Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4ce6a1c4-08d0-4b06-80c8-1ceadc4afd6a","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A tablettát egy amerikai orvoscsoport fejlesztette ki, de a szert egyelőre csak állatokon tesztelték.","shortLead":"A tablettát egy amerikai orvoscsoport fejlesztette ki, de a szert egyelőre csak állatokon tesztelték.","id":"20191205_Havi_egyszer_kellene_csak_beszedni_az_uj_fogamzasgatlo_tablettat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4ce6a1c4-08d0-4b06-80c8-1ceadc4afd6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17989574-ddd5-4c8b-bfa6-d7f07be924f7","keywords":null,"link":"/elet/20191205_Havi_egyszer_kellene_csak_beszedni_az_uj_fogamzasgatlo_tablettat","timestamp":"2019. december. 05. 12:57","title":"Havi egyszer kellene csak beszedni az új fogamzásgátló tablettát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a5c00b0-cece-4ecb-8ce6-f9c97cebd25e","c_author":"HVG","category":"360","description":"Egyre ügyesebbek és megfizethetőbbek az önműködő takarítóeszközök. A lakás tisztaságára mind több okosketyere ügyel, köztük az intelligens szőnyeg is.","shortLead":"Egyre ügyesebbek és megfizethetőbbek az önműködő takarítóeszközök. A lakás tisztaságára mind több okosketyere ügyel...","id":"201948__automata_porszivok__tisztitokutyuk__okosszonyeg__szivohatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5a5c00b0-cece-4ecb-8ce6-f9c97cebd25e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6be31e7-34c3-4ea3-b11b-257c733edb24","keywords":null,"link":"/360/201948__automata_porszivok__tisztitokutyuk__okosszonyeg__szivohatas","timestamp":"2019. december. 04. 19:00","title":"Ez az, amikor a porszívó úgy szív, hogy önnek ne kelljen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Durva verekedést rögzített egy térfigyelő kamera, halálra ítéltek egy jegesmedvét, magyar mikrobiológus-művészek nyertek díjat. A hvg360 esti hírösszefoglalója.","shortLead":"Durva verekedést rögzített egy térfigyelő kamera, halálra ítéltek egy jegesmedvét, magyar mikrobiológus-művészek...","id":"20191204_Radar360_Trumpot_kirohogtek_az_orosz_allam_gyilkossagot_rendelhetett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edd90949-5107-4b3d-9235-ae3070cd40fb","keywords":null,"link":"/360/20191204_Radar360_Trumpot_kirohogtek_az_orosz_allam_gyilkossagot_rendelhetett","timestamp":"2019. december. 04. 17:30","title":"Radar360: Trumpot kiröhögték, az orosz állam gyilkosságot rendelhetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"327ae828-a8cf-4314-80e5-382a6cb8a9c0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy kisvárdai fideszes képviselőnek kell küldeni az önéletrajzokat, ha valaki arra adná a fejét, hogy a Borkai-botrányból ismert Rákosfalvy Zoltán kaszinójában dolgozna.","shortLead":"Egy kisvárdai fideszes képviselőnek kell küldeni az önéletrajzokat, ha valaki arra adná a fejét...","id":"20191204_Egy_fideszes_kepviselo_varja_az_oneletrajzokat_a_gyori_kaszino_menedzseri_palyazatanal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=327ae828-a8cf-4314-80e5-382a6cb8a9c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f25d3d67-3f60-4195-a421-817a2e2c3e2a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191204_Egy_fideszes_kepviselo_varja_az_oneletrajzokat_a_gyori_kaszino_menedzseri_palyazatanal","timestamp":"2019. december. 04. 10:28","title":"Egy fideszes képviselő várja az önéletrajzokat a győri kaszinó menedzseri pályázatánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2511a2e2-8251-4571-a507-c030c95d5dba","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az adóhatóság után a Fővárosi Nyomozó Ügyészség is elfogatóparancsot adott ki Balogh Sándor ellen.","shortLead":"Az adóhatóság után a Fővárosi Nyomozó Ügyészség is elfogatóparancsot adott ki Balogh Sándor ellen.","id":"20191203_balogh_sandor_korozes_elfogatoparancs_rendorseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2511a2e2-8251-4571-a507-c030c95d5dba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec95e695-e200-4401-bda9-9a19b566617b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191203_balogh_sandor_korozes_elfogatoparancs_rendorseg","timestamp":"2019. december. 03. 15:25","title":"Újabb körözést adtak ki a vizes vébét szervező cég gazdasági vezetője ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9edf409e-40bd-49b2-8ec6-4ffa49988200","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A brit márka szemrevaló sportautója mostantól már nem rendelhető V6-os motorral, de a V8-as egység szerencsére tovább él.","shortLead":"A brit márka szemrevaló sportautója mostantól már nem rendelhető V6-os motorral, de a V8-as egység szerencsére tovább...","id":"20191204_itt_a_jaguar_legujabb_sportkocsija_az_akar_575_loeros_ftype","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9edf409e-40bd-49b2-8ec6-4ffa49988200&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9666dda-a8d8-4c12-b254-0b1c8a01a439","keywords":null,"link":"/cegauto/20191204_itt_a_jaguar_legujabb_sportkocsija_az_akar_575_loeros_ftype","timestamp":"2019. december. 04. 07:59","title":"Itt a Jaguar legújabb sportkocsija, az akár 575 lóerős F-Type","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9e6dd46-f6f9-4b19-8c3e-59bcb7a7d244","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hulladékmentes csomagolás workshopokat tartanak a SlowXmas – Lassulj le és töltődj fel! programsorozat keretében a főváros tematikus utcáiban négy helyszínen. Az ingyenes foglalkozások célja, hogy az ünnepre való készülődés közben se termeljünk szemetet, és minél környezetkímélőbb megoldásokat alkalmazzunk az ajándékok becsomagolására. \r

\r

","shortLead":"Hulladékmentes csomagolás workshopokat tartanak a SlowXmas – Lassulj le és töltődj fel! programsorozat keretében...","id":"20191204_Zero_waste__kornyezettudatos_karacsony","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a9e6dd46-f6f9-4b19-8c3e-59bcb7a7d244&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2169608f-c19e-4f85-9961-7d3cfb4a21e7","keywords":null,"link":"/elet/20191204_Zero_waste__kornyezettudatos_karacsony","timestamp":"2019. december. 04. 19:16","title":"Lehet zero waste a karácsony","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd6b5c8c-f51d-4c30-b6ad-70d6cc3047e3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A köztársasági elnök családjának is komoly pluszjuttatások járhatnak a jövő évtől kezdve. Utazás első osztályon, költségtérítés, kíséret és napidíj is szerepel egy törvényjavaslatban, amit Gulyás Gergely nyújtott be.","shortLead":"A köztársasági elnök családjának is komoly pluszjuttatások járhatnak a jövő évtől kezdve. Utazás első osztályon...","id":"20191205_Ader_felesege_is_kaphat_napidijat_titkarsagot_es_hivatali_autot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cd6b5c8c-f51d-4c30-b6ad-70d6cc3047e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd08efcb-e26d-498c-8b56-099173a3f308","keywords":null,"link":"/itthon/20191205_Ader_felesege_is_kaphat_napidijat_titkarsagot_es_hivatali_autot","timestamp":"2019. december. 05. 07:08","title":"Áder felesége is kaphat napidíjat, titkárságot és hivatali autót januártól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]