léptékben mérve is jelentős és figyelemreméltó leletről van szó.



","shortLead":"További középkori tömegsírokat tártak fel régészek a kelet-csehországi Kutná Horában. Szakértők szerint európai...","id":"20191130_kozepkori_tomegsirok_csehorszag_kutna_hora_csontvazak_csontkapolna","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=11938d06-4e7c-4f70-a080-3c5c263c32f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ce2196b-d8bd-4d3d-a907-9d2013d95f10","keywords":null,"link":"/tudomany/20191130_kozepkori_tomegsirok_csehorszag_kutna_hora_csontvazak_csontkapolna","timestamp":"2019. november. 30. 11:03","title":"34 tömegsírban 1500-nál is több csontvázat találtak Kutná Horában, a Csontkápolna alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0ef1f82-9ba7-4d51-aa12-09758c6fd196","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Naponta több mint 1 millióan regisztrálnak a Disney+-ra. A Netflix ellenében indított streamingszolgáltatás pedig még csak három országban elérhető.","shortLead":"Naponta több mint 1 millióan regisztrálnak a Disney+-ra. A Netflix ellenében indított streamingszolgáltatás pedig még...","id":"20191129_disney_plus_streaming_elofizetok_szama","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f0ef1f82-9ba7-4d51-aa12-09758c6fd196&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb5ad7d6-fc29-4b88-93c0-8d3775991e39","keywords":null,"link":"/tudomany/20191129_disney_plus_streaming_elofizetok_szama","timestamp":"2019. november. 29. 13:03","title":"Milliószámra özönlenek az előfizetők a Disney+-ra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]