Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c9bd4bf8-bffe-44dc-855d-d5be9b672868","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Ha ön páros számokra tippelt, akkor van egy rossz hírünk.","shortLead":"Ha ön páros számokra tippelt, akkor van egy rossz hírünk.","id":"20191130_Egeszen_paratlan_szamokat_huztak_ki_az_otos_lotton","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c9bd4bf8-bffe-44dc-855d-d5be9b672868&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2366d838-d56e-40b3-8ee4-11351fe11ca2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191130_Egeszen_paratlan_szamokat_huztak_ki_az_otos_lotton","timestamp":"2019. november. 30. 19:41","title":"Egészen páratlan számokat húztak ki az ötös lottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab4bd7a0-a873-4cad-85c0-1de59c78d9e8","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A torna győztese kijut a tokiói olimpiára.","shortLead":"A torna győztese kijut a tokiói olimpiára.","id":"20191130_Folenyes_gyozelemmel_kezdett_a_noi_kezilabda_valogatott_a_vbn","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ab4bd7a0-a873-4cad-85c0-1de59c78d9e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2050104b-abe7-4935-83b6-8a950a629c0c","keywords":null,"link":"/sport/20191130_Folenyes_gyozelemmel_kezdett_a_noi_kezilabda_valogatott_a_vbn","timestamp":"2019. november. 30. 12:15","title":"Fölényes győzelemmel kezdett a női kézilabda válogatott a vb-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b42fbbfc-406c-496f-be39-e26daf4bba59","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Majdnem napra pontosan 147 éve, 1872. december 4-én a nyílt óceánon hajózó Dei Gratia személyzete döbbenten tapasztalta, hogy a hozzájuk közeledő hajón sem élő ember nincs, sem holttest. A mai napig nem tudjuk, hová tűnt a tíz utas, és hogyan tartotta az irányt rögzítetlen kormánykerékkel az alkohollal teli teherhajó.","shortLead":"Majdnem napra pontosan 147 éve, 1872. december 4-én a nyílt óceánon hajózó Dei Gratia személyzete döbbenten...","id":"20191201_mary_celeste_kisertethajo_tortenete_dei_gratia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b42fbbfc-406c-496f-be39-e26daf4bba59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34e91486-1e45-4e26-981b-f2220ccf27d7","keywords":null,"link":"/tudomany/20191201_mary_celeste_kisertethajo_tortenete_dei_gratia","timestamp":"2019. december. 01. 09:03","title":"147 éve senki nem érti, hova tűntek a Mary Celeste kísértethajó utasai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89336a17-3bc3-4eaa-944a-14c196ee7487","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A világbajnok francia és a címvédő portugál válogatott is a részben budapesti rendezésű csoportba került szombaton a jövő évi labdarúgó Európa-bajnokság bukaresti sorsolásán, azaz mindkettő a Puskás Arénában játssza két mérkőzését.","shortLead":"A világbajnok francia és a címvédő portugál válogatott is a részben budapesti rendezésű csoportba került szombaton...","id":"20191130_A_franciakkal_es_a_portugalokkal_jatszhatunk_a_Puskasban_ha_kijutunk_az_Ebre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=89336a17-3bc3-4eaa-944a-14c196ee7487&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92e86869-7e6e-4d8d-9088-54e7f4f7d951","keywords":null,"link":"/sport/20191130_A_franciakkal_es_a_portugalokkal_jatszhatunk_a_Puskasban_ha_kijutunk_az_Ebre","timestamp":"2019. november. 30. 19:17","title":"A franciákkal és a portugálokkal játszhatunk a Puskásban, ha kijutunk az Eb-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00313237-2790-49f0-b8ec-3d955b2d8f48","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Vádat emelt az ügyészség Máltán szombaton Yorgen Fenech máltai üzletember ellen Daphne Caruana Galizia oknyomozó újságíró meggyilkolása miatt.","shortLead":"Vádat emelt az ügyészség Máltán szombaton Yorgen Fenech máltai üzletember ellen Daphne Caruana Galizia oknyomozó...","id":"20191130_Vadat_emeltek_egy_maltai_uzletember_ellen_az_oknyomozo_ujsagiro_meggyilkolasa_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=00313237-2790-49f0-b8ec-3d955b2d8f48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9472b11-04cf-43d8-8fdf-3d4598e9a1aa","keywords":null,"link":"/vilag/20191130_Vadat_emeltek_egy_maltai_uzletember_ellen_az_oknyomozo_ujsagiro_meggyilkolasa_miatt","timestamp":"2019. november. 30. 21:35","title":"Vádat emeltek egy máltai üzletember ellen az oknyomozó újságíró meggyilkolása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dcb5b1a-61f2-4b7d-ba15-24820ad45fe0","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az új lakások száma idén elérheti a 21 500-at, 2020-ra azonban már csak 16 ezer, 2021-2022-re pedig éves szinten csupán 12-13 ezer új lakás építése várható a független Építési Piaci Prognózis 2023. című kutatás szerint.","shortLead":"Az új lakások száma idén elérheti a 21 500-at, 2020-ra azonban már csak 16 ezer, 2021-2022-re pedig éves szinten csupán...","id":"20191130_Visszaesik_az_ujlakaspiac","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6dcb5b1a-61f2-4b7d-ba15-24820ad45fe0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b3d55ba-b080-42bd-bb7a-6233a9a078d3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191130_Visszaesik_az_ujlakaspiac","timestamp":"2019. november. 30. 10:06","title":"Visszaesik az újlakás-piac","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9fe3afe-14d3-47b9-8144-c9a408e8682b","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"A PC Guru bő egy hete közzétett búcsúlevele után a másik magyar videojátékos újság, a GameStar is bevallotta: nehézségekkel küzdenek. A januári szám már biztosan nem jön ki. Hogy mi lesz utána, azt a decemberben beérkező éves előfizetések számától tették függővé.","shortLead":"A PC Guru bő egy hete közzétett búcsúlevele után a másik magyar videojátékos újság, a GameStar is bevallotta...","id":"20191201_gamestar_magazin_kampany_elofizeto_print_videojatekos_ujsag_pc_guru","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f9fe3afe-14d3-47b9-8144-c9a408e8682b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ee3f957-eaf1-4f0e-a229-13ac677928aa","keywords":null,"link":"/tudomany/20191201_gamestar_magazin_kampany_elofizeto_print_videojatekos_ujsag_pc_guru","timestamp":"2019. december. 01. 16:13","title":"A PC Guru után megszűnhet a GameStar is, segítséget kér az utolsó magyar gamermagazin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79789877-237a-429c-be73-90b75fd6a608","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Három fiatalt sebesített meg a továbbra is szökésben lévő hágai késelő - közölte a holland rendőrség péntek este.\r

","shortLead":"Három fiatalt sebesített meg a továbbra is szökésben lévő hágai késelő - közölte a holland rendőrség péntek este.\r

","id":"20191130_Meg_mindig_nem_talaljak_a_hagai_keselot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=79789877-237a-429c-be73-90b75fd6a608&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1da0036d-0705-441d-91cb-12140cb8f365","keywords":null,"link":"/vilag/20191130_Meg_mindig_nem_talaljak_a_hagai_keselot","timestamp":"2019. november. 30. 08:09","title":"Még mindig nem találják a hágai késelőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]